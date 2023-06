La realidad es como Messi: siete “amagues” que hizo la innovación tecnológica en el último tiempo

escuchar

La revolución tecnológica implica un cambio significativo y acelerado en el desarrollo y en l a aplicación de las tecnologías en diversos ámbitos de la sociedad. Este proceso que viene teniendo lugar en las últimas décadas ha sido impulsado por avances en áreas como la inteligencia artificial, la computación cuántica, la biotecnología, la robótica e Internet, entre otros terrenos.

Como consecuencia de estas innovaciones, se modificó la forma en que las personas viven, trabajan y se relacionan. Asimismo, entre los cambios más evidentes de esta ciencia se encuentran: la facilitación de la comunicación instantánea a través de las redes sociales; la forma en que se consume la información y el entretenimiento e incluso los cambios en las estructuras de empleo y en la economía.

Nicolás Pimentel, fundador y director general de Becoming y también catalogado por sus colegas como “una de las mentes mas innovadoras de la Argentina” habló en el noveno capítulo del evento de Innovación, organizado por LA NACION sobre las disrupciones tecnológicas de los últimos años y cómo su fuerte proyección terminó -en muchos casos- siendo errónea. En su exposición: “Todos somos Josko Gvardiol” Pimentel hizo una analogía entre las innovaciones tecnológicas y el fútbol.

“Josko Gvardiol, fue elegido el año pasado por The Guardian como uno de los mejores jugadores del mundo. De origen croata y protagonista quizás de una de las jugadas más memorables del mundial (el defensor sufrió varios amagues de Lionel Messi en la jugada del tercer gol en el partido de Argentina-Croacia del Mundial). yo empatizo mucho con él porque no es nada lindo comerse siete amagues en una misma jugada y porque lo que le pasó en ese partido es lo que nos pasa a muchos con el mundo de la innovación y tecnología”, reveló Pimentel. A continuación enfatizó: “Nos comemos todos los amagues porque empezamos a hablar de esa tecnología nueva que llegó, hacemos predicciones, pasa el tiempo y al final, no termina ocurriendo lo que todos señalaron”.

Lionel Messi en plena jugada contra el croata Josko Gvardiol durante el partido entre Argentina y Croacia por semifinales de la Copa del Mundo Aníbal Greco - LA NACIÓN

Para el experto, lo fundamental a tener en cuenta con la tecnología es su complejidad e imprevisibilidad. “La realidad es como Messi, no la podemos encasillar ni predecir”, declaró.

7 “amagues” de la innovación

Impresoras 3d. Según Pimentel, cuando se lanzaron los primeros ejemplares de esta tecnología, “no había laboratorio de innovación que no tuviera una de esas”. “Todos estábamos aprendiendo a usarlas porque en todas partes se decía que era el futuro, que hasta las casas se iban a hacer con estas impresoras y que en el mercado iban a crecer un 500%. ¿Qué pasó al final? Nos comimos el primer amague”, dijo.

Tecnología Kinect. Es aquella que le permite a los usuarios controlar e interactuar con consolas sin necesidad de tener contacto físico con un controlador de videojuegos tradicional. Entró, justamente, por el lado del gaming y se creía que revolucionaría el mundo de las interfases. "Apareció la carrera por patentar los gestos y surgieron titulares que sostenían que había que despedirse del uso del teclado y el mouse. Pasaron los años y las predicciones no se volvieron realidad", señaló el experto.

Autos autónomos. "Cuando aparecieron los primeros modelos nos decían que nos preparásemos para viajar sentados en el asiento de atrás y que los mismos serían la norma para el año 2020. Ya estamos en el 2023 y su presencia es casi nula", declaró.

Google Glass. Se trata de un dispositivo de visualización con gafas de realidad aumentada desarrollado por Google y presentado en el congreso I/O de junio de 2012. Pimentel recuerda que cuando se anunció su creación, socialmente todos estaban obsesionados con su uso y lo percibían como algo que cambiaría las reglas del juego. "Al año siguiente de su presentación se lanzó a la venta general y en el primer día se agotaron. Meses más tarde el proyecto se canceló y no siguió adelante", explicó.

Pokémon Go. Un videojuego de realidad aumentada basado en la localización y usado por miles de adolescentes a días de su lanzamiento. Los jóvenes caminaban por las calles de las ciudades buscando cazar pokemones y -según el especialista- se creía que dicho invento sería el futuro del marketing y que iba a ser indispensable para la educación. "Pasó la euforia y nunca alcanzó los niveles de expectativa que se dijeron", contó Pimentel.

Asistentes de voz. Son un tipo de software creado para que a través de comandos de voz una persona ejecute operaciones cotidianas. En el momento de darlas a conocer, los expertos vaticinaban que esta tecnología "iba a matar a las marcas". No obstante, aquello no ocurrió.

NFTs. Estos tokens no fungibles son representaciones inequívocas de activos, tanto digitales como físicos, en la red blockchain. Usan la misma tecnología que las criptomonedas, pero no se pueden dividir ni intercambiar entre sí. "Cuando surgieron todo se tokenizaba: frases, jugadas deportivas, imágenes y más. Nos hicieron creer que íbamos a vivir en un metaverso y, distintamente, no prosperaron al nivel que se proyectaba", agregó el fundador de Becoming.

Nicolás Pimentel es fundador y director general de Becoming y también es catalogado por sus colegas como “una de las mentes mas innovadoras de la Argentina” Fabián Malavolta

¿Qué enseñanza dejan estos amagues? Para el experto en innovación, no significas que las tecnologías mencionadas no vayan a disrumpir el mundo, sino que quizás no lo hagan en la velocidad o forma en que se decía y creía que lo iban a hacer.

“Es la ciencia de lo impredecible. La realidad es Messi y puede salir para cualquier lado. Sin embargo, sean o no un amague, nunca debemos subestimar a las tecnologías”, concluyó.