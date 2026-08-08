Horóscopo: cómo será tu semana del 9 al 15 de agosto de 2026

Las predicciones de Kirón sobre el amor, el dinero y la suerte
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21/3 al 20/4
AMOR: La armonía define su modo de vincularse con los demás esta semana. Circunstancia ideal para reconocer -y conectar- con su alma gemela.
DINERO: Su liderazgo y optimismo atraen ganancias de forma constante. Con creatividad genera proyectos muy lucrativos.
CLAVE DE LA SEMANA: Ordene un poco sus rutinas pero no quede preso de ellas.
21/4 al 21/5
AMOR: Expresa su afecto mediante detalles diarios en el hogar. La convivencia gana estabilidad. Busque el bienestar mutuo mediante acciones muy sencillas.
DINERO: Resuelve contratos importantes desde su hogar. Las decisiones financieras se basan en la seguridad familiar.
CLAVE DE LA SEMANA: Evite sobrecargas laborales y priorice el descanso real.
Géminis
22/5 al 21/6
AMOR: Disfruta de una etapa calma en sus lazos amorosos y sociales. En casa reina una alta complicidad con mil momentos de sana diversión.
DINERO: Su tacto en la comunicación ayuda al negocio. Llega a acuerdos ventajosos gracias a un discurso claro y directo.
CLAVE DE LA SEMANA: Haga público lo que considere su mayor talento.
Cáncer
22/6 al 22/7
AMOR: Si se presenta algún conflicto, habrá mil gestos solidarios en su entorno familiar. Fortalezca los lazos afectivos más íntimos.
DINERO: Diseñe un presupuesto con estricto cálculo de ingresos y gastos. Si planifica bien, aumentará el patrimonio.
CLAVE DE LA SEMANA: Deje el balance emocional para después, ahora sea práctico.
Leo
23/7 al 23/8
AMOR: Para dar una noticia difícil, recuerde utilizar palabras dulces pero diplomáticas. Logra superar cualquier malentendido afectivo.
DINERO: Toma un par de decisiones que son la clave de un progreso próximo. Acepte solo propuestas financieras firmes.
CLAVE DE LA SEMANA: Mantenga abiertas las vías de comunicación con su entorno.
Virgo
24/8 al 23/9
AMOR: El compromiso real le dará la estabilidad emocional que ansía. Fortalece la autoestima y logra sanar heridas profundas de su pasado.
DINERO: Planifique sus próximos pasos con cautela. Mejor analizar a la competencia con discreción antes de actuar.
CLAVE DE LA SEMANA: Si los apegos emocionales frenan su avance… déjelos ir.
Libra
24/9 al 23/10
AMOR: Irresistible. Empático, sociable y muy seguro de sí mismo, conecta de forma profunda tanto con la pareja como con todo el entorno.
DINERO: El trabajo en equipo potencia su rendimiento. Sus socios lo respaldan con respeto y entusiasmo.
CLAVE DE LA SEMANA: Protagonismo. Asuma el lugar preponderante que merece.
Escorpio
24/10 al 23/11
AMOR: Honda conexión en momentos de intimidad, pero intercalando períodos de desapego o de introspección. Esmérese en perdonar y sanar.
DINERO: Reconocimiento profesional. Sus superiores aprueban sus estrategias aunque en lo financiero crezca lento.
CLAVE DE LA SEMANA: Busque al menos pequeños espacios de desconexión total.
Sagitario
24/11 al 22/12
AMOR: El romance prospera en entornos sociales. Puede integrar bien a la pareja con su grupo de amigos o sumarla a sus múltiples actividades.
DINERO: No tendrá límites en su expansión económica y laboral, pero para crecer tendrá que superar el miedo y los prejuicios.
CLAVE DE LA SEMANA: Si la familia no contiene, construya su propia red de amor.
Capricornio
23/12 al 20/01
AMOR: En vías de construir un proyecto de vida sólido. Gran madurez en situaciones límite. Felicidad compartida a lo largo del tiempo.
DINERO: Atiende sus finanzas con precisión quirúrgica. Salda deudas y negocia comisiones comerciales muy ventajosas.
CLAVE DE LA SEMANA: No renuncie a sus metas, solo póngase plazos razonables.
Acuario
21/1 al 19/2
AMOR: Paseos, lecturas y aventuras cotidianas compartidas nutren la relación. Atracción por personas de mentalidad abierta y gran cultura.
DINERO: Si pone fin a un contrato, que sea de mutuo acuerdo. Asóciese con quien ofrezca propuestas financieras sólidas.
CLAVE DE LA SEMANA: Los pensamientos fijos son tóxicos, evite obsesionarse.
Piscis
20/2 al 20/3
AMOR: La intensidad de sus emociones le genera cierta inestabilidad. Es tiempo de dejar atrás miedos antiguos sin base en su actual realidad.
DINERO: Organice su rutina, pero sin exagerar, dejando algo de lugar para lo inesperado. Nuevos recursos financieros.
CLAVE DE LA SEMANA: La mejor forma de cuidar es escuchar lo que el otro necesita.