Horóscopo: cómo será tu semana del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2026

21/3 al 20/4

AMOR: Bien preparado para la convivencia. Es necesario construir puentes emocionales que lo conecten con los demás. Gran empatía.

DINERO: El momento exige orden absoluto. Sea minucioso y disciplinado en sus proyectos y obtendrá las ganancias deseadas.

CLAVE DE LA SEMANA: Con ternura sanará esas viejas heridas de la pareja.

21/4 al 21/5

AMOR: Dulce bienestar que brindará la seguridad de una rutina compartida. Cuide esos pequeños detalles diarios y recuperará el romanticismo.

DINERO: Reordena su economía doméstica. Momento excelente para firmar contratos, adquirir propiedades o invertir en el hogar.

CLAVE DE LA SEMANA: No se enfrente por dinero. Trabaje por el equilibrio familiar.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Un deslumbramiento lo toma por sorpresa. Dese tiempo para procesar esa emoción. A punto de consolidar un compromiso afectivo real.

DINERO: Semana de acuerdos comerciales favorables. Su palabra autorizada convencerá a socios y clientes exigentes.

CLAVE DE LA SEMANA: Dialogue sin juzgar, sin imponer sus propios criterios.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Se ponen a prueba los lazos familiares. Si ha sido generoso con ellos en el pasado, tendrá el sólido apoyo de su familia política.

DINERO: Superará las dificultades presentes gracias a un esfuerzo meticuloso. Salde cuentas pendientes con rigor profesional.

CLAVE DE LA SEMANA: Es tiempo de archivar algunos asuntos del pasado.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Encontrará la palabra justa para tender un puente poderoso hacia el corazón de su gente querida. Descifran sus deseos en forma mágica.

DINERO: Con extraordinaria claridad mental define su rumbo económico. Suma dos activos: autonomía y firmeza comercial.

CLAVE DE LA SEMANA: A veces hablar de los miedos los neutraliza.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: La estabilidad emocional ayuda a que la intimidad física se disfrute más. La familia consolida un vínculo más seguro y constructivo.

DINERO: No se deje deslumbrar por espejitos de colores. Evite a quien promete ganancia extra en tiempo récord. Prudencia.

CLAVE DE LA SEMANA: Haga algo nuevo, con cierto riesgo que active su adrenalina.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Con Venus en su signo, el estado de bienestar será permanente. Puro encanto, empatía y conexión humana. Encuentros intensos.

DINERO: Mala semana para acumular deuda porque le será difícil saldarla. No exponga sus planes financieros a gente celosa.

CLAVE DE LA SEMANA: Mente sometida a esfuerzo, necesita dormir más para reparar.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Extrañará a gente a la que fue muy unido hasta ayer. No deje que una nostalgia pasajera empañe un presente radiante. Más sensible.

DINERO: Apueste por el trabajo grupal. Sus colaboradores aportarán ideas brillantes para el desarrollo del proyecto.

CLAVE DE LA SEMANA: No se aferre a falsas expectativas. Asuma la realidad.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Necesitará más mundo, compartir experiencias con gente afín. En la pareja, a mayor independencia, mayor lealtad al vínculo.

DINERO: Despegue profesional de magnitud. Su dedicación laboral será reconocida. Siga trabajando como hasta ahora.

CLAVE DE LA SEMANA: Las metas complejas requieren su tiempo. Sin ansiedad.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Concreta su ideal. Alguien que consideraba un amor imposible se pone a su alcance. Semana de realización y emociones.

DINERO: No se encasille, es un buen momento para la apertura. Fortuna en viajes de negocios y expansión.

CLAVE DE LA SEMANA: Las ideas rígidas no permiten aprender. Flexibilice.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Además de cariño, existe confianza en su pareja y eso alimenta la relación cada día. Vivencias estimulantes que rompen la rutina.

DINERO: Se destraban cobros pendientes. Si le ingresa un extra, adminístrelo bien. Tenga una reserva en caja.

CLAVE DE LA SEMANA: No intente controlar sus emociones, permítase ser.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Tiempo de máxima intimidad, de un erotismo tan sutil como complejo. Agradecido con su presente, entregará lo mejor de sí.

DINERO: El intercambio comercial también requiere un justo intercambio humano, por eso cuide las relaciones laborales.

CLAVE DE LA SEMANA: Piscis tiene gran capacidad de resiliencia. ¡Triunfará!