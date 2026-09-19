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Horóscopo: cómo será tu semana del 20 al 26 de septiembre de 2026

Las predicciones de Kirón sobre el amor, el dinero y la suerte

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PARA LA NACIONKirón
Horóscopo: cómo será tu semana del 20 al 26 de septiembre de 2026
Horóscopo: cómo será tu semana del 20 al 26 de septiembre de 2026Pixabay

21/3 al 20/4

AMOR: Del desierto emocional a las tentaciones que le generan adrenalina junto con un repentino malestar. Abandone los ambientes amenazantes.

DINERO: Cuando esté por darse por vencido, haga alianzas que lo fortalezcan. Una sabia renuncia no es fracaso. Calma.

CLAVE DE LA SEMANA: La actividad disipa el enojo: muévase más.

21/4 al 21/5

AMOR: No todo tiempo pasado fue mejor, el presente es una promesa feliz. Saboree lo que tiene en vez de lamentar aquello que terminó.

DINERO: Cuidará de su equipo como corresponde. Si usted pone lo mejor de sí, todo el sistema funcionará mejor.

CLAVE DE LA SEMANA: No se culpe por los errores cometidos, así se aprende.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Complicaciones financieras inciden en lo emocional. Su pareja lo confunde. Algo amenaza lo que ha venido construyendo, pero lo superarán.

DINERO: Respáldese en personas bien plantadas y permítase fluir. Creativo y entusiasmado, delegue las tareas cotidianas.

CLAVE DE LA SEMANA: Asóciese con quien pueda aceptar sus altibajos.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Esta semana se vuelve a ilusionar. Adiós a los amores tormentosos, bienvenida la alegría y el mágico contacto de piel a piel.

DINERO: El dinero circula libremente. Sin mayores sobresaltos. Se repondrá muy pronto de gastos y deudas.

CLAVE DE LA SEMANA: Ir a mil revoluciones por segundo no lo favorecerá.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Se sentirá capaz de establecer una relación comprometida, aunque lo asuste un poco. Instantes perfectos seguidos de dudas y temores.

DINERO: Si su trabajo actual no rinde, evalúe un par de cambios drásticos a corto plazo. Anímese a lo que no probó.

CLAVE DE LA SEMANA: Su fuerza y vitalidad lo salvarán del bajón.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: En la amistad, compromiso y calidez. El acuerdo de pareja sufre un par de ajustes, pero triunfa la buena comunicación. Reencuentros.

DINERO: Nada de correr riesgos, concéntrese en los negocios más seguros. Debe tener serenidad y paciencia.

CLAVE DE LA SEMANA: Conserve toda su energía. No se extralimite.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Es importante aceptar su realidad amorosa, sea cual sea. Convendría hacer un alto esta semana. Conoce a un ser al que estará muy unido.

DINERO: Si tiene problemas en casa, mejor concéntrese en su trabajo. Buena fortuna con las finanzas. Abundancia.

CLAVE DE LA SEMANA: Tome la opinión ajena con pinzas, aunque esté confundido.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Con Venus en su signo, se triplica su poder de seducción. ¡Tan adorable que inspirará cierto temor! Pone fin a una situación comprometedora.

DINERO: Una oportunidad que parecía rentable se le escurre como agua entre los dedos. Quedan atrás sus dudas vocacionales.

CLAVE DE LA SEMANA: Un impulso puede arruinar su buen vínculo. Cuidado.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Tiempos caóticos en lo sentimental, es mejor no engancharse. Si alguien cercano lo perturba, tome distancia. Familia muy presente.

DINERO: Audacia. En las finanzas le va bien, pero recuerde que es necesario mantener el equilibrio entre gastos e ingresos.

CLAVE DE LA SEMANA: Guarde parte del capital aunque invierta el resto.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: En su vida social, maravillosamente bien.

Tendrá a su lado a gente afectuosa. En la pareja comparten momentos lindos, aunque poca intimidad.

DINERO: Recibe ayuda de alguien muy práctico. Con solo animarse a hacer pequeños ajustes, pasará al frente.

CLAVE DE LA SEMANA: Si dos familiares se enfrentan, manténgase imparcial.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Sobrepasado por los compromisos y las presiones del afuera, sus vínculos reciben el impacto. Pequeños roces que en breve superará.

DINERO: No se deje avasallar. Asociarse es buena idea, encontrará puntos en común con gente leal y emprendedora.

CLAVE DE LA SEMANA: No exija si está en desventaja, lleva las de perder.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Punto final al desencuentro. Avanza de la mano con su pareja, ambos tan apasionados como comprometidos. Etapa potencialmente perfecta.

DINERO: Evalúe fríamente y corte de cuajo con lo que no le conviene a nivel profesional. Crece luego de hacer sacrificios.

CLAVE DE LA SEMANA: El bienestar de su grupo es importante, sea buen compañero.

Por Kirón
salud
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