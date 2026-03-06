Harry Styles: agotaba estadios en todo el mundo, pero decidió ‘bajar un cambio’ y se volvió maratonista

Estrenó su nuevo álbum Kiss All Time, Disco Occasionally en la medianoche del 6 de marzo. Un lanzamiento ansiado por sus millones de fans en el mundo, que lo esperaban desde su último trabajo discográfico Harry’s House (2022) con el cual ganó dos Grammys: Álbum del Año y Mejor Álbum de Pop Vocal. Su obra lo llevó a consagrarse con la taquillera Love On Tour, la exigente gira mundial que lo llevó a tomar una decisión radical: alejarse de los escenarios y la música indefinidamente.

Con 30 años para ese entonces, Harry Styles decidió incursionar en actividades típicas de la gente de su edad: viajar por diversión, disfrutar de la vida nocturna en ciudades cosmopolitas, estar cerca de su familia y, por sobre todo, emprender un estilo de vida saludable. Ahí es donde entró en juego el running, la actividad le ofrecía disciplina y una forma diferente de estar solo. “Correr también se convirtió en mi forma de procesar todo. Estar realmente solo”, dijo el artista en una entrevista exclusiva con Runner’s World, donde se explayó sobre su pasión por la actividad y cómo la fusiona con sus objetivos profesionales.

Contó que comenzó a grabar el nuevo álbum a principios de 2025, en los estudios Hansa de Berlín, cerca de un tramo de ruta de ocho kilómetros por el que corría casi a diario. “Descubrí que el aspecto hipnótico y meditativo de la música tiene mucha sinergia con el aspecto meditativo de correr”, reveló. “Cuando corro es cuando tengo tiempo para pensar mucho en lo que estoy creando y también en otros aspectos de mi vida”, ilustró.

En el marco del lanzamiento de su nuevo álbum, Styles concedió una entrevista a Runner's World

Exponiendo su vulnerabilidad, mencionó la dificultad que tienen las celebridades por hacer actividades simples y pasar desapercibidos. Dejan de ser observadores de la vida y pasan a ser los observados, y aquí es donde Styles encuentra otro valor a destacar de la actividad: “Me encanta la simplicidad de correr. Me convierto en observador una vez más, y puedo vivir mi día de la forma más desnuda. Soy solo yo, solo, moviéndome por el mundo”.

Aunque sus fans son capaces de avistarlo a kilómetros de distancia, él con seguridad afirmó que “lo principal es que siempre estás en movimiento. Puedo doblar la esquina donde sea y, para cuando me reconozcan, ya me he ido”.

Para él, el running tiene un aspecto meditativo

Una actividad hipnótica

Recorre la campiña inglesa, las avenidas más concurridas de las ciudades europeas y se desafía a hacer algunas de las maratones más exigentes, como las de Berlín y Tokio (ambas de 42 km).

Sobre su deseo por correr circuitos urbanos, dijo: “Ves cosas desde abajo que no ves si vas en auto. Había tantas zonas de Londres que me perdí…”. Descubrió, además, que hacerlo mientras escucha música electrónica o las pistas que va preparando en el estudio lo convierte en una “experiencia hipnótica, casi como un mantra”.

La maratón de Tokio la completó en tres horas y veinticuatro minutos y luego, en la de Berlín, superó su propio tiempo haciéndola en dos horas y cincuenta y nueve minutos. “Correr una maratón precisa de mucha disciplina”, aseguró. Aunque destacó que su objetivo no es llegar a lo más alto de las listas, porque aún no está a ese nivel.

Styles completó la maratón de Berlín en dos horas y cincuenta y nueve minutos

La satisfacción, aseguró, aparece cuando a pesar de sentirse fatal una mañana o de no tener ganas de correr, se esfuerza por hacerlo.

“Lo que me atraía del running era lo mucho que podía controlarlo”, dijo sobre sus primeros encuentros con la actividad. “Me di cuenta de que correr es una competencia conmigo mismo, mientras que crear algo y ser reconocido por ello −en referencia a su profesión− depende en gran medida de que otras personas decidan que les gusta", reveló.

Esta actividad lo ayudó a confiar más en sí mismo y cumplir con todo aquello que se propone. “Tener esa clase de integridad personal... nadie puede correr un maratón por vos. En cambio, hay mucha gente que me ayuda a crear música, a difundirla, a dar un espectáculo y a hacerme quedar bien", dijo. “Correr es como tener una conversación conmigo mismo”, concluyó.