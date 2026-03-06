Dormir entre las copas de los árboles, la nueva propuesta en Puerto Iguazú

La creatividad para ofrecer nuevas propuestas de alojamientos disruptivos sigue sumando nuevos capítulos. Ya no es necesario viajar a tierras remotas para codearse con la exclusividad y lo diferente. A los hoteles cápsula colgando de una montaña y los glampings en sitios inhóspitos, ahora se suma una nueva propuesta que invita a dormir entre las copas de los árboles de la selva misionera con todas las comodidades, tecnología y hasta piletas privadas en altura.

La triple frontera, con vistas a los ríos Paraná e Iguazú

Para los que buscan nuevas experiencias, el contacto cercano con la exuberancia de la vegetación de Puerto Iguazú, puede resultar un imán tentador.

El nuevo hotel, de 14 habitaciones, solo para adultos y libre de humo, se inaugurará el 16 de marzo próximo en la zona del Hito Tres Fronteras, con vistas al Paraná y al Iguazú e inmerso en la selva nativa.

“En una porción de selva misionera conservada, donde antes había un parque temático, se construyó el hotel. Fue un desafío, porque lo principal era armonizar con el entorno; por eso aprovechamos los claros de la selva, las zonas con espacios y nos fuimos adaptando. Aplicamos arquitectura biofílica”, cuenta Liliana Gerber, la arquitecta misionera a cargo del proyecto que se llama justamente Entre Árboles.

Gerber explica que se basó en un diseño que busca integrar la construcción a la naturaleza y que las 14 houses están en un circuito sobre pasarelas, para no dañar el sotobosque.

Ofrece tres tipos difrentes de habitaciones

“El principal desafío fue respetar el lugar, por eso llevó tiempo la construcción. Además, cuidamos la fauna; aunque algunos animales de tierra se alejaron por el ruido, van a volver pronto”, agrega. Durante los años de trabajo en el lugar, recuerda especialmente un nido de urutaú, un ave nocturna famosa por su melancólico canto, a la mamá y al pichón, que espiaban y cuidaban a diario.

También detalla que recuperaron el mariposario del parque anterior como espacio gastronómico. “Tienen forma de pupa de mariposa”, precisa, que es la etapa intermedia de la metamorfosis entre oruga y adulto. Llamado Monarca, tiene capacidad para hasta 70 comensales, con sectores cubiertos, semicubiertos y al aire libre. Su ambientación integra piedra, tacuara y vegetación nativa. La carta trabaja una fusión regional (Argentina, Brasil y Paraguay) en clave gourmet.

Monarca, el restaurante con platos regionales

Las diferentes habitaciones combinan birdhouses (elevadas por encima de las copas, con decks y piscinas privadas) y treehouses (al nivel de los troncos), además de tinyhouses y unidades accesibles próximas a recepción. Todas las tipologías incorporan domótica para iluminación, climatización y entretenimiento.

Para el descanso, el espacio Parasoles & Javé reúne piscina orgánica tipo estanque con redes suspendidas sobre el agua, barra de tragos y un espacio holístico con sala de masajes, sauna seco, deck para yoga o catas y Jardín de Monte.

La piscina orgánica tipo estanque con redes suspendidas sobre el agua

En su construcción, que demandó una inversión de US$ 1.400.000, se priorizaron materiales locales y de bajo impacto ambiental, como madera reforestada, tacuara (bambú) y piedra de la región, favoreciendo la integración con el entorno y apoyando a proveedores locales.

Las tarifas para dos personas se ofrecen entre los 400 y los 600 dólares la noche.

Entre Árboles, ubicado en Avda. 3 Fronteras 780, en Puerto Iguazú, a 100 metros del Hito Tres Fronteras y a solo 30 minutos del Parque Nacional Iguazú, es el primer establecimiento boutique de Singular Collection, la nueva línea de la cadena Amérian, que se enfoca en hoteles chicos y exclusivos.