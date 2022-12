El deporte de equipo para los mayores de 60 que los saca del sofá y los llena de energía

escuchar

“Recién vengo de jugar Newcom en Parque Centenario”, dice Elena Perdomo, de 66 años que cuenta que conoció este deporte a través de una amiga que le insistió que fuese con ella a practicar a la Fundación Rafam (Red de Actividad Física para Adultos Mayores) en Parque Chacabuco. “Yo en la secundaria practicaba vóley, así que me sentí como en una segunda adolescencia”, asegura. Pero además, porque después del entrenamiento una se siente plena, mi cuerpo y mi mente están más ágiles”, dice la vecina de Caballito. Pero, además, reconoce el impacto en su vida: “este deporte hace más felices mis días, duermo mejor y siempre estoy lista para encontrarme con personas dispuestas a brindarse a pleno para jugar, debatir ideas de jugadas estratégicas, ayudarnos a mejorar en los partidos y a divertirnos”, dice.

El Newcom es un juego simple que nació en 1895 cuando la profesora de gimnasia Clara Gregory Baer, del colegio Sophie Newcomb, en Nueva Orleans, Estados Unidos, ideó este entrenamiento para aprender a jugar al vóley de una manera más sencilla. “Tuvo tanto éxito que quedó como una forma de entrenar. En Argentina, fue incorporado a los Juegos Nacionales Evita en 2008 y se popularizó rápidamente entre mayores de 60 y de 70 años. Es un deporte que integra, que fortalece la autoestima, que promueve la pertenencia a un equipo. Se difundió entre personas más jóvenes y hoy existen categorías de 50 e incluso de 40 años o menores”, asegura Silvina Perilli, profesora de educación física y miembro de la Fundación Rafam.

Las reglas

Se juega en una cancha de 9 x 18 metros, como la de vóley, con la red a una altura de 2,43 metros, y la particularidad es que es un deporte mixto de tres mujeres y tres varones por equipo. La pelota se toma pero no se golpea, a diferencia del vóley, se hacen tres pases y se envía al campo contrario, la pelota no puede tocar el piso, si lo hace vale un punto. El juego se desarrolla en dos sets a 15 puntos y, si hay empate, se va a un tercer tiempo de otros 10 tantos. Por otra parte, una de las reglas fundamentales del newcom es que las personas no pueden tener la pelota por más de 4 segundos en sus manos y quien la tiene solamente puede hacer dos pasos; solo se puede golpear la pelota como último recurso.

“El Newcom principalmente te permite mantener activa la cabeza, te hace trabajar la acción y reacción de todo el cuerpo, se agudizan el equilibrio y la coordinación. La persona tiene que mantener la atención y la visión periférica todo el tiempo y, además, se activa la circulación de todo el cuerpo”, explica Perilli.

La profesora asegura que, antes de cada partido, es necesario hacer una entrada en calor, una preparación física donde se trabaja la fuerza, que a partir de los 50 empieza a disminuir por la pérdida de masa muscular. Además, sostiene que un partido de newcom representan entre 7000 y 10000 pasos. Lo ideal es practicarlo un mínimo de dos veces por semana, pero lo ideal son tres. “Lo bueno es que pueden hacerlo aquellos que fueron deportistas pero también aquellos que nunca hicieron nada”, añade la profesora y aclara que, como para cualquier deporte, se necesita un certificado médico.

Por siempre jóvenes

“Hace seis meses que lo practico y lo más lindo son los grupos de más de 50 años que se arman, donde entrenamos y nos divertimos. Cuando nos queremos acordar se terminó el entrenamiento y nos vamos pensando en el que viene. En mi vida impactó de una manera muy positiva”, dice Daniel Ballent, de 62 años.

Uno de los aspectos que más destaca Perilli de este deporte es el social, “las personas se sienten motivadas para ir a ver a sus compañeros, sienten la pertenencia a un grupo, después de jugar se quedan tomando algo, organizan salidas. Más allá de lo físico y de lo psíquico, lo social también les hace mucho bien”, advierte.

Esto mismo destaca, Silvia Gramajo, de 63, quien se enganchó con el Newcom hace dos años. “La verdad es que me encantó porque encontré un grupo de pertenencia donde todos somos iguales en lo deportivo, en lo afectivo, en lo social, es maravilloso el grupo que armamos”, asegura. Destaca también los beneficios de hacer una actividad física para los mayores de 60. “Para mi representa ocupar mi tiempo en algo productivo, hacer una actividad que me hace bien a la salud y es un deporte que nos hace sentirnos jóvenes nuevamente porque tengo compañeros de 80 años que vienen a practicar y están bárbaros. Fue uno de los mejores descubrimientos de mi vida adulta”, finaliza Silvia.

Como el suyo, otros tantos testimonios explican el boom por este deporte entre la población adulta, ¿las razones? Diversión, empatía, compañerismo, sana competencia, superación y fortalecimiento de la autoestima. Una inyección de energía fundamental para esta etapa de la vida.