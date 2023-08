escuchar

Las actitudes que se tienen hacia los extraños tienden a seguir un patrón familiar. A los niños se les enseña a nunca hablar con adultos desconocidos, especialmente aquellos que sus padres consideran que no son dignos de confianza. El inicio de la adolescencia y la adultez temprana trae consigo un deseo desbordante de interactuar con todo tipo de personas, en particular con las que no obtienen la aprobación de la familia. Ya sea que los encuentros resultantes sean sexuales o sociales, confieren un emocionante escalofrío de escape.

Los círculos sociales generalmente se vuelven a estrechar a medida que las personas encuentran compañeros de vida, forman hogares y producen descendencia propia. El tiempo se vuelve escaso; las nuevas amistades a menudo se basan en compartir la carga del cuidado de los niños. Algunas personas nunca recuperan el entusiasmo juvenil por las relaciones imprevistas. Los deberes profesionales aumentan incluso cuando las responsabilidades parentales disminuyen, y la inclinación decae. En la vejez, incluso si la curiosidad y el carisma permanecen intactos, la fragilidad hace que sea más difícil establecer nuevas conexiones fortuitas.

Pero esa no es toda la historia. En la mediana edad y más allá, las personas aún pueden experimentar la alegría de una reunión al azar, por breve que sea. Eso podría implicar nada más que una sonrisa o un comentario casual que toque un punto emocional; o puede ser una conversación inesperadamente profunda en un avión o tren, una oleada de comprensión mutua que afirma la vida, incluso si nunca se vuelve a ver al interlocutor. Este aspecto de la promesa y el peligro de los extraños ha atraído a los narradores, desde el éxtasis de “Brief Encounter” y “Before Sunrise” hasta la ruina de “Strangers on a Train”. El conocimiento de que el intercambio puede ser único permite una franqueza deliciosa y desinhibida.

En la era de covid-19 y Zoom, el patrón cronológico se distorsionó. En lugar de sus posibilidades y riesgos confusos, a los extraños se les otorgó un papel demasiado literal como si fuesen una fuente inminente de infección. Sin embargo, los jóvenes aún anhelan, peligrosamente, el éxtasis de la comunión, no solo con individuos sino con multitudes anónimas. Personas de todas las edades han llegado a extrañar el estímulo humano de las concurridas calles principales o los trenes, o la reconfortante sensación de compañerismo en una audiencia de cine o teatro.

Así que este es un momento propicio para tres libros sobre conocer extraños. Will Buckingham ha escrito unas conmovedoras memorias sobre encontrar consuelo, después de la muerte de su compañero de vida, viajando y hablando en tierras como Myanmar, culturalmente distantes de su Inglaterra natal. Joe Keohane, un periodista estadounidense, argumenta que comunicarse con empatía con extraños es vital y puede cambiar la vida. A Jon Yates, que dirige una organización benéfica para jóvenes con sede en Londres, le preocupa que las profundas fisuras en las sociedades occidentales hagan imposible que las personas se encuentren, incluso de manera casual, entre clases, religiones, etnias y generaciones.

Experimentar la alegría de una interacción podría implicar nada más que una sonrisa o un comentario casual que toque un punto emocional; o puede ser una conversación inesperada en un café, entre otras Shutterstock

Los tres autores hacen amplias generalizaciones sobre la evolución de la sociedad humana, desde los cazadores-recolectores hasta la era de Homero y más allá. Pero son más interesantes cuando reflexionan, utilizando la experiencia personal o la investigación científica, sobre cómo vive y se comunica la gente ahora. De diferentes maneras, todos hacen puntos separados, pero que de cierto modo están relacionados. Primero, interactuar significativamente con una nueva persona puede traer grandes recompensas, pero es una habilidad que debe cultivarse y puede perderse fácilmente. En segundo lugar, la autosegregación de las sociedades occidentales modernas significa que, para muchas personas, conversar con algunos conciudadanos parece inútil, indeseable o extravagante. El segundo punto empeora el primero: si se considera a los demás fuera de los límites, ¿por qué hacer el esfuerzo de conocerlos?

Como enfatizan tanto Keohane como Yates, en Gran Bretaña y Estados Unidos las divisiones políticas se han convertido en tribales. Los partidarios y opositores del Brexit viven en grupos discretos; Los republicanos y los demócratas se ven como malas personas, no como compatriotas estadounidenses cuyas opiniones difieren. Estos lados opuestos se han vuelto extraños entre sí. El Sr. Buckingham se centra en los placeres y las trampas de los encuentros en lugares remotos donde hay menos en juego porque las relaciones suelen ser temporales: en un piso compartido de vacaciones en Helsinki o mientras uno viaja por los Balcanes. Pero, al igual que los otros dos, señala que la cautela de las personas desconocidas no es nueva ni insuperable.

Las caras se ven feas cuando estás solo

El Sr. Keohane y el Sr. Yates ofrecen consejos sobre cómo entablar amistad con extraños. Keohane describe ejercicios en los que grupos de republicanos y demócratas fueron persuadidos, con gran dificultad, para superar los estereotipos y verse unos a otros como individuos completos. Fueron entrenados para hacerse buenas preguntas y evitar los insultos. El Sr. Yates discute el caso de una especie de servicio social nacional que alentaría a los jóvenes a mezclarse con otros grupos y generaciones. Ambos tienen microsoluciones hogareñas que los lectores pueden aplicar en las relaciones diarias: asumir lo mejor de los demás, recordar que la mayoría tiene historias que anhelan contar, reaccionar filosóficamente cuando se rechaza un enfoque amistoso.

Un punto revelador que ninguno de los libros captura es paradójico: algunas de las formas más sofisticadas de interacción entre extraños ocurren en sociedades que están crónicamente divididas. Por ejemplo, en las zonas rurales de Irlanda del Norte o en partes del antiguo Imperio Otomano, como el Líbano, donde los residentes han vivido en silos comunales separados. De manera impenetrable para los extraños, los habitantes de tales lugares desarrollan antenas perfectas para la afiliación de un extraño y ajustan sus comentarios en consecuencia. Los intercambios subsiguientes ocurren dentro de parámetros bien entendidos, incluida la sensación de que las categorías sociales son resistentes y las bromas no las cambiarán. Pero el tacto permite que las personas de campos antagónicos tengan encuentros y transacciones amigables.

Los tres autores tienden a exagerar la capacidad de las interacciones breves para evitar conflictos. Sin embargo, al menos esto es cierto: la capacidad de comprometerse con nuevas personas de manera civilizada, humana y significativa es una condición necesaria para la paz social. Eso apunta a un costo medio oculto de covid-19. Niños educados en la pantalla; adolescentes rebotando en las paredes; adultos que trabajan en casa; jubilados solitarios. Más o menos las habilidades sociales de todos se han ido atrofiando, con consecuencias no sólo para los individuos sino, quizás, para el tejido social.

A medida que se levantaron los confinamientos, las personas regresaron a tropezones a un mundo de colisiones accidentales, algunas con entusiasmo, otras con náuseas, la mayoría con una extraña sensación de novedad después de un tiempo de hibernación. La lección de estos libros es que interactuar con otros no es solo una oportunidad codiciada para volver a conectar con aquellos a los que se quiere. También restaura una libertad, que durante mucho tiempo se dio por sentada, aunque se usó poco, para llegar a conocer lo profundamente diferente.

La autosegregación de las sociedades occidentales modernas significa que, para muchas personas, conversar con algunos conciudadanos parece inútil, indeseable o extravagante Rafaela Pontes - FR172012 AP

The Economist