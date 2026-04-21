Vitamina C: para qué sirve, sus beneficios y qué dice la ciencia sobre si previene los resfríos

¿Para qué sirve en el organismo la Vitamina C? La vitamina C cumple múltiples funciones clave en el cuerpo humano. Entre las principales propiedades de la vitamina C se destacan su acción antioxidante —que ayuda a combatir el daño celular causado por los radicales libres— y su participación en la síntesis de colágeno, fundamental para la piel, los vasos sanguíneos y los tejidos.

Además, interviene en la absorción del hierro de origen vegetal y contribuye al correcto funcionamiento del sistema nervioso. Al ser una vitamina hidrosoluble, el cuerpo no la almacena en grandes cantidades, por lo que es necesario incorporarla regularmente a través de la dieta.

Beneficios de la vitamina C para la salud

Entre los principales vitamina C beneficios específicos, la evidencia científica destaca:

Protección frente al estrés oxidativo

Contribución a la salud de la piel

Mejora en la absorción de hierro

Apoyo en procesos de cicatrización

Estos beneficios de la vitamina C están respaldados por su capacidad para actuar como antioxidante y por su rol en distintas funciones metabólicas esenciales.

Vitamina C

Vitamina C y sistema inmune: cómo actúa

Uno de los aspectos más estudiados es la relación entre vitamina C y defensas. Este nutriente contribuye al funcionamiento de diversas células del sistema inmune, como los glóbulos blancos, y ayuda a mejorar la respuesta frente a infecciones.

Para quienes buscan cómo fortalecer el sistema inmune, mantener niveles adecuados de vitamina C es importante, aunque no es el único factor: el descanso, la alimentación equilibrada y la actividad física también cumplen un rol central.

¿La vitamina C previene los resfríos? Qué dice la ciencia

La creencia de que la vitamina C puede evitar los resfríos está muy extendida, pero la evidencia científica sobre vitamina C muestra un panorama más matizado.

Según el estudio analizado, la suplementación regular no reduce significativamente la incidencia de resfríos en la población general. Sin embargo, sí se observó que la vitamina C reduce la duración del resfrío y puede disminuir levemente la severidad de los síntomas.

En ciertos grupos —como personas sometidas a estrés físico intenso— los efectos preventivos podrían ser más notorios, aunque no son concluyentes para toda la población.

Cuánta vitamina C se recomienda por día

Las recomendaciones diarias de vitamina C varían según la edad y el sexo, y en adultos suelen ubicarse entre 75 y 90 mg por día como ingesta mínima. Sin embargo, en determinados contextos —como períodos de mayor estrés, cambios de estación o alta exigencia física— muchas personas optan por dosis más elevadas, cercanas a los 1000 mg, a través de suplementación. En este sentido, complementar la alimentación con suplementos puede ser una estrategia práctica para alcanzar niveles adecuados de forma sostenida, especialmente cuando la ingesta dietaria no es suficiente.

Alimentos que contienen vitamina c

Respecto a cuándo tomar vitamina C, no existe un único momento ideal: puede consumirse en cualquier momento del día, preferentemente a través de alimentos ricos en este nutriente como frutas cítricas, kiwi, frutillas o verduras como el brócoli y el pimiento.

En este contexto, la suplementación puede ser una herramienta práctica para asegurar un aporte adecuado de vitamina C, especialmente en momentos de mayor demanda. Propuestas como las de The Wellness Project ofrecen dosis concentradas —como 1000 mg— con formulaciones pensadas para una buena absorción y calidad de ingredientes, lo que facilita sostener su consumo de manera consistente dentro de la rutina diaria.

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