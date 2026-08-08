Horóscopo: cómo será tu semana del 9 al 15 de agosto de 2026

21/3 al 20/4

AMOR: La armonía define su modo de vincularse con los demás esta semana. Circunstancia ideal para reconocer -y conectar- con su alma gemela.

DINERO: Su liderazgo y optimismo atraen ganancias de forma constante. Con creatividad genera proyectos muy lucrativos.

CLAVE DE LA SEMANA: Ordene un poco sus rutinas pero no quede preso de ellas.

21/4 al 21/5

AMOR: Expresa su afecto mediante detalles diarios en el hogar. La convivencia gana estabilidad. Busque el bienestar mutuo mediante acciones muy sencillas.

DINERO: Resuelve contratos importantes desde su hogar. Las decisiones financieras se basan en la seguridad familiar.

CLAVE DE LA SEMANA: Evite sobrecargas laborales y priorice el descanso real.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Disfruta de una etapa calma en sus lazos amorosos y sociales. En casa reina una alta complicidad con mil momentos de sana diversión.

DINERO: Su tacto en la comunicación ayuda al negocio. Llega a acuerdos ventajosos gracias a un discurso claro y directo.

CLAVE DE LA SEMANA: Haga público lo que considere su mayor talento.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Si se presenta algún conflicto, habrá mil gestos solidarios en su entorno familiar. Fortalezca los lazos afectivos más íntimos.

DINERO: Diseñe un presupuesto con estricto cálculo de ingresos y gastos. Si planifica bien, aumentará el patrimonio.

CLAVE DE LA SEMANA: Deje el balance emocional para después, ahora sea práctico.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Para dar una noticia difícil, recuerde utilizar palabras dulces pero diplomáticas. Logra superar cualquier malentendido afectivo.

DINERO: Toma un par de decisiones que son la clave de un progreso próximo. Acepte solo propuestas financieras firmes.

CLAVE DE LA SEMANA: Mantenga abiertas las vías de comunicación con su entorno.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: El compromiso real le dará la estabilidad emocional que ansía. Fortalece la autoestima y logra sanar heridas profundas de su pasado.

DINERO: Planifique sus próximos pasos con cautela. Mejor analizar a la competencia con discreción antes de actuar.

CLAVE DE LA SEMANA: Si los apegos emocionales frenan su avance… déjelos ir.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Irresistible. Empático, sociable y muy seguro de sí mismo, conecta de forma profunda tanto con la pareja como con todo el entorno.

DINERO: El trabajo en equipo potencia su rendimiento. Sus socios lo respaldan con respeto y entusiasmo.

CLAVE DE LA SEMANA: Protagonismo. Asuma el lugar preponderante que merece.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Honda conexión en momentos de intimidad, pero intercalando períodos de desapego o de introspección. Esmérese en perdonar y sanar.

DINERO: Reconocimiento profesional. Sus superiores aprueban sus estrategias aunque en lo financiero crezca lento.

CLAVE DE LA SEMANA: Busque al menos pequeños espacios de desconexión total.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: El romance prospera en entornos sociales. Puede integrar bien a la pareja con su grupo de amigos o sumarla a sus múltiples actividades.

DINERO: No tendrá límites en su expansión económica y laboral, pero para crecer tendrá que superar el miedo y los prejuicios.

CLAVE DE LA SEMANA: Si la familia no contiene, construya su propia red de amor.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: En vías de construir un proyecto de vida sólido. Gran madurez en situaciones límite. Felicidad compartida a lo largo del tiempo.

DINERO: Atiende sus finanzas con precisión quirúrgica. Salda deudas y negocia comisiones comerciales muy ventajosas.

CLAVE DE LA SEMANA: No renuncie a sus metas, solo póngase plazos razonables.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Paseos, lecturas y aventuras cotidianas compartidas nutren la relación. Atracción por personas de mentalidad abierta y gran cultura.

DINERO: Si pone fin a un contrato, que sea de mutuo acuerdo. Asóciese con quien ofrezca propuestas financieras sólidas.

CLAVE DE LA SEMANA: Los pensamientos fijos son tóxicos, evite obsesionarse.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: La intensidad de sus emociones le genera cierta inestabilidad. Es tiempo de dejar atrás miedos antiguos sin base en su actual realidad.

DINERO: Organice su rutina, pero sin exagerar, dejando algo de lugar para lo inesperado. Nuevos recursos financieros.

CLAVE DE LA SEMANA: La mejor forma de cuidar es escuchar lo que el otro necesita.