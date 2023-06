Los 5 secretos para alcanzar la felicidad según un estudio de Harvard

La prestigiosa universidad señaló que recién a los 60 años somos más felices. Junto con OSDE, la coach y escritora Daniela de Lucía explica la fórmula de la felicidad y brinda consejos para conseguirla hoy sin tener que esperar mucho tiempo.

¿Por qué esperar a los 60 años para conseguir el esplendor emocional? Hoy se presta mayor atención al presente y aprovecharlo como si no hubiera mañana. Por eso, ¿cuáles son los puntos a tener en cuenta a la hora de priorizar el bienestar y la felicidad?

Daniela de Lucía es coach, escritora y se destaca en redes por sus consejos inspiradores. Esta semana se acercó a las oficinas de La Nación para profundizar y analizar un estudio reciente de la Universidad de Harvard. El escrito afirma que recién a los 60 años se consigue la plenitud y felicidad.

Es así como la influencer se pregunta: “¿Por qué vamos a esperar hasta los 60? ¿Por qué no empezar a los 20, 30, 40?”. Y asegura: “Queremos ser felices hoy”. Para eso enumera los 5 factores clave para alcanzar el bienestar emocional que permite vivir mejor:

Decir que no es una respuesta completa. A los 60 años ya no estamos dispuestos a hacer lo que no nos gusta, por eso decir que no muchas veces es priorizarse a uno.

Priorizar lo positivo por sobre lo negativo. La clave es la gratitud, enfocarse en lo que uno tiene en vez de en lo que no.

Animarse a lo nuevo. ¿Por qué esperar para tachar la famosa “to do list”? Es sumamente satisfactorio dejarse sorprender, animarse y experimentar la vida sin miedo.

Ser emocionalmente más sabios. Darse cuenta que somos más grandes que todos nuestros problemas es un gran puntapié para empezar a vivir la vida más feliz.

Elegir vínculos que sumen. “Eres la media de las cinco personas con las que pasas más tiempo”, cita de Lucía haciendo énfasis en la importancia de las relaciones que nos rodean.

Al poner en práctica estos cinco consejos, o al menos intentarlo, la diferencia se hace evidente. No hace falta llegar a los 60 años para alcanzar el equilibrio emocional que tanto buscamos, solo se necesita de voluntad y amor propio para conseguirlo hoy.

