¿Estamos naturalizando el cansancio? Cómo acompañar al cuerpo femenino cuando las necesidades cambian

“Bienestar” puede parecer a veces una palabra demasiado grande. Pero hablar de bienestar, en el fondo, es hablar de hábitos: revisar cómo estamos viviendo, qué lugar le damos al descanso, qué elegimos comer y cómo acompañamos al cuerpo en cada etapa.

Desde esa mirada, la alimentación, el ejercicio, el descanso –y también, cuando la dieta no es suficiente, la suplementación– pueden formar parte de una rutina integral de cuidado. Ante un cansancio persistente o que afecte la vida cotidiana, corresponde realizar una consulta con un profesional de la salud.

Lo que comemos: el punto de partida

La licenciada Cecilia Ponce (nutricionista UBA MN 3362) prefiere mirar la calidad de la alimentación antes que hablar de un nutriente específico. “Me gusta pensar que los nutrientes son componentes bioactivos con los cuales se comunican nuestras células”, explica. Y completa: “Con cada comida, les estamos dando una instrucción”.

En ese sentido, una alimentación con base de vegetales, proteínas de buena calidad, grasas saludables, fibra y alimentos mínimamente procesados aporta recursos fundamentales para el funcionamiento cotidiano del organismo.

Luego, ciertos nutrientes y compuestos bioactivos (como el magnesio, la vitamina C, la vitamina D, las vitaminas del complejo B, el omega-3, el zinc, la coenzima Q10 o el resveratrol) pueden acompañar distintas funciones vinculadas con la producción de energía celular, la protección frente al estrés oxidativo, el sistema inmune, el cerebro y la salud metabólica.

“Cuando pensamos en longevidad y bienestar, ya no pensamos solamente en calorías o dietas, sino en una alimentación de calidad que brinde a nuestras células los recursos para vivir mejor”, enfatiza Ponce.

El descanso es un pilar fundamental del cuidado integral. Y respetar los ritmos biológicos ayuda al organismo a regular procesos clave para la salud y el bienestar.

Ritmos más descanso, igual: bienestar

Descanso, horarios, movimiento y momentos de pausa forman parte, desde la mirada nutricional, de una misma conversación. “La naturaleza tiene ciclos: está el día y la noche, y están también las estaciones. Nuestro cuerpo fue diseñado para seguir esos ritmos. Tenemos un reloj biológico que organiza la producción hormonal, el metabolismo, la reparación celular y hasta nuestras emociones”, precisa Ponce.

Por eso cuando dormimos poco, comemos a cualquier hora o vivimos bajo constante estrés, ese “reloj” pierde sincronía. Pero acompañar los ritmos biológicos no implica rigidez, sino coherencia con la forma en que el organismo está diseñado para funcionar, un terreno en el que el tiempo y los horarios son un elemento clave en la regulación del bienestar.

“Suelo insistir en que la salud no depende de un gran cambio, sino de miles de pequeños mensajes que repetimos todos los días –remarca Ponce–. Dormir bien, mover el cuerpo, elegir alimentos que nutran y encontrar momentos de calma son formas de recordarle al organismo que está en un entorno seguro para reparar y regenerarse”.

“Pensar cómo queremos envejecer”

Para la doctora Mariana Villasante (ginecóloga, MN 116698), entre los 40 y 45 años muchas mujeres empiezan a notar cambios que pueden manifestarse en el cuerpo, el estado de ánimo, el sueño y los niveles de energía. También pueden aparecer modificaciones en el ciclo menstrual, lo que invita a mirar esta etapa desde una perspectiva más integral.

“Desde la mirada ginecológica, estos cambios no deberían pensarse como algo aislado ni como una consecuencia inevitable del paso del tiempo. Muchas veces se naturaliza el cansancio, como si crecer estuviera asociado a tener menos energía”, describe la especialista.

Por eso, la prevención ocupa un lugar central. Con hacerse el PAP y la mamografía no alcanza: hace falta también revisar hábitos, conocer las necesidades del cuerpo y acompañar la salud de manera integral, sin esperar a que aparezcan síntomas o molestias.

