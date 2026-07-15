¿Qué ocurre en el cuerpo al comer pepino todos los días? Estos son los beneficios para la salud del alimento con 96 % de agua

El pepino es uno de esos alimentos que suele permanecer en la heladera sin llamar demasiado la atención.

Sin embargo, esta fruta destaca por estar compuesta por aproximadamente un 96 % de agua y por aportar vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes que pueden contribuir al bienestar general cuando se consume de manera habitual.

De acuerdo con un artículo de Healthline, revisado clínicamente por la nutricionista Jerlyn Jones, también es un alimento bajo en calorías y rico en nutrientes esenciales.

¿Qué nutrientes aporta un pepino?

Un pepino crudo con cáscara de aproximadamente 301 gramos contiene:

45 calorías.

0,3 gramos de grasa.

11 gramos de carbohidratos.

2 gramos de proteína.

1,5 gramos de fibra.

8 mg de vitamina C.

49 mcg de vitamina K.

39 mg de magnesio.

442 mg de potasio.

0,2 mg de manganeso.

Aunque una porción habitual suele ser de aproximadamente un tercio de un pepino, esa cantidad sigue proporcionando una parte importante de estos nutrientes.

El pepino es un alimento bajo en calorías y rico en nutrientes esenciales

Hidratación: el principal beneficio del pepino

Al estar compuesto por alrededor del 96 % de agua, el pepino ayuda a mantener una adecuada hidratación, especialmente durante los días calurosos o después de realizar actividad física.

Una buena hidratación favorece la regulación de la temperatura corporal y contribuye al correcto funcionamiento de los órganos.

Vitamina K para fortalecer los huesos

El pepino es una fuente de vitamina K, un nutriente esencial para la salud ósea. Esta vitamina participa en la absorción del calcio y en la producción de osteocalcina, una proteína clave para la formación y el mantenimiento de los huesos.

Cómo beneficia el pepino a la presión arterial y al corazón

El pepino combina dos características favorables para la salud: es bajo en sodio y rico en potasio. De acuerdo con la Cleveland Clinic, esta combinación ayuda a contrarrestar los efectos del exceso de sodio en el organismo y favorece el mantenimiento de una presión arterial saludable.

Un alto consumo de sodio provoca hipertensión. El potasio ayuda a reducir la presión arterial al contrarrestar los efectos del sodio.

La Cleveland Clinic también explica que la cucurbitacina B (CuB) presente en los pepinos podría ayudar a proteger el corazón al combatir la aterosclerosis, mientras que la fibra favorece la reducción del colesterol y se ha asociado con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Compuestos antioxidantes que estudia la ciencia

El pepino contiene cucurbitacina B y lignanos, compuestos antioxidantes que han despertado el interés de la comunidad científica por su posible papel en la inhibición del crecimiento de ciertos tipos de células cancerosas. Sin embargo, los especialistas señalan que todavía se necesitan más investigaciones en humanos para confirmar estos efectos.

Un aliado para controlar el peso

Con apenas 15 calorías por cada 100 gramos, el pepino es un alimento de baja densidad energética. Su contenido de agua y fibra ayuda a generar saciedad, lo que puede contribuir al control del apetito dentro de una alimentación equilibrada.

Su contenido de agua y fibra ayuda a generar saciedad Shutterstock

Gracias a su sabor suave y textura crujiente, el pepino puede incorporarse fácilmente a diferentes preparaciones. Algunas opciones son:

Agregarlo en rodajas a ensaladas, sándwiches y wraps.

Incorporarlo a batidos o licuados.

Consumirlo como snack acompañado de hummus o alguna salsa ligera.

Preparar agua de pepino licuándolo con agua.

Comerlo crudo y con cáscara, previamente lavado, para aprovechar mejor sus nutrientes.

Utilizar rodajas como base para botanas con queso crema, verduras o aguacate.

¿Es recomendable comer pepino todos los días?

Para la mayoría de las personas sanas, consumir pepino diariamente puede formar parte de una dieta equilibrada.

Su alto contenido de agua, su aporte de vitaminas y minerales y su bajo contenido calórico lo convierten en un alimento que favorece la hidratación, el cuidado del sistema cardiovascular, la salud ósea y el control del peso.