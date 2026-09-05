Horóscopo: cómo será tu semana del 6 al 12 de septiembre de 2026

Las predicciones de Kirón sobre el amor, el dinero y la suerte
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21/3 al 20/4
AMOR: Redobla la ternura y mengua un poquito la pasión. Algunos días de cierto distanciamiento. Alguien que lo conoce íntimamente será su pilar.
DINERO: Tajante, nadie se anima a contradecir sus ideas rígidas. Cuidado, no conviene alejar a quienes deben respaldar su acción.
CLAVE DE LA SEMANA: Diga basta a los que no atienden nunca razones.
21/4 al 21/5
AMOR: Sentimientos encontrados. Solidario con la familia y los amigos. Su pareja estará demandante, pero tendrá mucho para dar a todos.
DINERO: Cuantos más compromisos, mayor riesgo de olvidos y errores. El apuro puede costarle caro, así que tómelo con calma.
CLAVE DE LA SEMANA: Déle a lo material su valor real, nada de irse a los extremos.
Géminis
22/5 al 21/6
AMOR: Menos impaciencia le dará mejores resultados. Necesita una pareja que asuma responsabilidades sin perder el buen humor.
DINERO: No se asocie por ahora con personas arriesgadas porque actuar impulsivamente puede costarle carísimo.
CLAVE DE LA SEMANA: ¿Alguien amado se niega a crecer? ¡Motívelo!
Cáncer
22/6 al 22/7
AMOR: Venus en Libra ayuda a una dulce intimidad, pero no quiera compartirlo todo porque algo de misterio alimenta el deseo. Baje sus defensas.
DINERO: Ni temeroso ni osado, sabrá mantener un correcto punto medio. En su profesión, es tiempo de asumir el liderazgo pleno.
CLAVE DE LA SEMANA: Oportunidades únicas, sepa aprovechar bien sus cartas.
Leo
23/7 al 23/8
AMOR: Le costará dar el brazo a torcer, pero trate de conciliar. Renacer amoroso. Concede aquello que le pidan y sabe perdonar... si lo merecen.
DINERO: Mejora su imagen comercial. Momento más propicio para viajes de placer que de trabajo. Haga contactos nuevos.
CLAVE DE LA SEMANA: No descuide los afectos, son el pilar de su estabilidad.
Virgo
24/8 al 23/9
AMOR: Algo confundido, ocultará sus dudas y decepciones amorosas por pudor. Dejan en sus manos una decisión fundamental para la familia.
DINERO: Espléndido resultado económico… si no le teme a los desafíos. Arriésguese. La competencia no puede con usted.
CLAVE DE LA SEMANA: ¡Atención! Si alguien no juega limpio, déjelo en evidencia.
Libra
24/9 al 23/10
AMOR: Varios planetas benéficos en su signo. Con mucha alegría en su casa y en su corazón. Amorosa convivencia sin la interferencia de terceros.
DINERO: Superará antiguas trabas en la profesión. Si lo considera necesario, ponga en su lugar a quien no juega limpio.
CLAVE DE LA SEMANA: Decídase cuanto antes porque frente a su duda, otros avanzarán.
Escorpio
24/10 al 23/11
AMOR: Cuestiones externas a la pareja amenazan un momento que podría ser ideal. Corre peligro si se deja llevar por comentarios o por sus miedos.
DINERO: Velocidad mental y estilo. Crecimiento meteórico… siempre y cuando tome decisiones bien estudiadas y sensatas.
CLAVE DE LA SEMANA: Buen momento para hacer un recuento de sus recursos.
Sagitario
24/11 al 22/12
AMOR: Paz en asuntos del corazón. No es época de enfrentamientos sino de acuerdos. No tome partido en problemas de familia que lo superan.
DINERO: Usted es un líder justo y, por eso, en su área el compañerismo será más importante que los intereses personales.
CLAVE DE LA SEMANA: Haga el bien… pero mire a quién.
Capricornio
23/12 al 20/01
AMOR: Empantanado en sus antiguos miedos, tiene que cortar con el apego al pasado. Aproveche su gran encanto, ideal para enamorar y enamorarse.
DINERO: Repunte económico, pero será cuestión de invertir bien. Quienes hasta ayer desconfiaban se rendirán ante su capacidad.
CLAVE DE LA SEMANA: Sea creativo en su trabajo, no se siga repitiendo.
Acuario
21/1 al 19/2
AMOR: Idealizar al otro es un arma de doble filo porque puede desencantarse fácilmente. Tenga más cuidado. Estrechará lazos con amigos alejados.
DINERO: Remonta la crisis a baja velocidad, así que no trabaje hasta agotarse. Si lo tientan con un negocio, vea si tiene base real.
CLAVE DE LA SEMANA: Compartir, sí. Pero sin dejar que se apoderen de lo suyo.
Piscis
20/2 al 20/3
AMOR: Algunos desencuentros en el hogar. El secreto estará en salir del encierro. Buen ánimo gracias al apoyo de la familia y de sus amigos.
DINERO: Las dificultades económicas ya irán cediendo. Incorpore alguna actividad extra para ampliar sus horizontes.
CLAVE DE LA SEMANA: Es imposible agradar a todos, céntrese en los más cercanos.
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