En etapas posteriores, la salud ósea, la masa muscular y la movilidad empiezan a ocupar un lugar cada vez más importante. Para Villasante, pensar en longevidad implica comprender el rol fundamental de la masa muscular como un sostén de la salud ósea y del bienestar a largo plazo. Es en ese sentido que la actividad física de fuerza, la alimentación adecuada, el descanso, los controles médicos y el aporte correcto de nutrientes forman parte de una misma estrategia de cuidado.

De ahí que la especialista propone pensar la prevención desde una pregunta más amplia: la de cómo queremos envejecer. Y eso engloba cuestiones como conservar fuerza, lucidez, autonomía y propósito durante más tiempo.

¿Qué hay de la suplementación?

La alimentación es la base del bienestar. Pero existen también situaciones particulares en las que las necesidades nutricionales pueden aumentar, o en las que puede ser necesario evaluar un aporte adicional de determinados nutrientes.

Ponce lo explica así: “Los suplementos no deberían ser el punto de partida, sino el complemento. Primero debemos construir la base: alimentación real, descanso, movimiento y manejo del estrés. De eso se trata la nutrición de precisión, de conocer las diferencias individuales y aportar lo justo”.

En esos casos, la elección de los nutrientes dependerá de las necesidades de cada persona. Existen compuestos como la coenzima Q10 (vinculada con la producción de energía celular), o el resveratrol (reconocido por su acción antioxidante), que pueden formar parte de estrategias de suplementación orientadas a acompañar distintas etapas de la vida, siempre bajo la recomendación de un profesional de la salud.

“La suplementación es hoy una gran estrategia en materia de longevidad, bien utilizada y pensada en base a lo que el paciente necesite”, agrega la doctora Mariana Villasante.

“Hay algo que en el consultorio veo todos los días: la piel refleja cómo está el cuerpo en general”, advierte por su parte la doctora Guadalupe Cano (dermatóloga MN 113152). Y agrega: “El descanso, la alimentación, el estrés, la hidratación, el movimiento y los hábitos cotidianos pueden influir en cómo nos sentimos y también en cómo la piel luce. Y cuando la dieta no alcanza, o aparecen necesidades específicas, la suplementación puede ser una herramienta para acompañar el bienestar, siempre que esté pensada según cada persona y con orientación profesional”.

Necesidades cambiantes: un suplemento para cada momento

“TRIP. Sentite bien”, es el nombre de la campaña con la que la marca está presentando su línea de suplementos para acompañar las cambiantes necesidades del cuerpo en distintos momentos de la vida:

TRIP Magnesio*: calma que activa. Con magnesio y vitamina C como activos principales, se trata de un suplemento pensado para acompañar momentos en los que el cuerpo necesita pausa, descanso y bienestar físico y mental.

*SUPLEMENTO DIETARIO A BASE DE MAGNESIO Y VITAMINA C PARA MUJERES EN COMPRIMIDOS. LIBRE DE GLUTEN.

TRIP +45*: energía en equilibrio. Sus activos clave son magnesio, coenzima Q10, ginseng, resveratrol y vitaminas, un mix creado para ayudar a reducir el cansancio y la fatiga y mantener el bienestar diario.

*SUPLEMENTO DIETARIO A BASE DE PANAX GINSENG, COENZIMA Q10, RESVERATROL, MAGNESIO Y VITAMINAS PARA MUJERES MAYORES A 45 AÑOS EN COMPRIMIDOS. LIBRE DE GLUTEN.

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TRIP D3 Plus*: fortaleza que sostiene. La vitamina D3 y la vitamina K2 del suplemento contribuyen a cuidar la salud ósea y el mantenimiento de la función muscular.

*SUPLEMENTO DIETARIO A BASE DE VITAMINAS PARA MUJERES EN COMPRIMIDOS. LIBRE DE GLUTEN.

Sentirse bien es, también, aprender a escuchar al cuerpo. Y acompañarlo en cada etapa con hábitos, información, consulta profesional y nutrientes adecuados puede ser una gran forma de cuidarse mejor.

Conocé diferentes formas de escuchar y acompañar tu ritmo en este link https://lineamujer.com.ar/ o en el IG @trip.suplementos_

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