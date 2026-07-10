El rincón patagónico elegido entre los 10 destinos más hospitalarios

Florencia de Sousa 10 de julio de 2026 07:03 7 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Salud

Sin lugar a dudas, la Argentina es un mapa de contrastes que parecen infinitos. Si uno piensa en paisajes soñados, la mente puede transportarlo directamente a las imponentes y espectaculares Cataratas del Iguazú en Misiones, al mágico Cerro de los Siete Colores en Jujuy o a la majestuosidad del glaciar Perito Moreno, en Santa Cruz. Son destinos clásicos indiscutibles. Pero, cuando un lugar ya es ampliamente conocido tanto por locales como por extranjeros, se enfrenta a un desafío mayor: redoblar la apuesta, renovarse y ofrecer una experiencia para que el viajero se quede con ganas de más y siempre quiera volver. Y eso es exactamente lo que logró San Martín de los Andes, un rincón patagónico que no se conforma con su mística conocida, sino que se reinventa año tras año para ofrecer experiencias inolvidables y se vuelve una opción ideal para este invierno.

La ciudad neuquina se destacó en el mapa del turismo internacional al ser reconocida en la 14ª edición de los premios Traveller Review Awards 2026, de Booking, como uno de los diez lugares más hospitalarios del mundo. ¿El motivo? Se consolidó como una referente de amabilidad, cordialidad y calidad en la atención al visitante, atributos evaluados a partir de las reseñas de millones de viajeros de todo el mundo en el popular sitio web de reservas de alojamiento. Es la única ciudad argentina que se posicionó en el top ten del ranking. Pero ¿qué la hace tan especial? La respuesta puede demandar varias líneas y va mucho más allá de su paisaje de ensueño conformado por bosques, lagos espejados y montañas.

La tranquilidad del lago Meliquina

El recorrido por San Martín de los Andes suele comenzar en el centro, con caminatas cortas por sus calles arboladas y sus plazas, hasta llegar a una parada casi obligatoria: el cartel corpóreo con el nombre de la ciudad en la costanera del lago Lácar que le da la bienvenida al viajero y que, con foto de por medio, se transformará en una postal para el recuerdo, pero que en ese primer momento no hace más que confirmar que uno llegó a destino. Una vez capturada esa imagen, la aventura se pone en marcha. Con un almuerzo que puede variar entre ciervo, trucha y cordero, el viaje sigue su curso y hay opciones para todos los gustos.

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Si se busca dónde pasar el día, el lago Meliquina es una alternativa. El sitio, ubicado a casi 40 kilómetros de la ciudad, se presenta como un plan ideal para quienes buscan una desconexión total. Rodeado por el contraste del azul profundo del agua y el verde intenso de sus alrededores, ofrece un sinfín de experiencias: desde kayak y pesca con mosca hasta trekking. Una sinergia perfecta entre paz y naturaleza para disfrutar en cualquier época del año.

Una caminata con recompensa

Los senderos son otras de las grandes propuestas que ofrece la región y las caminatas son las verdaderas estrellas. En el Parque Nacional Lanín se puede contratar una excursión para sumergirse de lleno en el paisaje, la vegetación, los colores y los olores de la naturaleza, con el volcán Lanín de fondo como el gran protagonista de la aventura.

Más allá del paisaje idílico que ofrece la caminata, donde se descubren diferentes especies de árboles, un cartel advierte sobre la posible presencia de un “visitante” que no está incluido en el tour.

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Apenas se pisa el camino, el propio guía coincide con el anuncio: hay que tener precaución porque se trata de una zona de pumas. ¿El consejo? Mantener la calma en caso de divisar al animal, no correr y jamás acorralarlo. Más allá de las indicaciones, lo cierto es que, según explica con un poco de humor y para que nadie se ponga nervioso, es poco probable toparse con uno.

La actividad dura cerca de una hora y media y la recompensa al finalizar el recorrido puede ser un picnic improvisado al lado del río Malleo, donde solo se escucha el sonido del agua. Sin dudas, una opción ideal si el cielo está despejado y el sol acompaña la jornada.

