Cuando la “moda” se convierte en un tema de época

¿Y si la feminidad siempre fue el poder más subestimado de todos? El glamour romántico es el nuevo refugio generacional. Se trata de una estética visual y de estilo que fusiona la suavidad, delicadeza y feminidad del romanticismo con el magnetismo, el lujo y la sofisticación del glamour. Se caracteriza por prendas fluidas, siluetas sensuales y detalles artesanales que buscan proyectar misterio y elegancia.

Los números sobre su crecimiento sorprenden y exigen una mirada más profunda: que las visualizaciones del glamour romántico en TikTok hayan dado un salto del 325% en solo dos años habla menos de consumo y mucho más del estado emocional de una generación. Este crecimiento sostenido no es una moda: es una señal de que algo está pasando a nivel cultural sobre todo si se tiene en cuenta que en las redes sociales, todo nace con fecha de vencimiento inmediata,

Un comportamiento con este nivel de persistencia deja de ser un fenómeno pasajero para convertirse en un síntoma. La pregunta relevante acá no es qué se está usando, sino qué vacío se está intentando llenar.

Sin embargo, la inercia cultural nos lleva a frivolizar estos movimientos en lugar de mirarlos con lupa.

Nos cuesta entender que detrás de una prenda elegida en masa hay un entramado profundo, un refugio psicológico, social y político que la moda simplemente se encarga de visibilizar. Solemos perder de vista la capacidad de las tendencias para actuar como radiografías de una época y tomar consciencia de que un cambio de estética nunca es superficial.

Para entender el auge de los volados, las sedas, los estampados floreados liberty, lunares y el cuadrillé, entre otros, hay que mirar bien de qué se trata la trama que nos habla del agotamiento generalizado. No es ninguna novedad que vivimos en un entorno acelerado, y me animo a decir también, hostil e impredecible, y que ante ese ruido de fondo, millones de mujeres encontraron en su guardarropa una respuesta muda pero contundente.

La silueta romántica vuelve a surgir no como un retroceso, sino como una reconfiguración del poder personal. El glamour romántico no es un ejercicio de nostalgia pasiva ni otro viaje más al pasado; es una declaración de principios sobre el presente.

El encaje y los tonos pastel no operan como signos de fragilidad, sino —paradójicamente— como una armadura. Es una elección deliberada frente a una cultura que durante décadas endiosó la funcionalidad, el minimalismo corporativo y una neutralidad estética que terminó volviéndose aséptica.

La pasarela ya no baja de París a la calle; ahora nace en una pantalla Shutterstock - Shutterstock

Hay una decisión clara de “romantizar la rutina”, pero con una vuelta de tuerca clave: es una búsqueda autocomplaciente. Ya no se trata de vestirse solamente para la mirada ajena, lo veo como un código propio.

El algoritmo que las revistas no supieron leer

La pasarela ya no baja de París a la calle; ahora nace en una pantalla y hackea los pronósticos de los editores tradicionales. Históricamente, la moda funcionaba como un sistema vertical: de las pasarelas de alta costura a las páginas de las revistas, y de ahí al perchero de las tiendas. Hoy ese circuito está roto. La calle —o mejor dicho, el feed— es la que dicta la pauta.

Este fenómeno del romanticismo no creció gracias al empuje de una etiqueta de lujo ni por el capricho de una celebridad en una alfombra roja. Se expandió porque conectó con una necesidad real de escape y autoexpresión creativa. Mientras que la psicología social repite que la nostalgia cotiza al alza en épocas de incertidumbre porque funciona como un estabilizador emocional, las nuevas generaciones usan el diseño para construirse un refugio íntimo. No imitan una época; toman prestado.

Solemos perder de vista la capacidad de las tendencias para actuar como radiografías de una época

Existe también una lectura política, el glamour romántico convive con debates complejos sobre el rol y el espacio de la mujer hoy, y decide plantarse desde un lugar inteligente: el contraste. Este movimiento desafía la vieja premisa de que para ser tomada en serio hay que mimetizarse con el traje sastre o adoptar una estética rígida. Elegir la delicadeza hoy no es sumisión; es una provocación. Es demostrar que la suavidad también es una posición de fuerza y que ocupar un espacio con autoridad no requiere resignar la propia identidad visual.

Detrás de ese 325% de crecimiento no hay un algoritmo vacío. Las tendencias que tocan una fibra cultural profunda permanecen. Por eso tomarse el tiempo para elegir una blusa de seda o un detalle de encaje es un gesto de innovación, es una forma de decir: elijo el placer visual, elijo rescatar este momento por sobre la monotonía de los básicos y los colores neutros. Y cuando esa decisión la toman millones de personas, el asunto deja de ser una coincidencia para convertirse en una conversación cultural que recién está empezando.

La autora es asesora de imagen