¿Es verdad que el café retrasa el crecimiento de los chicos?

Crédito: Getty Images

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de agosto de 2019

Muchos padres acostumbran servir esta bebida con leche a la mañana para ayudarlos a despertarse, pero ¿puede retrasar el crecimiento? Sergio Snieg, pediatra y vocal titular del Comité de Pediatría Ambulatoria de la Sociedad Argentina de Pediatría, asegura que no. Pero, aclara: "Hay que tener cuidado ya que la cafeína es un poderoso estimulante del sistema nervioso central. En exceso (y es imposible medir la dosis ingerida, menos en pediatría) causa insomnio, excitación psicomotriz, ansiedad y, en casos extremos, convulsiones", advierte.

Ángela Nakab, especialista en pediatría y adolescencia, coincide: "Al ser un estimulante, su consumo puede acelerar el ritmo cardíaco y, en grandes cantidades, puede provocar dolor de estómago o gastritis, así que en general no se aconseja en los primeros años, y cuando se les da a los chicos, debe ser en cantidades mínimas".El café es una de las bebidas más ingeridas en el mundo. En el país, según datos de 2018, el consumo anual por persona es de un kilo, y va en aumento.

No hay ningún estudio que demuestre que esta bebida retrase el crecimiento, pero Héctor Pedicino, pediatra de la Sociedad Argentina de Pediatra, advierte que los recaudos a tomar no solo engloban al café: "La cafeína no está presente solo en esta bebida, sino en muchas otras bebidas, como los refrescos cola, que en niños también deberían limitarse", subraya.Según un informe de la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano del GCBA, nuestro país es uno de los mayores consumidores de gaseosas y bebidas azucaradas del mundo, con un promedio de 137 litros por persona por año.