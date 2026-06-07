El arte de decir que no: cuando poner límites es un acto de autocuidado

“Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de alguien más”. La frase de Steve Jobs resuena como una advertencia y, a la vez, como una invitación. En la vida cotidiana, sin embargo, esa claridad suele desdibujarse. Basta imaginar una escena frecuente: un mensaje del trabajo que llega fuera de horario, una reunión extra que alguien acepta, una invitación que genera fastidio, pero igual encuentra respuesta afirmativa. En esos pequeños gestos se juega algo más profundo que la simple cortesía.

El dilema aparece temprano y se instala con fuerza en la adultez. ¿Qué impulsa a aceptar lo que en realidad genera rechazo? “Decir sí de manera constante suele estar asociado a la necesidad de aprobación y al temor al rechazo, dos factores que impactan directamente en la forma en que una persona regula sus vínculos en la adultez”, asegura Naoki Yoshinaga, psicólogo clínico de la Universidad de Tokio.

Esa dificultad tiene también una raíz biológica. Estudios de neurociencia del rechazo social publicados por ScienceInsights muestran que el cerebro lo procesa de manera similar al dolor físico. “Por eso decir no duele –afirma Stephen Porges, neurocientífico especializado en regulación emocional, profesor en la Universidad de Indiana y uno de los especialistas a cargo de la investigación–. Esa reacción explica por qué, incluso en situaciones simples, surge una incomodidad difícil de atravesar”.

A ese componente se suma el aprendizaje cultural. Desde la infancia, muchas personas incorporan la idea de agradar, de sostener la armonía, de evitar el conflicto. “Decir ‘sí’, cuando queremos decir ‘no’ –indica Silvia Álava Sordo, psicóloga–, suele estar vinculado a evitar conflicto, rechazo o culpa. Muchas personas, con tal de eludir esas emociones desagradables, prefieren aceptar”.

En la adultez, ese patrón se vuelve más complejo porque atraviesa todos los vínculos. Un estudio de la Universidad de Iowa liderado por Antentor Hinton Jr., biólogo molecular, analizó el impacto del sobrecompromiso en entornos laborales y personales. Los resultados muestran que quienes aceptan de manera sistemática más tareas de las que pueden sostener “presentan mayores niveles de agotamiento y menor productividad –sostiene Hinton–. Aceptar demasiado seguido erosiona la autoestima y limita el autocuidado”.

El problema adquiere otra dimensión cuando se naturaliza. Lo que comienza como un gesto aislado termina convirtiéndose en una forma de vincularse. En parejas, familias y espacios laborales, esa dinámica genera una carga silenciosa. La apariencia de armonía convive con una tensión interna que crece con el tiempo. “Cuando este patrón se cronifica, aparece el problema –advierte Álava Sordo–. Cuando dejo de tener en cuenta qué es lo que realmente quiero y, por evitar una emoción desagradable, estoy aceptando cosas que realmente no quisiera”. Aquí el conflicto deja de estar afuera y pasa a instalarse dentro de cada uno.

El límite ya no es un simple recurso comunicacional y se transforma en un indicador emocional. Cada vez que alguien posterga su propio deseo para sostener la aprobación ajena, algo se resigna. A largo plazo, esa renuncia impacta en la forma en que se construyen los vínculos y en la manera en que cada uno se percibe a sí mismo.

Pregunta incómoda

Detrás de cada límite que se evita aparece una pregunta incómoda: ¿cuánto vale lo que uno quiere frente a lo que esperan los demás? La respuesta, muchas veces implícita, revela el lugar que ocupa la autoestima en la vida cotidiana. Quienes encuentran dificultades para marcar un “hasta acá” suelen sostener una autopercepción frágil, apoyada más en la mirada ajena que en una validación interna.

Quienes encuentran dificultades para marcar un “hasta acá” suelen sostener una autopercepción frágil, apoyada más en la mirada ajena que en una validación interna

La evidencia científica refuerza esta idea. Un trabajo del equipo de NeuroLaunch describe que las personas con baja autoestima tienden a interpretar cada límite como una amenaza a su identidad. “La autoestima frágil convierte cada ‘no’ en una amenaza a la identidad”, explica Scott Cooper, psicólogo de la Universidad de California.

Ese mecanismo se traduce en conductas concretas. Adultos que aceptan tareas que los desbordan, parejas que evitan expresar desacuerdos, amistades que sostienen planes que generan desgano. Con el tiempo, el costo emocional aparece en forma de agotamiento, irritación o una sensación persistente de invisibilidad.

