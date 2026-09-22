ENA Talks: historias de vida que inspiran y los desafíos que nos transforman

ENA Talks es un podcast que –súper anclado en el hoy, y con un tono confidencial y cercano– propone detenernos a abrir conversaciones reales sobre hábitos, estilo de vida y nuestras infinitas formas personales de construir bienestar. Conducido por Cata Bonadeo, el podcast de la marca ENA, líder en suplementación nutricional, trae para esta segunda temporada una serie de charlas con figuras como Juana Viale, Facundo Arana y Conrado Estol. De la primera entrega ya habían formado parte Magui Aicega, José Meolans y Paloma Herrera, entre otras voces que compartieron sus historias de superación y resiliencia. Todos los episodios están disponibles en YouTube y Spotify.

¿Qué tiene de interesante ENA Talks? Que a través del recorrido personal de sus protagonistas plantea una mirada del bienestar que no se basa en recetas cerradas sino más bien en la coherencia, la disciplina y la construcción de prácticas que puedan sostenerse en el tiempo.

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“El bienestar se entrena, se replantea y se mantiene todos los días”

La “idea madre” de ENA Talks queda clara: no existe una única manera de cuidarse. Pero hay varios conceptos bien interesantes que emergen de las conversaciones, como el hecho de que el bienestar nunca depende de soluciones rápidas, o la idea de que los hábitos importan más que la perfección. También que la evidencia necesita, sí o sí, adaptarse a la vida real. Y que cuidarse es una práctica cotidiana.

Facundo Arana en ENA Talks.

“El bienestar se entrena, se replantea y se mantiene todos los días”, asegura Cata Bonadeo desde la presentación del podcast. Facundo Arana se explayó acerca de su experiencia de hacer cumbre en el Everest, y dejó un consejo valioso: “Que el alma sonría”. Pero para entender qué significa esa frase para Arana hay que mirar bastante más atrás que los 8.848 metros del Everest. Su historia con el esfuerzo empezó de chico, cuando a los 10 años descubrió el dibujo y encontró en el arte una forma de expresarse, y siguió por caminos que nunca fueron demasiado previsibles. Y antes del Everest hubo también un primer intento fallido: un edema obligó a evacuarlo de la montaña y lo enfrentó de manera brutal con sus propios límites. Volvió a intentarlo tiempo después, pero ya con una certeza incorporada: “en la montaña, el descuido puede confundirse con soberbia”.

Juana Viale

Juana Viale reveló detalles sobre su historia deportiva –jugó al hockey, nadó, practicó atletismo– hasta que, pensando que no podía aguantar ni dos cuadras, se animó a correr, y tiempo después terminó cruzando la meta de un medio Ironman, llorando de felicidad y sin poder creer lo que su cuerpo acababa de lograr. Juana cuenta en ENA Talks cómo en los últimos años encontró en el entrenamiento una forma de ordenar sus días, poner a prueba sus propios límites y construir con la exigencia una relación diferente. En una vida atravesada desde siempre por la exposición pública, tuvo que aprender también a separar la mirada de los demás de la propia: qué quiere hacer y cómo cuidar el cuerpo sin convertir esa exigencia en una nueva presión.

Junto al referente internacional en salud cerebral Conrado Estol, Bonadeo charló en dos planos: el del camino personal que lo llevó a convertirse en médico, y el de los tips y cuidados que siempre recomienda en sus intervenciones. “Lo primero es: comé bien y hacé ejercicio –advirtió el doctor–. Y después podemos conversar lo demás, por exótico que suene”. Estol brindó además un dato contundente: con solo controlar bien la presión y el colesterol, se podría aumentar significativamente la expectativa de vida de un país entero.

Cata Bonadeo.

En uno de los episodios de la primera temporada, José Meolans cuenta que tenía seis años cuando nadó su primera carrera. Al salir del agua, su mamá lo envolvió en una toalla y le dijo: “Josito, hasta los Juegos Olímpicos no paramos”. Ninguno de los dos sabía demasiado bien qué significaba eso. Años después, aquella frase casi ingenua se convertiría en realidad: el nadador llegó a cuatro Juegos Olímpicos y se consagró campeón mundial en Moscú 2002. Detrás del logro estaba la historia invisible, la de levantarse durante 20 años a las 4:20 de la mañana, entrenar cuando no había ganas, volver a casa con el bolso al hombro y atravesar también esos momentos en los que sentía que no podía más.

Las conversaciones –honestas, divertidas y en un tono intimista– revelan que la mejor parte de los desafíos personales que sus protagonistas se plantearon no está tanto en el logro como en el camino. Cada uno a su modo, los entrevistados demuestran que para llegar a las metas lo que hace falta es un poco de constancia, algo de orden y sobre todo, disfrutar del proceso siempre.

Sumando conocimiento experto

Del mismo proyecto forma parte “Redefiniendo salud”, un espacio que se propone entender la salud desde la evidencia, pero también –y sobre todo– desde el sentido común. En esta segunda temporada el foco se posa sobre la nutrición: los especialistas Sofi Pittaluga y Diego Sívori ordenan la información disponible, desmontan mitos, cuestionan creencias y a cada paso eligen correrse de las reglas rígidas para promover un vínculo más humano y más sostenible con la alimentación y el bienestar.

Sofi Pittaluga

En ese recorrido, Pittaluga pone el foco en una idea clave: comer sano puede significar también construir con los alimentos una relación flexible donde también haya lugar para el disfrute, las tradiciones y los momentos compartidos. Sívori, por su parte, invita a mirar más allá de la fuerza de voluntad y a entender cuánto influyen la organización y el contexto cotidiano en las decisiones que tomamos al comer.

En la primera temporada Redefiniendo Salud avanzó de la mano de la Dra. Alejandra Hintze y el Dr. Santiago Kweitel. El espacio abordó temas como el entrenamiento después de los 40, el rol de la creatina o los cambios hormonales en la mujer, siempre con la meta de acercar la ciencia del bienestar en un lenguaje claro y aplicable.

Escuchá todos los episodios de las dos temporadas de ENA Talks en este link, Spotify y YouTube.

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