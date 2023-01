Fitness: Las 10 tendencias que van a arrasar en el mundo en 2023

escuchar

Como todos los años, The American College of Sports Medicine (ACSM) elaboró un listado con el ranking de las principales tendencias en fitness para el 2023 que arranca. Entre algunas perlitas se destaca el hecho de que el entrenamiento online desapareció de la lista; el trabajo de la fuerza gana terreno para quienes persiguen un aumento de la masa muscular y la disminución de la grasa corporal; y los adultos mayores se introducen como uno de los principales protagonistas en un entrenamiento que ya no apunta sólo a obtener un resultado físico, sino también a lograr hábitos saludables que contribuyan a mantener una buena calidad de vida.

Encabeza el listado, igual que el año anterior, la tecnología portátil. Desde el año 2016 figura en el primer puesto -sólo en 2018 y 2021 bajó uno o dos escalones-. Acorde a los tiempos que corren, la tecnología acompaña cada paso en la vida, y esto incluye cada acción vinculada al ejercicio físico. Ya no se trata simplemente de relojes inteligentes que informan los pasos dados en el día o que recuerdan que es hora de moverse después de un día sedentario. Se trata de equipos que dan la posibilidad de monitorear y medir el minuto a minuto de lo que pasa al organismo durante el entrenamiento y, de esa manera, tener un seguimiento de los avances obtenidos. Así, es posible conocer la cantidad de pasos dados, la frecuencia cardíaca, las calorías gastadas, el tiempo sentado y el tiempo de sueño. “Las innovaciones incluyen presión arterial, saturación de oxígeno, temperatura corporal, frecuencia respiratoria y electrocardiograma”, añade el informe de la ACSM.

Pero, ¿aporta realmente algo al entrenamiento? “En algunas actividades es efectiva -por ejemplo, cuando uno pedalea brinda información sobre distintos aspectos del recorrido- y en otras da un parcial, según la edad y el peso, pero no tiene en cuenta el historial deportivo, lo que es importante a la hora de contar con datos más precisos”, señala el entrenador físico Pablo Benadiba. El profesional afirma que ver en una pantalla lo que se está haciendo es muy importante desde un punto de vista motivacional, además de que enseña a ir por metas y resulta especialmente positivo para el deportista recreacional.

La tecnología portátil aumenta año a año su propuesta. “Los anillos inteligentes son fáciles de utilizar porque manejan todas las métricas y tienen baterías que duran más de tres días. Las remeras inteligentes marcan la frecuencia cardíaca por medio de sensores que la miden constantemente y, en caso de que haya posibilidad de que se produzca algún infarto, lo previenen. Las remeras de yoga van avisando si la postura está bien o mal hecha. Hay clips para atletas, conectados al reloj o al teléfono, que informan la velocidad exacta y van marcando el ritmo, si hay que ir más rápido o más lento”, detalla Benadiba.

Ver en una pantalla lo que se está haciendo es muy importante desde un punto de vista motivacional Shutterstock - Shutterstock

El entrenamiento de fuerza con peso libre ocupa el segundo lugar entre las actuales preferencias de la gente. Pesas, barras, mancuernas, balones medicinales, pesas rusas y todo elemento que se sume a la clase para desarrollar masa muscular y ganar fuerza son tendencia. “El entrenamiento de fuerza hoy, por suerte, se empezó a desmitificar. Las mujeres, sobre todo, empiezan a entrenar más y empiezan a tener cuerpos más armados. Cambió un poco la visión de lo que es tener masa muscular o estar flaco como un fideo. El entrenamiento de fuerza es la base para llegar a la vejez bien. Tuve la posibilidad de entrenar a Clint Eastwood y daba cátedra sobre el entrenamiento de fuerza. A los 92 esquía. Eso es porque entrenó toda la vida la fuerza”, afirma Pablo Benadiba.