Mariela Alter, 48 años, docente, separada, lo describe con una mezcla de claridad y cansancio: “Durante años acepté cubrir horas extras, cambiar turnos, estar disponible para todos. Sentía que, si no lo hacía, iba a quedar mal. Un día me di cuenta de que nadie registraba ese esfuerzo y que yo estaba completamente agotada”. Su relato refleja una experiencia extendida, la de dar más de lo que se puede sostener con la esperanza de ser valorada.

Desde la psicología, el vínculo entre límites y autoestima resulta central. Yoshinaga, psicólogo clínico e investigador de la Universidad de Tokio, coautor de un estudio publicado en Frontiers in Psychology, propone entender la asertividad como un fenómeno integral. “No es solo hablar con contundencia –dice–, es también abrazar la compasión y aceptar la vida”. Esa mirada amplía el concepto: poner límites implica reconocer necesidades propias sin desestimar las ajenas.

En la misma línea, Scott Cooper subraya el valor identitario de los límites: “Decir ‘no’ es una forma de agencia personal que sostiene la identidad y la salud emocional”. El especialista refuerza la idea de que cada límite también construye una narrativa personal más coherente.

Otra dimensión del problema se abre ante la dificultad para establecer límites cuando responde a múltiples factores. “Sabemos en psicología que está muy relacionado con diferentes elementos –analiza Álava Sordo–: la autoestima, pero también el aprendizaje vincular. Hay personas que han crecido con la idea de que hay que estar de acuerdo con los demás para evitar problemas o rechazo”.

En algunos casos, además, la empatía juega un papel paradójico. Personas muy atentas a las emociones ajenas tienden a priorizar el bienestar del otro incluso cuando eso implica descuidarse. “Hay quienes están muy orientados a los demás y la posibilidad de hacer daño o quedar mal ni siquiera la contemplan; prefieren decir que sí, aunque no quieran hacerlo”, agrega Álava Sordo.

El resultado de esa dinámica suele ser un desgaste silencioso. Investigaciones lideradas por Denise Martinez, estudiosa en salud conductual de la Universidad de Iowa, subrayan que la falta de límites sostenida en el tiempo afecta la salud emocional y reduce la sensación de control sobre la propia vida. “El no oportuno es un acto de libertad que protege la salud mental”, afirma la especialista.

Recuperar ese espacio personal implica revisar creencias profundas. Entender que el respeto propio se construye también en esas pequeñas decisiones cotidianas. En ese proceso, el límite deja de ser una barrera incómoda y empieza a funcionar como una forma de cuidado.

La frontera interior

Aprender a poner límites implica, antes que nada, un ejercicio de conciencia. Reconocer qué se quiere, qué se siente y hasta dónde se está dispuesto a ceder. Ese proceso requiere práctica y, sobre todo, permiso interno. La dificultad suele aparecer en ese primer instante en el que alguien espera una respuesta y la inercia empuja a aceptar.

“Un primer paso concreto viene de la mano de introducir una pausa –suma Álava Sordo–. Para tomar una decisión consciente necesitamos activar la corteza prefrontal, y eso tarda unos segundos. Por eso es importante detenerse, pensar qué es lo que uno quiere y escuchar lo que dice el cuerpo antes de responder”. Esa breve interrupción permite salir del automatismo y conectar con la propia necesidad.

Un estudio liderado por Tobias Hagberg, psicólogo clínico de la Universidad de Uppsala, analizó los efectos de un programa de terapia cognitivo-conductual enfocado en asertividad. Tras ocho semanas, los participantes mostraron mejoras significativas en su capacidad para establecer límites y una reducción en los niveles de ansiedad. “La asertividad es un antídoto contra la ansiedad social y un camino hacia el bienestar, –desarrolla Hagberg–. Decir no de manera firme y respetuosa es salud mental”.

Decir no de manera firme y respetuosa es salud mental getty

Uno de los aprendizajes claves consiste en diferenciar firmeza de agresividad. Poner un límite implica expresar una necesidad sin descalificar al otro. Esa distinción resulta central para sostener vínculos sanos. “La asertividad combina claridad con respeto y permite sostener la propia posición sin romper el vínculo”, confirma Scott Cooper. La idea desafía una creencia frecuente, la de que marcar límites genera conflicto.

En la práctica, los especialistas sugieren empezar por situaciones cotidianas y de bajo impacto. Rechazar un plan que genera desgano, postergar una respuesta inmediata, evitar justificar cada decisión con explicaciones extensas. “A veces basta con un ‘no, gracias, esta vez prefiero no hacerlo’. No hace falta dar largas explicaciones, muchas veces nos justificamos más por nosotros mismos que porque el otro realmente lo necesite”, resume Álava Sordo.