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La hora del té con una vista privilegiada

Otra de las joyas de la ciudad es la casa de té Arrayán, la más antigua de la Patagonia. Esta cálida cabaña, inaugurada en 1939 y ubicada sobre la ladera del cerro Comandante Díaz, invita a disfrutar de una merienda con una espectacular vista panorámica al lago Lácar.

Su propuesta permite degustar una gran variedad de delicias, tanto para los amantes de lo dulce como de lo salado.

Para complementar la experiencia, el plan ideal es dar un paseo a pie: a pocos metros nace un sendero que se interna en un bosque colmado de araucarias y cipreses. Si a esta altura uno cree estar sumergido en un sueño, hay que tener presente que todavía queda mucho más de la ciudad por descubrir.

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Una galería fuera del circuito resguardada por el bosque

En medio del imponente paisaje de San Martín de los Andes se encuentra un lugar que no está en los circuitos tradicionales y eso lo hace aún más especial. Con una construcción que combina vidrio, madera y piedra, a simple vista el visitante que llegó hasta ahí sabe que al cruzar la puerta de entrada se encontrará con algo especial. Colección Georg es una galería de arte que expone en sus seis salas obras para que los amantes del arte puedan sorprenderse y disfrutar no solo de pinturas y esculturas, sino también de fotografías y piezas de orfebrería.

La Colección Georg, de 450 metros cuadrados, se alza sobre un paisaje natural en pendiente (Foto: Colecciongeorg.com)

Es sin dudas una propuesta diferente, inmersa en la tranquilidad del bosque, que demuestra que la ciudad tiene opciones para todos los perfiles de turistas. En el lugar se exhiben obras de Georg Miciu y sus hijos Emaús, Eliseo e Isaías, junto con las de Emiliano Céliz y otros artistas patagónicos.

Colección Georg, en San Martín de los Andes

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Un lugar al que se quiere volver

San Martín de los Andes logra conjugar paisajes de postal, gastronomía de excelencia y una hotelería versátil, y suma opciones fuera del circuito tradicional que garantizan una aventura completa.

Lo cautivador es que, a pesar de las demandas que impone el turismo, los locales conservan intactas sus rutinas y sus tiempos. Entienden que cada visitante es único y lo reciben con una calidez que lo hace sentir como en casa. Es por eso que el viaje no se siente como una simple estadía que empezó con la foto en el cartel corpóreo, sino como el inicio de una historia con el lugar que ya hace pensar en volver.

Lo que tenés que saber

San Martín de los Andes es el inicio del circuito de los Siete Lagos: une la ciudad con otras localidades (Villa Traful y Villa La Angostura, entre otras).

Además de las caminatas, se pueden realizar actividades de remo, cabalgatas, pesca deportiva, trekking, rafting, esquí, snowboard y recorridas en mountain bike.

Posee una gran variedad de alojamientos y ofertas gastronómicas para todos los gustos.

El aeropuerto Carlos Campos Aviador (Chapelco) está a 22 kilómetros del centro de la ciudad.

El ranking completo de ciudades más hospitalarias

El resultado de los premios Traveller Review Awards de Booking se basó en más de 370 millones de opiniones verificadas de viajeros de todo el mundo, donde se distinguieron los sitios que ofrecen una hospitalidad excepcional en todos los rincones del planeta. A continuación, la lista completa.

1 Montepulciano, Italia 2 Magong, Taiwán 3 San Martín de los Andes, Argentina 4 Harrogate, Reino Unido 5 Fredericksburg, Texas, Estados Unidos 6 Pirenópolis, Brasil 7 Swakopmund, Namibia 8 Takayama, Japón 9 Noosa Heads, Australia 10 Klaipėda, Lituania

Cómo llegar a San Martín de los Andes

San Martín de los Andes se encuentra ubicada al sur de la provincia de Neuquén, a 430 km de la ciudad de Neuquén y a 1650 de la Ciudad de Buenos Aires.

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