Farmacity abre su tienda 300: la expansión del formato que irrumpió en 1997 y transformó el rol de la farmacia

“Voy al Farmacity” es una frase que se sumó al lenguaje de los argentinos de una forma bastante natural. Y es que la marca se ha integrado ya al paisaje urbano, metiéndose también en la vida cotidiana de la gente a través de su identidad visual hiperiluminada y siempre reconocible. Fue en 1997 que Farmacity llegó al país con un formato nuevo y desde entonces –casi 30 años después– sigue concibiendo a cada farmacia como un espacio de cercanía. Porque la idea es que, más allá de facilitar el acceso a medicamentos, cada local funcione como un punto de acompañamiento, consulta y orientación profesional. O en otras palabras: como un referente en salud y bienestar.

La firma acaba de inaugurar ahora su local número 300 en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires: justo sobre la peatonal Florida al 250. El crecimiento resultó siempre gradual y progresivo hasta alcanzar la red actual de tiendas físicas con presencia en 15 provincias, en la Ciudad de Buenos Aires y también en Uruguay. Pero Farmacity cuenta también con un ecosistema digital a través de su ecommerce, con el que puede acercar la propuesta de la marca a millones de personas en gran parte del territorio nacional.

.

El flamante local abrió sus puertas con un número 300 gigante que en plena fachada se encendió durante el acto de apertura. “En estos 30 años tuvimos muchos cambios: la farmacia número uno era muy distinta de la que vamos a descubrir hoy”, marcó el CEO de Farmacity, Sebastián Miranda. Y agregó: “Somos una compañía que todo el tiempo está evolucionando sus puntos de atención para que cada vez sean más cercanos, integrados y orientados al cuidado. Ahí combinamos el expertise de nuestros profesionales de la salud, la calidad de los servicios y la tecnología para ofrecer la mejor experiencia”.

Mariana Ibero, sponsor de Farmacity, y Sebastián Miranda, CEO de la compañía, durante la apertura en la peatonal Florida.

Mariana Ibero, sponsor de Farmacity, destacó a la apertura como una forma de “mirar el futuro y seguir evolucionando”. “En el ’97 queríamos crear una red innovadora de farmacias en la Argentina. Hoy la pregunta cambia, y tiene que ver con cómo acercar salud y bienestar a todos nuestros pacientes y clientes. Queremos seguir creciendo en nuestros vínculos de confianza con ellos, que en definitiva es lo que nos vuelve únicos y lo que mejor sabemos hacer”.

Varios clientes se acercaron al flamante local, donde hubo sorpresas y actividades especiales.

Cercanía que acompaña, profesionales que respaldan

Farmacity es hoy la principal empleadora de farmacéuticos de la Argentina: trabajan allí más de 750 profesionales, a los que se suman 230 enfermeros que desempeñan un rol central en la atención primaria de la salud y el asesoramiento de los pacientes. En total –y en todo el país– son 8.400 los colaboradores de todo el ecosistema de negocios de Farmacity, que comprende también a Simplicity, Get The Look y The Food Market.

Parte del staff de profesionales de la nueva tienda.

En Farmacity trabajan 750 profesionales farmacéuticos, los que se suman cerca de 250 enfermeros.

Más allá del requisito profesional, la presencia del farmacéutico detrás del mostrador cambia todo: hablamos de esa persona de confianza que asesora, saca las dudas de último momento y garantiza un acceso seguro para que cada paciente pueda seguir su tratamiento de la forma correcta. Su rol es clave para incorporar hábitos de prevención, y al mismo tiempo consolida a la farmacia como punto de frecuencia en el cuidado de la salud.

Los colaboradores de la firma se acercaron también a participar de la celebración.

Con eso tiene que ver también la transformación de la propuesta de valor: la red cuenta hoy con más de 110 Gabinetes de Salud que funcionan dentro de las farmacias, están distribuidos en 12 provincias y son atendidos por enfermeros profesionales. Allí se brinda aplicación de inyectables y vacunas, toma de presión arterial y saturación de oxígeno, pruebas de reacción alérgica contra antibióticos, curaciones planas, medición del índice de masa corporal y otros servicios relacionados con la atención primaria de la salud.

“En Farmacity venimos evolucionando el rol de la farmacia desde 1997”, advirtió también Mariana Ibero. “En ese entonces –agrega– las farmacias esencialmente dispensaban medicamentos: hoy brindamos servicios y atención primaria de la salud. Antes nos enfocábamos en el paciente y su adherencia al tratamiento, ahora pensamos en la prevención de enfermedades y en el seguimiento cercano y personalizado”. Y concluyó: “Si algo destaca a esta compañía es la innovación. Por eso ya estamos pensando cómo serán en los próximos 30 años las farmacias del futuro”.

Conocé más sobre esta evolución en farmacity.com

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.