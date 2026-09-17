Sandra Bullock, actriz de 62 años, sobre su alimentación rica en proteínas: “Consumo yogur griego, ensalada de pollo y agrego péptidos al café”

Con motivo de la promoción de su última película, Practical Magic 2, Sandra Bullock conversó con su colega Amy Poehler y dio a conocer detalles de su rutina de bienestar. “¿Cómo consumís proteína?”, le preguntó su interlocutora respecto del macronutriente de moda que no puede faltar en la dieta. “Consumo yogur griego espeso con un 0% de grasa. También me gusta comer un buen bowl de ensalada de pollo desmenuzado”, reveló Bullock.

¿Qué más incluye la actriz de 62 años en su plan de nutrición? “Sumo pequeñas proteínas de péptidos en el café de la mañana”, agregó. Y bromeó sobre que, a pesar de darle prioridad a estos alimentos en sus comidas diarias, no está segura de cuán beneficioso puede resultar la ingesta de proteínas a largo plazo. “Quizá descubriremos dentro de 10 años que nos hemos excedido y nos salga, no sé, un tercer ojo”, confesó a Poehler.

Uno por uno, los beneficios de adoptar la dieta de Sandra Bullock

1- Características nutritivas del pollo

Todos los cortes de pollo son excelentes fuentes de proteína, pero en varios aspectos, la humilde pechuga se lleva el premio. Además de contener nutrientes que intervienen en la reparación de los tejidos corporales, el fortalecimiento del sistema inmunitario y el aumento de energía, la pechuga de pollo tiene menos grasas saturadas que los muslos, las piernas y las alas.

En términos de calorías, no hay muchos alimentos integrales más ricos en proteínas que la pechuga de pollo. Una porción de 95 gramos de pechuga de pollo deshuesada y sin piel contiene aproximadamente 160 calorías y 32 gramos de proteína. Esto equivale a casi la mitad de la cantidad diaria recomendada para un adulto promedio de 84 kilos. (Algunas investigaciones sugieren que quienes realizan entrenamiento de fuerza o resistencia con regularidad pueden beneficiarse de consumir más proteína al día). En comparación, una porción similar de salmón del Atlántico de piscifactoría contiene aproximadamente 206 calorías y 22 gramos de proteína.

También es beneficioso para el sistema nervioso y el cerebro dado que contiene más de la mitad de la cantidad diaria recomendada de vitamina B3, también conocida como niacina, y más del 70% de la cantidad recomendada de vitamina B6, que son vitaminas esenciales para producir dopamina, serotonina y melatonina, todas sustancias químicas que regulan el estado de ánimo, sueño, atención y más.

Una porción de 95 gramos de pechuga de pollo deshuesada y sin piel contiene aproximadamente 160 calorías y 32 gramos de proteína Shutterstock

2- Características nutritivas del yogur griego

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) unos 100 gramos de yogur griego −sobre todo el de leche entera− aportan: 9 gramos de proteína, 111 mg de calcio, 147 mg de potasio y vitaminas A, B, D y K.

“Es un alimento fermentado, es decir, que tiene cultivos vivos, probióticos que benefician la microbiota intestinal”, dijo en una nota previa a LN Bienestar Yael Hasbani, health coach experta en inflamación y especialista en Medicina Culinaria por la Universidad de Harvard.

Estudios como el titulado “Un mayor consumo de yogur se asocia con una mayor densidad mineral ósea y una mejor función física en adultos mayores” sugieren que, gracias a su alto contenido de calcio y diversos nutrientes, las dietas que incluyen este alimento pueden favorecer la densidad mineral ósea.

La evidencia también demuestra que consumir una porción de yogur (100 g) al día puede ser beneficioso para el estado de ánimo gracias a la relación entre las bacterias beneficiosas del intestino y el papel que desempeñan en la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina.