Erling Haaland: la dieta y el estilo de vida “vikingo” detrás del goleador de Noruega

Es uno de los futbolistas estrella de este Mundial. En cantidad de goles convertidos Erling Haaland se sitúa por detrás de históricos como Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Tiene tan solo 25 años y ha sido descrito como un fenómeno de la naturaleza, pero aunque fue bendecido con una genética ideal (su padre era futbolista profesional y su madre, heptatleta), su excelente condición física no se debe únicamente a los genes que porta.

Él mismo cuenta en el documental “Haaland, la gran decisión” que es un adepto de la cultura wellness y hace todo lo que está a su alcance para potenciar los dones que le dio la naturaleza.

Su alimentación, reveló, se basa en incorporar la mayor cantidad posible de productos locales y orgánicos además de todo tipo de carnes, incluyendo órganos como el hígado y el corazón.

“La gente dice que la carne es mala. Pero...¿qué carne? ¿La que se come en los locales de comida rápida o la de las vacas locales que comen pasto aquí al lado? Yo como el corazón y el hígado”, contó el noruego en su largometraje.

En diálogo con el Daily Star, su padre, Alf Inge Haaland, dio a conocer en quién se inspira su hijo para cuidar su cuerpo. “Patrice Evra le contó una historia sobre un almuerzo que había tenido con Cristiano Ronaldo. El portugués comió pescado y nada más. Erling ahora trata de hacer lo mismo, porque Ronaldo está todavía en la élite del fútbol: eso muestra el valor que tiene hacer las cosas bien”, dijo Haaland padre. Según se sabe, Alf vive en la misma casa que Erling y suele prepararle lasaña (plato favorito de su hijo) antes de los partidos.

El noruego imita a Cristiano Ronaldo, famoso por seguir una dieta rica en proteínas como pescados @cristiano

Cuando aún era jugador del Borussia Dortmund –club de fútbol anterior en el que estuvo– sus propios colegas contaron que el noruego ingería seis comidas al día para mantener su estado físico al 100%. Algunos de los alimentos preferidos: pollo, pasta sin sal ni aceite, pez espada, dorado y róbalo. Haaland tampoco prescindía de consumir órganos como hígado, corazón y otras vísceras, alimentos que se caracterizan por su alto contenido de vitaminas, hierro y magnesio.

Tiempo atrás, su compañero en la selección de Noruega, Josh King, aseguró que nunca había visto a nadie comer tanto como Haaland y comentó: “Simplemente come como un oso”.

“Este tipo de dietas, como ocurre también con jugadores como Messi o Cristiano Ronaldo, son diseñadas por profesionales especialmente para personas con un talento excepcional, que compiten al más alto nivel y llevan una calidad de vida muy particular”, explica Matías Marchetti (M.N. 7210), licenciado en Nutrición y autor de libros sobre vida saludable.

“El ejemplo de Haaland me hace acordar a los griegos, que creían que, si querían crecer y ganar fuerza, debían comer osos; o que, si aspiraban a ser más rápidos, tenían que cazar pumas”. Pero lo cierto es que para vivir como estos atletas hay que combinar un poco de todo: dejar ultraprocesados, volver a lo natural, estar al sol y mantenerse en movimiento”, enfatiza.

Para Marchetti, es evidente que el 9 del Manchester City adhiere a la tendencia de “volver a las raíces”. “Consume alimentos como los órganos, que durante mucho tiempo fueron valorados por su aporte de nutrientes y que hoy, en cambio, suelen descartarse porque se priorizan las carnes magras. Entonces, esa cantidad de energía que aportan los ultra procesados y los azúcares hoy, podría provenir de un solo órgano”.

Rutina de descanso

La lista de secretos es aún más extensa, el ex-Borussia Dortmund también confesó en el documental, que todas las mañanas dedica tiempo a exponerse a la luz solar para mejorar su ritmo cardíaco y circadiano. Esta es una práctica que suele hacer con el fin de regular los patrones de sueño y el momento en que una persona despierta.

En cuanto al descanso, el delantero del City reveló en una entrevista que utiliza cinta adhesiva para taparse la boca al dormir y gafas bloqueadoras de luz como parte de su ritual nocturno.

Al respecto, Marchetti, profundizó en una de las prácticas más llamativas de Haaland: dormir con la boca tapada con cinta adhesiva para favorecer la respiración por la nariz. “Al optimizar la captación de oxígeno mediante esta técnica, el atleta puede mejorar su rendimiento. Pero eso no significa que cualquiera deba hacerlo ni que, por el solo hecho de intentarlo, vaya a convertirse en un deportista profesional”. Y añade que es una forma de utilizar recursos que mejoran el rendimiento físico, de la misma forma que lo haría un suplemento.

Erling Haaland reveló que se "venda" la boca para dormir para aprovechar al máximo la respiración a través de los orificios nasales

Entrenamientos específicos

También realiza diversos ejercicios para preparar su cuerpo para los enfrentamientos futbolísticos. Aparte de entrenar en las facilidades del club inglés, el noruego hace prácticas de sprints, rutinas de levantamiento de pesas y entrenamiento de resistencia.

“Es el mejor profesional que he visto en mi vida”, declaró Jack Grealish, futbolista inglés y excompañero en el Manchester City. “Su forma de pensar es algo que no se ve en cualquier lado. Él hace todo: se recupera en el gimnasio; hace 10 horas de tratamiento al día; toma baños de hielo y es cuidadoso con lo que come. Por eso es lo que es. ¡Pero juro que yo no podría ser así!”, reveló el británico.

Otro aspecto que llama la atención de sus hábitos alimenticios son las bebidas. Muchos de sus seguidores se preguntan por qué el deportista se muestra en sus redes sociales tomando leche de vaca. Lo cierto es que además de considerar fundamental el consumo de agua filtrada, los lácteos son fundamentales en su dieta diaria. Incluso, añade leche en su denominada “poción mágica” que incluye una infusión del kale.

Para Marchetti, es importante diferenciar que los hábitos y la elección de los alimentos de Erling no son arbitrarios. “Están diseñados por un equipo médico que planificó y programó todo en función de un estilo de vida primal; por ende, están exclusivamente adaptados para Haaland y no necesariamente para otras personas”, destaca.