Forró, hogueras y sabores: qué son las fiestas de São João que revolucionan el Nordeste de Brasil

Banderines de colores, puestos de comida, teatro callejero y música de forró marcando el ritmo de la noche: esa combinación anuncia que la temporada de São João está muy cerca. Las Festas Juninas, como las llaman los brasileños, se celebran principalmente en junio, pero en muchos lugares se extienden hasta julio. Plazas, parques y calles se convierten en escenarios donde las tradiciones antiguas adquieren nuevas lecturas y confirman el espíritu comunitario que les da sentido.

Para quienes asocian a Brasil solo con el Carnaval, São João revela otra cara del país, más cercana y auténtica. Ciudades enteras brillan con decoración típica, música en vivo y encuentros que atraviesan generaciones. Para el viajero internacional se trata de una vivencia colectiva, marcada por fuertes identidades regionales, y en medio de una hospitalidad que hace que cualquier recién llegado se sienta como en casa.

En el centro de esta experiencia están el sonido y el movimiento. El forró marca el compás, guiado por el acordeón, la zabumba y el triángulo, mientras el público se une a la ronda. La cuadrilla, a su vez, es el gran rito compartido: una coreografía con humor y narrativa, muchas veces con la representación de boda caipira (campesina).

El forró marca el compás, guiado por el acordeón, la zabumba y el triángulo NICK ELMOOR

Y, por supuesto, para los amantes de la gastronomía, la cocina junina se despliega en esta época con recetas preparadas al momento y sabores que cambian de un lugar a otro. El maíz suele ser el hilo conductor en versiones dulces y saladas, acompañado de tortas, postres y bebidas calientes. Los visitantes pueden respirar una atmósfera de invierno brasileño, con noches más frescas, luces coloridas y aromas típicos.

Es esa combinación de música, afecto y tradición en movimiento la que convierte a São João en una de las temporadas más especiales para descubrir otra cara de Brasil. En cada región, la celebración adquiere su propio acento, sabores, ritmos y paisajes que transforman por completo la experiencia. Desde el sertão del nordeste hasta capitales vibrantes, con festejos y rituales a orillas del río, una selección de destinos para vivir de cerca el gran espectáculo de São João.

La fiesta de São João es un buen ejemplo del sincretismo cultural que suele hallarse en Brasil.

São João es una fiesta de tradición cristiana. San Juan, por San Juan Bautista, el hijo de Isabel, primo de Cristo. Cuando nació Juan, María le pidió a su hermana que encendiera una fogata. Y así lo hizo para anunciar el nacimiento del primo de Cristo, el 24 de junio.

Las fiestas juninas también recuerdan a San Antonio y San Pedro, pero todas se identifican detrás de las grandes fogatas, el ícono de la celebración, que llegan a tener más de 10 metros de altura.

Las mejores fiestas

São João de Caruaru (Caruaru, Pernambuco)

Una ciudad entera bailando al mismo tiempo. Así es como Caruaru celebra São João, una de las mayores fiestas juninas del mundo. Conocida como la Capital del Forró, la ciudad vibra con conciertos, ferias de artesanía, concursos de cuadrillas y puestos con delicias del nordeste como pastel de maíz y carne de sol con mandioca. La programación es intensa, y el ritmo contagioso hace que hasta los más tímidos se animen a dar algunos pasos junto a habitantes sonrientes y acogedores.

Programación: www.instagram.com/saojoaocaruaru.oficial/

Cómo llegar: el Aeropuerto Internacional de Recife (REC) es el más cercano. Desde allí, son unas 2.30 horas en coche por la BR-232.

Conocido como el mayor São João del mundo, gran despliegue en Campina Grande

São João de Campina Grande (Campina Grande, Paraíba)

Campina Grande se toma São João muy en serio. Conocido como el mayor São João del mundo, el evento transforma el Parque do Povo en un gran polo de cultura nordestina durante más de 30 días, con fuegos artificiales en el cielo, bodas simuladas, desfiles de cuadrillas, comidas típicas y multitudes cantando juntas al son del forró.

