Horóscopo: cómo será tu semana del 19 al 25 de julio de 2026

21/3 al 20/4

AMOR: Se traba la comunicación familiar. A partir del viernes, conecta con la pareja. Confíe; el dudar solo debilitará los lazos.

DINERO: Prospera, pero a fuerza de pulmón. Resuelve rápido sus trámites y asuntos burocráticos.

CLAVE DE LA SEMANA: Deje de apadrinar a quien ya es autosuficiente.

21/4 al 21/5

AMOR: Se entrega a la dulce dependencia del amor. Sepa que aquí y ahora alguien puede hacerlo revivir, dándole seguridad y afecto.

DINERO: Algo fortuito lo frena un tanto, pero con ayuda de colegas sale adelante. Actuará convencido de su misión.

CLAVE DE LA SEMANA: Las grandes ideas, como el vino, precisan madurar.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Cambio positivo en vista vista,igual revise sus acuerdos de pareja. Puede haber un malentendido, así que exprese lo que piensa.

DINERO: La diosa fortuna podría atraer inversores, clientes o nuevos mercados. No desatienda las señales.

CLAVE DE LA SEMANA: El agotamiento es enemigo del talento. No vaya al límite.

Cáncer

22/6 al 23/7

AMOR: En estrecho contacto con sus seres queridos. Resuelve situaciones de pareja bastante complicadas. Conserve bien cerca a sus amigos.

DINERO: Escuche sin prejuzgar todas las ofertas comerciales que reciba. Si es receptivo, se mantendrá en carrera.

CLAVE DE LA SEMANA: Una rutina saludable será sostén de su bienestar.

Leo

24/7 al 23/8

AMOR: Si insiste en mantener cerca a quien pone distancia, ambos podrían sufrir. Acepte la necesidad ajena y ponga límite a la emoción.

DINERO: Con estilo enérgico, pondrá en vereda a quien no coopera como debiera. Saca adelante un gran negocio.

CLAVE DE LA SEMANA: El esfuerzo vale. Obtendrá el resultado que busca.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Más receptivo y sensual. Si viene de una crisis amorosa, dése tiempo y se repondrá por completo. Hay una gran experiencia en vista.

DINERO: Cuídese de compañeros de trabajo muy dominantes. Diga con firmeza y serenidad lo que deba decir.

CLAVE DE LA SEMANA: El aspecto es importante, pero más lo es la actitud.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Sobrepasado por los compromisos, delegará muchas tareas en el otro. Intente equilibrar la balanza o afectará la relación de pareja.

DINERO: Genial, pero muy desorganizado. Es probable que haya cambios que lo pongan nervioso. Alta creatividad.

CLAVE DE LA SEMANA: No a la soledad, busque quien mejor lo contenga.

Escorpio

24/10 al 22/11

AMOR: Tendrá el mundo a sus pies. No tome tantos recaudos porque será correspondido y estará protegido de las desilusiones del amor.

DINERO: Tendrá la feliz ocasión de soñar en grande. Los resultados no se hacen esperar demasiado, pero igual… insista.

CLAVE DE LA SEMANA: Cooperar es una gran estrategia. Trabaje en equipo.

Sagitario

23/11 al 22/12

AMOR: Viejas relaciones empiezan una etapa diferente, muy prometedora. Hará nuevos amigos, leales, inteligentes y con mucha imaginación.

DINERO: Si está decidido a cambiar de trabajo o de oficio, alguien cercano le prestará su apoyo desinteresadamente.

CLAVE DE LA SEMANA: No actúe por impulso si se ve tentado a hacer confidencias.

Capricornio

23/12 al 20/1

AMOR: Amoroso y seductor. Los solitarios del signo encuentran un alma amiga. Pone fin a esos conflictos de pareja que lo desgastaban.

DINERO: Compra y vende bien, ve la oportunidad y no la desaprovecha. Para expandirse, únase a quienes crecen.

CLAVE DE LA SEMANA: Todos cometemos errores, lo importante es subsanarlos.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Un poco desconectado emocionalmente, necesitará un entorno estable. Si surgen roces descarte no ser usted quien los ha generado.

DINERO: Gastos imprevistos que llegan en el momento más inoportuno. Tiene que insistir y resolverá el inconveniente.

CLAVE DE LA SEMANA: Si compite por un puesto, presione hasta el final.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Si alguien le gusta, no cometa el error de fingir indiferencia o de huir. Avance con confianza y tendrá suerte en la conquista.

DINERO: En asuntos legales, no arriesgue. Un asesoramiento oportuno es la más inteligente de las inversiones.

CLAVE DE LA SEMANA: Las responsabilidades asustan, pero lo harán crecer.