Los expertos en psicología coinciden: quienes aprendieron a no pensar de forma negativa tienen mayor estabilidad emocional

No se trata de ignorar los problemas o fingir que todo está bien, sino de buscar soluciones cuando el panorama se vuelve sombrío.

Seguro tenés un amigo cercano que siempre contagia su positivismo, o sos vos quien en situaciones críticas o de tensión intenta brindar calma y seguridad a quienes te rodean, haciéndoles ver que detrás de todo lo malo siempre se puede conseguir algo bueno.

Y es que tanto hombres como mujeres tienen la capacidad de adaptarse a las dificultades y encontrar un aprendizaje, lo que se conoce como resiliencia y, en esa línea, la psicología analizó qué significa que algunas personas hayan aprendido a no pensar de forma negativa. Los expertos coinciden en que tienen mayor estabilidad emocional y saben que los errores y tropiezos enseñan lecciones que los momentos difíciles no muestran.

Los que aprendieron a no pensar de forma negativa reemplazan el “todo va a salir mal” por preguntas útiles sobre cómo actuar Freepik - Freepik

¿Qué dice la psicología de quienes aprendieron a no pensar de forma negativa?

La psicología indica que las personas que aprenden a manejar los pensamientos negativos desarrollan una alta flexibilidad psicológica y mayor estabilidad emocional. Aquí destaca la reestructuración cognitiva, que significa cambiar cómo interpretás la realidad en lugar de dejarte dominar por ella.

Además, esto tiene beneficios comprobados, como un menor estrés al reducir la ansiedad y el desgaste mental diario y mayor resiliencia porque se recuperan más rápido de los golpes de la vida.

¿Qué caracteriza a quienes aprendieron a no pensar de forma negativa?

Los expertos en psicología destacan ciertas cualidades:

Observan sin juzgar : ven sus pensamientos como ideas pasajeras y no como verdades absolutas.

: ven sus pensamientos como ideas pasajeras y no como verdades absolutas. Cuestionan las ideas: preguntan si un pensamiento negativo tiene pruebas reales antes de creerlo.

preguntan si un pensamiento negativo tiene pruebas reales antes de creerlo. Buscan soluciones:reemplazan el “todo va a salir mal” por preguntas útiles sobre cómo actuar .

¿Cómo decirle adiós a la negatividad?

¿Intentas ser más positivo, pero no lo consigues? El Dr. Mora, psiquiatra y divulgador, recomienda poner en práctica estos cinco hábitos para decirle adiós a la negatividad:

Imaginar que sale bien. “Cuando tengo una preocupación por si algo sale mal, intento imaginarme que va a salir bien (…) La mayoría de las veces, las cosas salen bien y nos preocupamos sin motivos”

“Cuando tengo una preocupación por si algo sale mal, intento imaginarme que va a salir bien (…) La mayoría de las veces, las cosas salen bien y nos preocupamos sin motivos” No criticar a otros. Al ver los errores que otros cometen, podemos aprender de su experiencia sin tener que repetir sus mismos fallos. El experto explicó que la dureza con la que juzgamos a los demás es tan solo un reflejo de la dureza con la que nos juzgamos a nosotros mismos.

Al ver los errores que otros cometen, podemos aprender de su experiencia sin tener que repetir sus mismos fallos. El experto explicó que la dureza con la que juzgamos a los demás es tan solo un reflejo de la dureza con la que nos juzgamos a nosotros mismos. Cambiar el siempre y el nunca. “En lugar de decir ‘nunca hago nada bien’, me digo, ‘hoy no han salido bien las cosas’”. Así un “siempre tengo mala suerte” puede convertirse en un “verás cómo la próxima vez tengo más suerte”. “El lenguaje absoluto alimenta el pensamiento negativo”, detalló.

“En lugar de decir ‘nunca hago nada bien’, me digo, ‘hoy no han salido bien las cosas’”. Así un “siempre tengo mala suerte” puede convertirse en un “verás cómo la próxima vez tengo más suerte”. “El lenguaje absoluto alimenta el pensamiento negativo”, detalló. Aprender a adaptarse. “Si algo no tiene solución o la solución no está en mis manos, soy yo el que tengo que adaptarme. Como decía Viktor Frankl, tenemos la tarea de cambiarnos a nosotros mismos y aceptar la realidad”, cita el psiquiatra.

“Si algo no tiene solución o la solución no está en mis manos, soy yo el que tengo que adaptarme. Como decía Viktor Frankl, tenemos la tarea de cambiarnos a nosotros mismos y aceptar la realidad”, cita el psiquiatra. Un diario de gratitud. “Cada noche, escribo tres cosas buenas que me han pasado en el día. Aunque sean pequeñas”. Con este sencillo gesto, continúa Mora, entran a su cerebro “para fijarse en cosas positivas”, porque “el cerebro aprende aquello a lo que le prestamos atención”.

Por Sandra Morales Gonzales