Programación: www.instagram.com/saojoaodecampinagrande/

Cómo llegar: desde el Aeropuerto Internacional de João Pessoa (JPA), son unas 1h45 en coche por la BR-230.

Mossoró Cidade Junina (Mossoró, Rio Grande do Norte)

Mossoró ofrece una experiencia que mezcla historia y arte como pocas. Además de los conciertos y del Festival de Cuadrillas Juninas, el espectáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró” lleva al público a una narrativa local impactante, que relata la resistencia de la ciudad contra la banda del bandido Lampião. Para quienes buscan algo más que una fiesta, es una vivencia teatral al aire libre, con acento local, orgullo y una emoción que se apodera del público.

Programación: www.instagram.com/mossorocidadejunina/

Cómo llegar: los aeropuertos más cercanos son Natal (NAT) y Fortaleza (FOR). Desde Natal, son unas 4 horas en coche por la BR-304; desde Fortaleza, unas 3.30 horas por la CE-040 y la BR-304.

Bumba Meu Boi de São Luís (São Luís, Maranhão)

Más que una fiesta, el Bumba Meu Boi es un ritual reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. En São Luís, el ciclo junino adquiere contornos mágicos con bueyes coloridos que desfilan por las calles al son de tambores y tonadas. Para el visitante, es un espectáculo visual y espiritual, en el que cada grupo cuenta una historia a través de la danza, la música y vestimentas deslumbrantes. La energía de las presentaciones hipnotiza y revela un Brasil ancestral y encantador.

Programación: www.instagram.com/cultura.maranhao/

Cómo llegar: el Aeropuerto Internacional de São Luís (SLZ) es la puerta de entrada.

São João de Aracaju (Aracaju, Sergipe)

Durante São João, la costanera y el centro de Aracaju cobran vida, con familias bailando juntas, banderines al viento y conciertos que unen generaciones. El visitante puede ser parte de esa experiencia de alegría espontánea, participar de la ronda y probar una comida típica recién hecha. La calidez humana de Sergipe es el gran destaque.

Programación: www.instagram.com/arraiadopovose/

Cómo llegar: Aeropuerto Internacional de Aracaju (AJU).

Arraial de Belô (Belo Horizonte, Minas Gerais)

Con encanto urbano, el Arraial de Belô ocupa plazas, escuelas y centros culturales de Belo Horizonte. Hay cuadrilla, arrasta-pé y buena comida, todo con ese estilo mineiro que acoge sin esfuerzo. Son imperdibles el dulce de leche y el caldo de frijoles.

Programación: www.instagram.com/bhbelotur/

Cómo llegar: Aeropuerto Internacional de Belo Horizonte - Confins (CNF).

Arraial do Banho de São João (Corumbá, Mato Grosso do Sul)

A orillas del río Paraguay, el Arraial do Banho de São João es una de las celebraciones juninas más singulares del país. Realizado en Corumbá, en el Pantanal de Mato Grosso do Sul, el festejo está reconocido como Patrimonio Cultural e Inmaterial de Brasil. En la noche del 23 de junio, andas decoradas con la imagen de São João descienden por las laderas rumbo al río, donde son simbólicamente bañadas en sus aguas. El ritual reúne fe, música, procesiones, misas, presentaciones folclóricas y sabores típicos de la región.

Programación: www.instagram.com/cultura.corumba/

Cómo llegar: el Aeropuerto de Corumbá (CMG) recibe vuelos regionales. Otra opción es volar hasta Campo Grande (CGR) y continuar unas 5h en coche por la BR-262.

En São João, la alegría se comparte, la música acerca y la comida cuenta historias. Para quienes buscan un encuentro con la cultura, las tradiciones y lo inesperado, esta es la temporada perfecta para descubrir un Brasil que permanece para siempre en la memoria.