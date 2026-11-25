“No se me ocurre un solo aspecto de nuestra salud que no esté atravesado por la microbiota”. El doctor en Química Gabriel Vinderola –investigador principal del Instituto de Lactología Industrial (CONICET-UNL), docente en la Universidad Nacional del Litoral, integrante de PROFENI y divulgador incansable del concepto “eje intestino-cerebro”– es categórico a la hora de explicar por qué los microorganismos que habitan en nuestro cuerpo se consideran con cada vez más fuerza como un componente angular de la medicina moderna.

“En los aspectos gastrointestinales, por supuesto interviene en todos. Pero la microbiota produce además sustancias que pueden entrar en el torrente sanguíneo y llegar así al cerebro. De hecho, la cognición de los bebés al nacer está guiada por la microbiota”, subraya y advierte que este ecosistema microbiano está también vinculado con cuestiones de la piel (como dermatitis atópica, acné, rosácea y eczemas) y hasta con temas de fertilidad y conductuales.

La pregunta, entonces, es: ¿qué se hace para tener una buena microbiota? Y la respuesta (como tantas veces) es que no hay soluciones mágicas. Más bien se trata de tener una serie de hábitos saludables sostenibles. “Nuestra microbiota cambia aunque no hagamos nada. Si ayuno, la microbiota se modifica. Pero lo que más la afecta, para bien o para mal, es la alimentación”, explica Vinderola e introduce un concepto clave: el de la diversidad nutricional.

"Lo que más afecta la microbiota, para bien o para mal, es la alimentación", explica Vinderola.

“Si yo tengo muchas bacterias diferentes, que saben hacer cosas diferentes, con una buena alimentación voy a estar mucho más cerca de tener todas las funciones intestinales cubiertas”, precisa y aclara que no alcanza con comer un kilo de tomates por día: “Por más que se trate de mucha fibra, es siempre la misma fibra. Lo que necesitamos es variar lo que comemos, incluyendo especialmente frutas, verduras, legumbres y cereales integrales”.

Para una dieta diversa no hace falta tanto incorporar frutas exóticas o alimentos superexclusivos. Una idea, por ejemplo, es “mirar más allá de la lista” en la verdulería, y comprar quizás productos de estación, u otros que quizás siempre estuvieron ahí sin que los tuviéramos en cuenta. “Se trata de tener alimentos frescos en la heladera, dedicar tiempo a cocinar, incluso a fermentar en casa”, recomienda. “Es verdad que falta tiempo, pero también tenemos que pensar si no nos ocupamos ahora, en el futuro vamos a tener que dedicarnos atender una enfermedad. El tiempo que no le damos hoy, la biología se lo va a terminar cobrando mañana con impuestos e intereses”.

Prebióticos y probióticos: una diferenciación clave

En este terreno aparecen dos conceptos que suelen confundirse, aunque refieren a cosas bien diferentes: los prebióticos y los probióticos.

Vinderola los diferencia de manera sencilla. Los probióticos son microorganismos específicos (bacterias o levaduras) que fueron estudiados por los efectos beneficiosos que pueden producir. Los prebióticos, en cambio, son moléculas que no se digieren en el intestino delgado y que sirven de alimento para determinadas bacterias del intestino grueso. Dicho de otro modo: mientras unos aportan microorganismos, los otros alimentan a los que ya tenemos.

Más ejercicio, más sol (y confiar en los alimentos más que en los suplementos)

“Si somos lo que comemos, también somos lo que le damos de comer a estos microorganismos, y lo que los microorganismos hacen con lo que le damos de comer”, marca el especialista. “Hay una categoría de alimentos muy especial: no están crudos ni cocidos, sino fermentados. El yogur y los quesos frescos se encuentran entre ellos y nos aportan no solo bacterias benéficas vivas en grandes cantidades, sino también todo lo que esas bacterias producen, que se van a combinar con las bacterias que tenemos en el intestino”.

El yogur y los quesos frescos se encuentran entre los alimentos que nos aportan gran cantidad de bacterias benéficas vivas.

Pero no solo la alimentación ayuda a tener una microbiota saludable: en la lista de recomendaciones aparece además el ejercicio (ya que los músculos producen sustancias que la microbiota necesita), así como también la exposición al sol. “Esa producción de vitamina D viaja hasta el intestino y hace que yo tenga un intestino más fuerte”.

El último consejo de Vinderola tiene que ver con revisar si no nos estamos suplementando y medicando en exceso. “Muchas veces confiamos en los suplementos lo que no en los alimentos –sostiene–, cuando en realidad siempre es mejor buscar el nutriente en el alimento y no en el suplemento. Y algo parecido sucede con los medicamentos: no es un buen consejo tomar un antiácido por las dudas, y mucho menos usar antibióticos sin prescripción médica. Con el tiempo, para la microbiota eso es letal”.

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