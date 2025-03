El método que ayuda a tomar las mejores decisiones y a entender por qué actuamos de determinada manera

No tarda nueve meses sino sesenta años en formarse un hombre, era la idea que expresaba el escritor francés André Malraux, en concordancia con el Nobel Gabriel García Márquez que suponía que “los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez”. Bajo esta premisa trabajó el canadiense Alan Robert Krakower para lanzar un nuevo sistema de autoconocimiento. Originalmente formado en artes e inmerso en el mercado publicitario, interesado en viajar, en uno de sus trayectos llegó a Ibiza, donde se quedó años desempeñándose como docente de niños. En 1987 experimentó una vivencia que definió como una conexión mística.

Una semana más tarde, impactado por esa prueba, dio forma a lo que hoy se conoce como el sistema de diseño humano. Bajo su nuevo nombre, Ra Uru Hu, dio forma a una nueva disciplina resultado de un sincretismo entre astrología, cábala, chacras y el I-Ching. La práctica se expandió en Estados Unidos, pero dos españoles, Ana Romera y Kenai Zurdo, que se conocieron trabajando en publicidad, reconvirtieron un emprendimiento personal abocado a servicios de marketing, para virarlo hacia el diseño humano cuando ellos mismos lo aplicaron a sí mismos.

“Todo comenzó con un podcast en inglés con Jenna Zoe. Kenai, que rápidamente se lanza a todo lo nuevo, reservó dos lecturas de cartas presenciales en Barcelona. Salimos de ellas sin poder creer lo que acabábamos de escuchar: ¿cómo podía ser que un hombre, que no nos conocía, nos hablase de manera tan personalizada y tan íntimamente sobre lo que nos había ocurrido en nuestras vidas? Le dio explicación a cosas que nos ocurrían de forma interna y que ni siquiera habíamos llegado a compartir con los demás”, dice Ana.

–¿Cómo definen esta disciplina?

–Kenai: Es un sistema que funciona como herramienta de autoconocimiento. De manera hiperpersonalizada, nos enseña a tomar las mejores decisiones para nosotros, a entender por qué funcionamos como lo hacemos, nos permite comprender a los demás para mejorar el vínculo y nos conecta con quienes somos en realidad. A partir de los datos de nacimiento (fecha, lugar y hora exacta) se genera un gráfico que nos ayuda a comprender a la persona de pies a cabeza y a poder entender hasta qué punto está actuando en contra de sí misma.

–¿Para qué sirve el sistema?

–Kenai: Es una pregunta difícil, porque en realidad sirve para absolutamente todo. Nos permite movernos de manera totalmente auténtica, prestando atención a lo que el cuerpo necesita en lugar de dejarnos llevar por lo que otro haría en nuestro lugar. Nos ayuda a relacionarnos de forma amorosa y comprensiva con los demás, a darnos permiso para ser nosotros mismos, a trabajar respetando nuestra energía, a comprender nuestro mundo emocional, a comunicarnos de forma eficiente, a acercarnos a una sexualidad que nos hace bien, a criar a nuestros hijos respetando sus necesidades y niveles de energía. Nos ayuda a comprender y celebrar lo que nos hace diferentes del otro. Nos empodera, nos recuerda nuestro valor. Sin dudas es una de las herramientas más completas para toda persona que desee aprender más sobre sí misma, que se encuentre en un proceso de vida complicado o que esté buscando hacer un cambio personal o profesional.

–¿Hay un inicio que cada uno puede hacer por su cuenta?

–Ana: Del mismo modo en el que en la astrología se descubre nuestro signo solar, el ascendente y la luna, en diseño humano hay tres aspectos básicos que ya nos cuentan muchísimo sobre nuestra personalidad: el tipo áurico, la autoridad y el perfil. Hoy es muy fácil conseguir información sobre estos tres puntos, que son la partida a todo lo que vendrá después. Si no hay una experimentación con estos tres puntos, no es necesario avanzar más. Cualquier persona podría pasarse años simplemente dándole la oportunidad a esta parte de la información. Como nos gusta decir a nosotros, diseño humano no tiene sentido si no se pasa por el cuerpo. Es fundamental que haya una puesta en acción una vez se haya leído la teoría. No puede comprenderse plenamente si no se vive en carne propia.

Ana Romera y Keani Zurdo difunde el método en el mundo hispano

–¿Qué es una carta de rave?

–Kenai: Es la representación visual de la herramienta. Es el gráfico que aparece una vez que introducís los datos de nacimiento en un generador de cartas. El dibujo que se muestra es la representación más fiel de una persona, donde se puede ver muy claramente dónde está su potencial, de dónde vienen sus posibles vulnerabilidades y cómo puede utilizar todo ese conocimiento a su favor y tener una vida mucho más fácil, sin tantas resistencias. Este gráfico no es intuitivo por naturaleza, es necesario aprender un poquito para interpretarlo. Cuesta por la gran cantidad de elementos que se nos presentan (planetas, números, centros, canales, puertas, etc.), por eso creamos un diccionario de diseño humano dentro de nuestra web, para que las personas pudieran empezar a sumergirse en cada uno de los elementos sin tener que hacer un curso para obtener la información.

–Entonces, ¿cómo se interpreta?

–Kenai: Para empezar a interpretar tu carta, tenés que fijarte en esos tres puntos. El tipo áurico habla de nuestro aura y de cómo funciona nuestra energía. Hay cuatro clases: el generador (y generador manifestante), el proyector, el manifestador y el reflector. Cada uno tiene una forma muy concreta de moverse por el mundo y de atraer las mejores oportunidades a su vida, lo que llamamos la estrategia. Este punto ya es absolutamente revelador, porque la mayoría de nosotros, cuando llega a diseño humano está actuando en contra de lo que necesita por naturaleza. La autoridad, en tanto, es el modo en que nos conducimos a la hora de la toma de decisiones. Nos permite ver si nos beneficia ser espontáneos o no, si necesitamos más tiempo para tomar decisiones. Y el perfil es el personaje que tiñe nuestras acciones. Con él entendemos si somos personas de acción, si nos beneficia la soledad, los límites, si necesitamos cultivar más nuestra comunidad o si aprendemos principalmente a base de un continuo prueba y error.

–¿Para qué se utiliza un manual propio de diseño?

–Ana: El manual personalizado es el punto de partida más cómodo y revelador para adentrarse en el sistema. Es una forma económica y sencilla de entender gran parte de tu diseño sin tener que estar presente en una lectura. Un manual bien hecho debe ser práctico, con un lenguaje fácil y cotidiano para la persona.

–Sostienen que esta disciplina no se trata de un abordaje a partir de un enfoque místico pero tampoco científico, sino una mezcla. ¿Pueden ampliar sobre este concepto?

–Kenai: El diseño humano está compuesto tanto por ciencias antiguas como modernas: la astrología, el I-Ching, la cábala judía y el sistema de chakras. Entre las modernas incluimos a la física cuántica (en especial la teoría de los neutrinos) y la biogenética. Gracias a esa mezcla, es uno de los sistemas de autoconocimiento más completos que existen. No se trata de una ciencia generalizada, sino todo lo contrario. De hecho, se llama la ciencia de la diferenciación. No hay dos cartas iguales y cada diseño es completamente único.

–Hacer la carta es el primer paso para comenzar… y después, ¿cómo se sigue?

–Kenai: Una vez que ponés en práctica en tu día a día los tres puntos claves (tipo áurico, autoridad y perfil), es momento de profundizar. Nuestra recomendación es empezar a indagar sobre los nueve centros energéticos: observarlos uno por uno, porque es en ellos donde suelen esconderse los mayores dolores y porque también tenemos que empezar a verlos como nuestros grandes regalos. Cada uno está dedicado a un área muy concreta: la cabeza nos habla de las ideas, los pensamientos; el ajna de nuestras opiniones y creencias; la garganta de la comunicación y la expresión, el ego de nuestra fuerza de voluntad y sentido del valor propio; el centro G de nuestra identidad y dirección de vida; el plexo solar toca el mundo de las emociones, el sacro nos habla de la sexualidad y el trabajo; el bazo, de la salud, el miedo y la intuición y la raíz nos habla del estrés, la adrenalina y la productividad.