Ese cambio, aunque parezca pequeño, puede generar incomodidad. Aparece una sensación de culpa o tensión que muchas personas interpretan como señal de error. Sin embargo, forma parte del proceso. “Decir que no puede generar malestar y es importante aprender a tolerarlo. Eso no significa que esté mal, sino que estás haciendo algo diferente a lo habitual”, añade Álava Sordo.

Germán Ríos, 52 años, arquitecto, casado, atravesó ese aprendizaje después de años de sobrecarga laboral. “Siempre aceptaba nuevos proyectos porque sentía que era la única manera de crecer –relata–. Terminé agotado, sin tiempo para mi familia. Empecé a elegir mejor y, al principio, me resultó incómodo. Después entendí que trabajar menos, pero mejor, también era una forma de cuidarme”. Su experiencia refleja cómo el límite puede reordenar prioridades y devolver el equilibrio.

Desde una mirada más amplia, Yoshinaga plantea que la asertividad también tiene una dimensión emocional y mental: “No es solo una conducta, es una forma de relacionarse con uno mismo; implica reconocer emociones, aceptarlas y actuar en coherencia con ellas”. Esa coherencia interna, sostenida en el tiempo, fortalece la seguridad personal.

Poner límites, entonces, deja de ser un acto aislado para convertirse en una práctica. Un entrenamiento que se construye en lo cotidiano y que, poco a poco, redefine la manera de habitar los vínculos.

Vivir con barreras sanas

La idea de que los límites alejan a las personas suele instalarse con fuerza, pero la experiencia muestra otra cosa. Cuando un individuo empieza a marcar con claridad qué está dispuesto a dar y qué prefiere preservar, los vínculos tienden a ordenarse. Aparece una comunicación más honesta, se reducen los malentendidos y, sobre todo, disminuye ese malestar silencioso que se acumula cuando se actúa en contra del propio deseo.

Lejos de ser una barrera, el límite funciona como un organizador. Permite que cada parte se ubique en un lugar más auténtico. “El ‘no’ oportuno es un acto de libertad que protege la salud mental –agrega Martínez–. A largo plazo, también mejora la calidad de las relaciones porque reduce el resentimiento acumulado”.

La ciencia empieza a observar estos efectos en la vida cotidiana. Estudios recientes en psicología social muestran que las personas que desarrollan habilidades de asertividad reportan mayor satisfacción en sus relaciones interpersonales y una percepción más alta de equilibrio entre vida personal y laboral. “Decir ‘no’ de manera firme y respetuosa fortalece el bienestar individual y también mejora la calidad de los vínculos”, sintetiza Hagberg.

Esa transformación suele notarse en pequeños cambios. Conversaciones más directas, agendas menos saturadas, decisiones más alineadas con los propios valores. “Cuando empezamos a respetar nuestros propios tiempos y deseos –afirma Álava Sordo–, lo que aparece es una mayor coherencia interna. Dejamos de actuar por miedo al rechazo y empezamos a ser más conscientes de lo que necesitamos”.

Esa coherencia tiene un efecto expansivo. Los vínculos que logran adaptarse a este nuevo posicionamiento suelen volverse más equilibrados. Aquellos que se sostenían únicamente en la complacencia, en cambio, tienden a tensionarse. Lejos de ser un fracaso, ese movimiento permite distinguir qué relaciones se apoyan en el respeto mutuo.

Carolina Méndez, 41 años, abogada, en pareja, lo vivió de manera concreta. “Durante mucho tiempo organizaba mi vida en función de los demás –recuerda–. Cuando empecé a priorizar mis tiempos, algunas personas se sorprendieron. Con el paso de las semanas, mis relaciones se volvieron más sinceras. Hoy siento que me vinculo desde un lugar más genuino”. Su experiencia muestra que el cambio puede incomodar al inicio, aunque luego abre nuevas formas de encuentro.

Desde una perspectiva más amplia, Porges aporta: “Cuando una persona logra sentirse segura para expresar sus límites, el sistema nervioso reduce los niveles de alerta. Esa sensación de seguridad es clave para construir relaciones más estables y saludables”.

En ese recorrido, el límite deja de ser percibido como una negativa, se convierte en una elección, en una forma de priorizar lo que importa. Cada vez que alguien se escucha y actúa en consecuencia, abre espacio para experiencias más genuinas.

Al final, poner límites implica algo más que aprender a responder distinto. Supone revisar la manera en que se transita la vida. Elegir con mayor conciencia, sostener decisiones con respeto y entender que cada límite, bien puesto, también es una puerta que se abre hacia una vida más propia.

Cuando una persona logra sentirse segura para expresar sus límites, el sistema nervioso reduce los niveles de alerta

10 consejos para aprender a poner límites