Son ejercicios básicos que trabajan grandes grupos musculares que hacen de sostén, como el core, las piernas, el tren inferior, el tren superior, los pectorales. “Se hacen con series de ocho para abajo con buena técnica y peso. Mantienen fuerte el cuerpo para cualquier actividad que se haga. Llevan un peso extra que hacen que el estímulo a las fibras blancas sea mayor”, agrega el entrenador.

Los ejercicios de fuerza con peso libre trabajan grandes grupos musculares que hacen de sostén, como el core, las piernas, el tren inferior, el tren superior, los pectorales Slatan - Shutterstock

El entrenamiento con el propio peso corporal está en el tercer puesto. Sentadillas, estocadas y planchas están a la orden del día, pero requieren de una técnica precisa para lograr la postura y el movimiento adecuado. En caso contrario, aparece el riesgo de lesiones. “Previamente la persona tendría que haber pasado por el gimnasio para hacer ejercicios de fuerza y tener una base”, asegura Benadiba. “El entrenamiento con el propio peso corporal utiliza un equipo y un espacio mínimos, lo que lo convierte en una forma económica y funcional de hacer ejercicio”, aclara el informe de la ACSM.

El entrenamiento con el propio peso corporal requiere de una técnica precisa para lograr la postura y el movimiento adecuado Shutterstock - Shutterstock

Dentro del top 5, más precisamente en la cuarta posición, el acondicionamiento físico para adultos mayores es el reflejo de la importancia que cobró la actividad física para la salud y el bienestar general. Además de querer verse bien, está instalado el rol del ejercicio en la mejor calidad de vida que pueden conseguir los adultos mayores. Hoy las personas viven más y se mantienen activas laboralmente por más tiempo y se valora la conservación del buen estado físico. “Lo que se pretende con los adultos mayores es acondicionarlos a través de ejercicios de fuerza muy básicos. Una vez logrado eso, el objetivo principal es volver a los movimientos que uno va perdiendo con los años: agacharse, pararse, girar, hacer equilibrio. Se utilizan mucho los entrenamientos funcionales. Todo se hace de forma progresiva”, explica Benadiba.

Según la ACSM, se vuelve importante cambiar el ambiente de los gimnasios “incluidas las luces y el tipo de música, para que sean más amigables con las generaciones mayores durante los tradicionales momentos lentos del día; es el tipo de tendencia que parece estar ganando terreno en los clubes comerciales”.

En quinto lugar, el entrenamiento funcional pegó un salto desde el puesto número catorce que ocupaba el año pasado. Éste mejora el equilibrio, la coordinación, la fuerza funcional y la resistencia, lo que repercute en las actividades cotidianas. Sus movimientos reproducen gestos del día a día, asegurando una sana movilidad en años posteriores. “Es uno de los métodos que se utilizan para adultos mayores, de una manera distinta ya que los impactos no son tan frecuentes. Existen trabajos de equilibrio, de lanzamiento, de rotación para que el cuerpo se empiece a acondicionar y pueda volver a los registros de la juventud”, describe Pablo Benadiba. Es también un sistema muy utilizado por la población general.

El entrenamiento funcional tiene que ver con movimientos que reproducen gestos del día a día, asegurando una sana movilidad en años posteriores Shutterstock

Las actividades al aire libre se mantienen entre las principales tendencias, ocupando el lugar número seis. A partir de la pandemia, parecen haber seducido a un buen número de personas. “Las actividades pueden ser eventos cortos o excursiones planificadas de varios días junto con desafíos eco, como tablas de remo, kayak, ciclismo de montaña y caminatas por el campo”, según la ACSM. “Hoy está muy de moda hacer todos los trabajos al aire libre. La gente no quiere encerrarse tanto en los gimnasios. Algunos prefieren salir a correr, o ser parte de bicicleteadas”, observa Benadiba.

