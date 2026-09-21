Daniel Tangona, personal trainer: “Soy feliz, no porque tenga todo resuelto, sino porque aprendí a valorar lo que tengo mientras sigo trabajando por lo que quiero”

Después de muchos años de leer, estudiar, viajar, escuchar, observar y, sobre todo, de vivir, entendí que hay una búsqueda que atraviesa a todos: queremos ser felices.

La palabra parece sencilla. Casi ingenua. Pero cuando uno intenta definir qué es la felicidad, descubre que es mucho más compleja. Durante años pensé que podía estar en llegar, en conseguir, en tener más. Hoy pienso diferente.

La felicidad, para mí, tiene mucho más que ver con estar bien con uno mismo que con tener una vida perfecta.

A mis años, después de cinco décadas dedicadas al entrenamiento, a escribir libros, a enseñar, a equivocarme y volver a empezar, comprendí que no existe una fórmula universal para ser feliz. Pero sí existen algunas decisiones que pueden acercarnos a ella.

Una de las más importantes es tener objetivos claros. No importa la edad. Necesitamos algo que nos despierte por la mañana. Un propósito. Algo que nos obligue a seguir aprendiendo, a movernos, a prepararnos.

Por eso sigo leyendo, escribiendo, estudiando y entrenando. Porque entendí que mientras uno tenga algo por lo que levantarse, todavía está construyendo futuro.

También aprendí que cuidar el cuerpo es una forma de cuidar la vida. Durante años enseñé que entrenar no se trata solamente de músculos, estética o peso. Se trata de autonomía, de dignidad, de poder seguir haciendo aquello que amamos. La verdadera longevidad no consiste solamente en sumar años, sino en sumar capacidades a esos años.

Pero hay algo todavía más profundo: aprender a estar con uno mismo.

No existe una fórmula universal para ser feliz, pero sí hay formas de acercarse a este estado Shutterstock

Con el tiempo, uno descubre que no necesita demostrarle tanto a los demás. Que la aprobación externa es frágil. Que la comparación desgasta. Que el silencio también enseña. Y que muchas veces la paz aparece cuando dejamos de correr detrás de lo que no necesitamos.

Hoy puedo decir que soy feliz, no porque tenga todo resuelto, sino porque aprendí a valorar lo que tengo mientras sigo trabajando por lo que quiero.

Soy feliz porque tengo propósito. Porque sigo aprendiendo. Porque puedo entrenar, escribir, enseñar y compartir lo que la vida me fue enseñando. Porque entendí que cada etapa tiene su belleza y que envejecer no significa apagarse: significa aprender a vivir de otra manera.

La felicidad no llegó cuando conseguí todo lo que quería.

Llegó cuando dejé de esperar que algo externo me hiciera feliz y entendí que la responsabilidad de construir mi bienestar estaba, en gran parte, dentro de mí.

Quizás ese sea el verdadero secreto: no buscar una vida perfecta, sino construir una vida que tenga sentido.

Y cuando una vida tiene sentido, hasta los días difíciles encuentran un lugar.

Hoy no busco ser feliz. Hoy elijo vivir de una manera que me permita serlo.

Porque cuando uno deja de perseguir la felicidad y empieza a habitar el presente, descubre algo maravilloso: la vida no estaba esperando que llegáramos a ningún lugar. Ya estaba sucediendo.