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Horóscopo: cómo será tu semana del 11 al 17 de octubre de 2026

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PARA LA NACIONKirón
Cómo será tu semana del 11 al 17 de octubre de 2026
Cómo será tu semana del 11 al 17 de octubre de 2026Pixabay

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Situaciones románticas que lo pondrán algo nervioso. Diga no a quienes lo invaden. No prometa lo que resulta imposible cumplir.

DINERO: Su lugar de trabajo se convierte en una jungla peligrosa. Cuídese para no caer en la trampa de nadie.

CLAVE DE LA SEMANA: Será quien se imponga en una competencia feroz.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Pruebas de vida que fortalecen en vez de debilitar. Será más fácil conciliar para los que comienzan que para los matrimonios.

DINERO: Si personas poderosas le hacen frente, conviene tener aliados. Tiempos que resultan exigentes, pero productivos.

CLAVE DE LA SEMANA: Sea práctico, no trabaje en proyectos inciertos.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Emociones inestables. Si quien está a su lado exige definiciones imposibles, diga no. El diálogo resérvelo para su familia.

DINERO: Usted trabajará mucho mejor si le dan libertad de acción. Evalúe el ambiente aunque lleguen ofertas tentadoras.

CLAVE DE LA SEMANA: Si empezó con el pie izquierdo, vuelva al inicio.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Apueste al deseo y a la franqueza. Capta las necesidades ajenas de un modo inusual; aléjese de quien no responda a su expectativa.

DINERO: Renueve y embellezca su lugar de trabajo porque rendirá más en un sitio agradable, junto a gente cálida.

CLAVE DE LA SEMANA: Delegue tareas en compañeros con buenas intenciones.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Necesita estar en compañía. A gusto en su casa aunque tenga que cargar con problemas familiares. Lazos afectivos sanos y fuertes.

DINERO: Si ingresa a un nuevo mercado, sea cauto. Que a la hora de las ganancias el reparto sea equitativo.

CLAVE DE LA SEMANA: No piense los vínculos en términos de conveniencia.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Sentimientos en desorden. Alguien especial lo inquieta y triplica sus latidos por minuto. Una sorpresa que lo hará feliz.

DINERO: Con suerte a favor. El destino lo lleva a romper con esquemas caducos. Pronto el susto queda atrás.

CLAVE DE LA SEMANA: Es bueno que los pactos de convivencia se renueven.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Conquista corazones, pero deberá poner freno a las pretensiones ajenas. Su círculo social se limita debido a otros compromisos.

DINERO: Convence con argumentos contundentes a compradores e inversores. Prosperidad asegurada y mucha estabilidad.

CLAVE DE LA SEMANA: Tiene su propio estilo, no se esfuerce en copiar a nadie.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Hágase a un lado si el otro se queja mucho. Si es consciente de las energías que lo rodean, evitará que sin querer lo lastimen.

DINERO: Con iniciativa, pero poco dado a las relaciones públicas. Idea un sistema de trabajo que lo saca de apuros.

CLAVE DE LA SEMANA: Haga frente a esas situaciones que lo asustan.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Con ilusión, pone toda su energía al servicio del sentimiento. Si tiene pareja, en equilibrio. Si inicia un romance, algún roce.

DINERO: Personas invasivas frenan sus decisiones. Una cierta distancia inicial evitará conflictos posteriores.

CLAVE DE LA SEMANA: Evite superponer compromisos, no podrá con todo.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Activo y ocupadísimo, con más tiempo para los amigos que para la familia. Preserve su vínculo de pareja de gente malintencionada.

DINERO: Su compromiso con el trabajo resultará inspirador para quienes lo toman de ejemplo. Fuerza arrolladora.

CLAVE DE LA SEMANA: Trate de ser considerado con los demás. No presione.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Ilusionado con alguien que promete pero no cumple. Siga el principio de realidad. Con buen humor y al dulce amparo de su pareja.

DINERO: Despliega al máximo sus dotes ejecutivas. Temporada próspera, de lucha pero con interesantes logros.

CLAVE DE LA SEMANA: Propóngase hacer acuerdos inteligentes con sus socios.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Fuerza extrema de sus sentimientos. Se expande y descubre territorios emocionales inexplorados. Cuide la sagrada paz del hogar.

DINERO: Semana perfecta para definir su vocación, cambiar de rumbo o lanzarse a una incierta aventura profesional.

CLAVE DE LA SEMANA: Si alguien lo lastima, aunque duela, corte por lo sano.

Por Kirón
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