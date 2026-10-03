Horóscopo: cómo será tu semana del 4 al 10 de octubre de 2026

21/3 al 20/4

AMOR: Momento de gloria para la pasión, pero decrece el compañerismo. Etapa feliz para dar el sí definitivo a quien mejor lo comprende.

DINERO: Cuando quiebre el voto de silencio, hará muy buenos acuerdos económicos. Será el ganador, no lo dude.

CLAVE DE LA SEMANA: No escatime, la generosidad es propia de su signo.

21/4 al 21/5

AMOR: La intensidad de sus sentimientos pasa a la acción. Cuídese de quien no cumple con sus compromisos; puede sufrir un desengaño.

DINERO: Todo paso en falso puede resultar fatal. Competidores dispuestos a todo para debilitarlo. Trace su plan.

CLAVE DE LA SEMANA: Chequee los detalles si tiene un gran proyecto.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Pruebas sentimentales que supera gracias a los amigos que dicen presente. Si el malestar continúa, será a causa de una relación endeble.

DINERO: Náufrago en un océano de oportunidades. Lo rodea la fortuna, pero por el momento no sale a flote. Insista.

CLAVE DE LA SEMANA: Un ligero retroceso no significa empezar de cero.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Revelaciones. Atará cabos sueltos sobre el pasado. Decisiones acertadas con la guía de amigos. Se reaviva el fuego de un viejo amor.

DINERO: Dará a un colega la palabra de aliento que necesita. Mil posibilidades, pero usted duda entre seguir o retroceder.

CLAVE DE LA SEMANA: Lo que parece casual podría ser su gran chance. Atento.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Las luchas de poder lo encuentran muy seguro de sí mismo. Busque un término medio entre su propio deseo y el de su familia.

DINERO: Mal momento para exigir reconocimiento. Resistencia y una férrea voluntad que abre nuevos caminos laborales.

CLAVE DE LA SEMANA: La realidad cambia, pero los valores permanecen. Ética.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Sin su habitual timidez, sale a la conquista de quien viene quitándole el sueño. Para los esperanzados, un renacer emocional.

DINERO: Estudie las tendencias del mercado y descubrirá oportunidades allí donde otros solo ven problemas.

CLAVE DE LA SEMANA: Si alguien le interesa, insista. Su resistencia cederá.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Regular en materia de emociones. Aunque sea un romántico incurable, abra los ojos a la hora de entregarse y así evitará desengaños.

DINERO: Cuanto menos se altere, mejor será, resolverá cada situación con altura. Listo para enfrentar lo que venga.

CLAVE DE LA SEMANA: Su fantasía será preámbulo de algo lindo. Piense en positivo.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Con unas imprevistas y locas ganas de pasarla bien. Atrás quedan enojos infantiles. Esclarecerá una complicada situación afectiva.

DINERO: Sorpresivamente, se ponen en marcha proyectos casi olvidados. Jamás reniegue de su fino instinto comercial.

CLAVE DE LA SEMANA: Fíjese bien a quién ayuda, no toda la gente es agradecida.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Complicaciones varias. Profesionalmente se defenderá, pero no sabrá qué hacer en lo amoroso. Evite toda dependencia emocional.

DINERO: Pese a los mil contratiempos que enfrente esta semana, llegará al viernes con la sensación de tarea cumplida.

CLAVE DE LA SEMANA: Trate de estar bien consigo mismo antes de revisar la relación.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Suerte absoluta en cualquier proyecto conjunto. Haga frente común con sus amigos y no quedará competencia en pie. Fuerza redoblada.

DINERO: Eficiente, organizado y altamente productivo. Sabrá elegir lo más conveniente para su bienestar material.

CLAVE DE LA SEMANA: El riesgo puede ser un buen tónico. No se aferre tanto a lo de siempre.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Obstáculos familiares lo llevan a renunciar a sus elecciones. Cederá para no sufrir. No insista en tener el control.

DINERO: Con necesidad de resolver pronto sus problemas, intenta negocios que pueden salvarlo. Con cuidado infinito.

CLAVE DE LA SEMANA: No juegue al gato y al ratón con un oponente peligroso.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Tiempo colmado de promesas. Con más ganas de vivir que nunca. Conseguirá entregarse, libre de prejuicios y miedos. En plenitud.

DINERO: Haga planes a lo grande. Muy ejecutivo, con el apoyo incondicional de inversores, socios, compañeros y colegas.

CLAVE DE LA SEMANA: Los actos de sacrificio no aseguran el amor. Cuídese.