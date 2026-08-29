Horóscopo: cómo será tu semana del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2026

Las predicciones de Kirón sobre el amor, el dinero y la suerte
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21/3 al 20/4
AMOR: Bien preparado para la convivencia. Es necesario construir puentes emocionales que lo conecten con los demás. Gran empatía.
DINERO: El momento exige orden absoluto. Sea minucioso y disciplinado en sus proyectos y obtendrá las ganancias deseadas.
CLAVE DE LA SEMANA: Con ternura sanará esas viejas heridas de la pareja.
21/4 al 21/5
AMOR: Dulce bienestar que brindará la seguridad de una rutina compartida. Cuide esos pequeños detalles diarios y recuperará el romanticismo.
DINERO: Reordena su economía doméstica. Momento excelente para firmar contratos, adquirir propiedades o invertir en el hogar.
CLAVE DE LA SEMANA: No se enfrente por dinero. Trabaje por el equilibrio familiar.
Géminis
22/5 al 21/6
AMOR: Un deslumbramiento lo toma por sorpresa. Dese tiempo para procesar esa emoción. A punto de consolidar un compromiso afectivo real.
DINERO: Semana de acuerdos comerciales favorables. Su palabra autorizada convencerá a socios y clientes exigentes.
CLAVE DE LA SEMANA: Dialogue sin juzgar, sin imponer sus propios criterios.
Cáncer
22/6 al 22/7
AMOR: Se ponen a prueba los lazos familiares. Si ha sido generoso con ellos en el pasado, tendrá el sólido apoyo de su familia política.
DINERO: Superará las dificultades presentes gracias a un esfuerzo meticuloso. Salde cuentas pendientes con rigor profesional.
CLAVE DE LA SEMANA: Es tiempo de archivar algunos asuntos del pasado.
Leo
23/7 al 23/8
AMOR: Encontrará la palabra justa para tender un puente poderoso hacia el corazón de su gente querida. Descifran sus deseos en forma mágica.
DINERO: Con extraordinaria claridad mental define su rumbo económico. Suma dos activos: autonomía y firmeza comercial.
CLAVE DE LA SEMANA: A veces hablar de los miedos los neutraliza.
Virgo
24/8 al 23/9
AMOR: La estabilidad emocional ayuda a que la intimidad física se disfrute más. La familia consolida un vínculo más seguro y constructivo.
DINERO: No se deje deslumbrar por espejitos de colores. Evite a quien promete ganancia extra en tiempo récord. Prudencia.
CLAVE DE LA SEMANA: Haga algo nuevo, con cierto riesgo que active su adrenalina.
Libra
24/9 al 23/10
AMOR: Con Venus en su signo, el estado de bienestar será permanente. Puro encanto, empatía y conexión humana. Encuentros intensos.
DINERO: Mala semana para acumular deuda porque le será difícil saldarla. No exponga sus planes financieros a gente celosa.
CLAVE DE LA SEMANA: Mente sometida a esfuerzo, necesita dormir más para reparar.
Escorpio
24/10 al 23/11
AMOR: Extrañará a gente a la que fue muy unido hasta ayer. No deje que una nostalgia pasajera empañe un presente radiante. Más sensible.
DINERO: Apueste por el trabajo grupal. Sus colaboradores aportarán ideas brillantes para el desarrollo del proyecto.
CLAVE DE LA SEMANA: No se aferre a falsas expectativas. Asuma la realidad.
Sagitario
24/11 al 22/12
AMOR: Necesitará más mundo, compartir experiencias con gente afín. En la pareja, a mayor independencia, mayor lealtad al vínculo.
DINERO: Despegue profesional de magnitud. Su dedicación laboral será reconocida. Siga trabajando como hasta ahora.
CLAVE DE LA SEMANA: Las metas complejas requieren su tiempo. Sin ansiedad.
Capricornio
23/12 al 20/01
AMOR: Concreta su ideal. Alguien que consideraba un amor imposible se pone a su alcance. Semana de realización y emociones.
DINERO: No se encasille, es un buen momento para la apertura. Fortuna en viajes de negocios y expansión.
CLAVE DE LA SEMANA: Las ideas rígidas no permiten aprender. Flexibilice.
Acuario
21/1 al 19/2
AMOR: Además de cariño, existe confianza en su pareja y eso alimenta la relación cada día. Vivencias estimulantes que rompen la rutina.
DINERO: Se destraban cobros pendientes. Si le ingresa un extra, adminístrelo bien. Tenga una reserva en caja.
CLAVE DE LA SEMANA: No intente controlar sus emociones, permítase ser.
Piscis
20/2 al 20/3
AMOR: Tiempo de máxima intimidad, de un erotismo tan sutil como complejo. Agradecido con su presente, entregará lo mejor de sí.
DINERO: El intercambio comercial también requiere un justo intercambio humano, por eso cuide las relaciones laborales.
CLAVE DE LA SEMANA: Piscis tiene gran capacidad de resiliencia. ¡Triunfará!
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