Horóscopo: Cómo será tu semana del 2 al 8 de agosto de 2026

Aries

21/3 al 20/4

Amor: Bien ganada armonía de pareja. Excelente etapa para dialogar, llegar a acuerdos mutuos y expresarle gratitud a su compañero de camino.

Trabajo: Valiosa flexibilidad mental muy útil en los negocios. En los estudios, repase los conocimientos ya adquiridos.

Clave de la semana: Siga el impulso de expresar sus sentimientos.

Tauro

21/4 al 21/5

Amor: El afecto se expresa mediante pequeños detalles diarios. Apoye a la pareja en sus rutinas y cuídense mutuamente. Más seguro.

Trabajo: Comunicación laboral fluida. Perfecto para negociar contratos, redactar informes y hacer viajes breves.

Clave de la semana: Organice sus finanzas a mediano plazo. No improvise.

Géminis

22/5 al 21/6

Amor: Nada serio en vista, pero sí mucho coqueteo y diversión. Si está soltero, ideal para citas. Los amigos aconsejan siempre bien.

Trabajo: Desarrolle una estrategia para que repunten sus finanzas. Enfocado en buscar nuevas fuentes de ingresos.

Clave de la semana: Para alcanzar estabilidad tendrá que arriesgar recursos.

Cáncer

22/6 al 22/7

Amor:

En el sereno confort del hogar. Disfruta de momentos íntimos, cenas en casa y una conexión profunda con la familia. Conecta con los demás.

Trabajo: Muy analítico. Canalice bien la energía, lidere nuevos proyectos.

Clave de la semana: Confíe en la intuición a la hora de tomar decisiones.

Leo

23/7 al 23/8

Amor: La clave del amor esta semana será la tolerancia. Mejor aclarar malentendidos con palabras amables. Comparte salidas y charlas.

Trabajo: Su mente necesita descanso. Mientras planifica estrategias apueste por el trabajo tras bambalinas.

Clave de la semana: Haga lo posible por desconectar del ruido mental.

Virgo

24/8 al 23/9

Amor: Estabilidad en sus relaciones. Valorará el compromiso real. Se anima a mostrar públicamente su lado más vulnerable y tierno. Trabajo: Momento ideal para el trabajo en equipo y el networking. Suerte en proyectos comunitarios o tecnológicos.

Clave de la semana: Parte del éxito dependerá de su capacidad para delegar tareas.

Libra

24/9 al 23/10

Amor: Encanto al máximo con Venus en su signo. Deja atrás la rutina doméstica y vuelve a creer en la pasión. Muy satisfecho consigo mismo.

Trabajo: La buena comunicación ayuda muchísimo en el avance profesional. Ocúpese de concluir y presentar proyectos.

Clave de la semana: Pruebe con una escapada de fin de semana.

Escorpio

24/10 al 23/11

Amor: Usted es muy visceral pero en estos días el acercamiento espiritual es el que gana. Sana relaciones tóxicas de su pasado más reciente.

Trabajo: Atraerá negocios prometedores si tiene la mente abierta. Buenos aspectos astrales para los que están aún estudiando.

Clave de la semana: Romper con viejos patrones emocionales es parte de la madurez.

Sagitario

24/11 al 22/12

Amor: Participa activamente en actividades grupales y de conoce gente optimista. El humor y la complicidad tienden puentes con los demás.

Trabajo: Analice con ojo clínico las finanzas compartidas. Novedades en deudas, herencias o inversiones. Decisiones sagaces.

Clave de la semana: Anticipar riesgos le evitará complicaciones financieras.

Capricornio

23/12 al 20/01

Amor: Menos cariñoso que semanas anteriores. Incluso algo formal con familia o amigos. Alguien cariñoso cerca neutraliza su rigidez. Trabajo: Mercurio favorece los contratos, las sociedades comerciales y los acuerdos con clientes o socios importantes.

Clave de la semana: Valore los pequeños gestos de ayuda mutua.

Acuario

21/1 al 19/2

Amor: Se acerca gente con mentalidad más abierta que la suya y el amor se nutre compartiendo filosofías. Alegría sin presiones.

Trabajo: Reorganice su agenda laboral. Su mente estará plenamente enfocada en resolver tareas prácticas. Avances.

Clave de la semana: Tenga en cuenta el deporte y la recreación para no saturarse.

Piscis

20/2 al 20/3

Amor: Se profundiza la intimidad en la pareja, más aún en vínculos recientes. Calidez en su núcleo familiar. Amigos cercanos se sinceran.

Trabajo: Inquieto y creativo. Una idea repentina lo lleva a romper con esquemas de trabajo que lo estaban asfixiando.

Clave de la semana: Que una rutina demasiado rígida no asfixie su imaginación.