Las actividades al aire libre se mantienen entre las principales tendencias, ocupando el lugar número seis Freepik

Igual que en 2022, en 2023 está en el séptimo puesto el Entrenamiento Interválico de Alta Intensidad (HIIT). “Estos programas de ejercicios suelen implicar series repetidas de ejercicios de alta intensidad -˃80% de la frecuencia cardíaca máxima-, combinadas con períodos de descanso”, sostiene la ACSM. Es el método elegido por aquellos que apuntan a obtener un alto gasto calórico en menos tiempo. “Se hace para las personas que quieren quemar grasa y evitar estar horas y horas corriendo. Entonces está muy de moda porque hace que haya menos horas de trabajo de impacto y permite llegar al objetivo más rápido”, asegura Benadiba.

El HIIT propone un entrenamiento de alta intensidad para los que quieren tener un gasto calórico en menos tiempo antoniodiaz - Shutterstock

Lo siguen, en el número ocho, los programas de pérdida de peso que, en la misma sintonía que el anterior, tienen como objetivo bajar el porcentaje de grasa corporal. En este caso, se asocia actividad física con una nutrición saludable y adecuada al objetivo, siempre teniendo en cuenta la máxima que afirma que “los abdominales se hacen en la cocina”.

En el noveno puesto, el empleo de profesionales certificados gana protagonismo después del auge que experimentó la presencia de influencers en las redes sociales compartiendo tips y hasta enseñando cómo realizar ejercicios físicos. La ACSM advierte la importancia de que los profesionales “hayan completado programas educativos y certificaciones de salud totalmente acreditadas”.

Finalmente, en el puesto número diez, el entrenamiento personal destaca la necesidad de seguir programas y rutinas adaptadas a cada individuo.

La nutrición saludable se impuso en el puesto número ocho shutterstock - Shutterstock

Globales, las tendencias fitness 2023 se advierten en Argentina. Respecto al entrenamiento online que fue furor en años anteriores y que este año desapareció del listado, en nuestro país “no se abandonó del todo. Se optimizó para las personas que pagan un entrenamiento personalizado. Yo tengo alumnos de alto poder adquisitivo que viajan mucho y se vio la manera de poder utilizar el entrenamiento online para no perder las clases. Quedó para no perder las clases durante los viajes”, acota Pablo Benadiba. El entrenador reconoce que hoy la gente prefiere salir y sociabilizar en clases al aire libre o en gimnasios.

En la misma sintonía, Guillermo Sardi, profesor de educación física y licenciado en alto rendimiento nota una fuerte preferencia en el entrenamiento presencial. Allí “la tendencia en Argentina está yendo para el lado del entrenamiento de fuerza con pesos libres para la oxidación de grasas, evitando los trabajos aeróbicos de larga duración”, afirma. El licenciado en alto rendimiento observa, por otra parte, una fuerte inclinación por el yoga. “Esto es un residuo de lo que quedó del entrenamiento virtual en la pandemia, donde era mucho más sencillo hacer ejercicios muy aplicados a la elongación y a la movilidad articular”, detalla. Sardi ve también como tendencia el hecho de que “la gente ha tomado conciencia de la calidad de vida, lo que hace que aumente su expectativa de vida y que pueda vivir mejor”. Y reconoce que cada vez más las personas optan por “entrenar con profesionales certificados que saben lo que hacen, que corrigen las técnicas y que aseguran el resultado”.

El mes de enero es el momento ideal para evaluar por dónde va a ir la propuesta fitness durante el resto del año. De esta manera, una planificación a conciencia es el primer paso para programar una parte esencial de los hábitos que es fundamental mantener por once meses más.

La lista completa, según The American College of Sports Medicine (ACSM)

Tecnología portátil.

Entrenamiento de fuerza con peso libre

Entrenamiento con el propio peso corporal

Acondicionamiento físico para adultos mayores

Entrenamiento funcional

Actividades al aire libre

Entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT)

Programas de pérdida de peso

Empleo de profesionales certificados

Entrenamiento personalizado

Entrenamiento del core

Circuito de entrenamiento

Gimnasios en casa para entrenar

Entrenamiento en grupo

El ejercicio es medicina

Medicina del estilo de vida

Yoga

Licencia para profesionales del fitness

Asesoramiento de salud y bienestar

Aplicaciones móviles de ejercicio