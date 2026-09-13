Los nutricionistas coinciden: qué le pasa al cuerpo si se toma té de orégano todos los días

El té de orégano es una bebida que puede incorporarse de manera sencilla a la alimentación y que ha despertado interés por las propiedades atribuidas a esta planta aromática.

Su consumo se relaciona principalmente con el bienestar digestivo y con la acción de algunos de sus compuestos naturales, aunque sus efectos pueden variar según cada organismo y no reemplazan las indicaciones de un profesional de la salud.

El orégano contiene sustancias como el carvacrol, un compuesto al que se le atribuyen diferentes propiedades, además de minerales como el potasio.

Estos componentes han contribuido al interés por esta infusión, especialmente entre quienes buscan alternativas naturales para complementar una alimentación equilibrada.

Esta infusión se ha estudiado por las características de algunos componentes del orégano, aunque la evidencia disponible no permite considerar su consumo diario como un tratamiento para enfermedades específicas

¿Qué beneficios puede tener el té de orégano para el organismo?

Incluir té de orégano de manera habitual puede aportar compuestos vegetales que forman parte de una alimentación variada.

Esta infusión se ha estudiado por las características de algunos componentes del orégano, aunque la evidencia disponible no permite considerar su consumo diario como un tratamiento para enfermedades específicas.

Entre los posibles efectos asociados a esta planta se encuentran:

Apoyo a la digestión : puede resultar una alternativa para acompañar las comidas y favorecer el bienestar digestivo.

puede resultar una alternativa para acompañar las comidas y favorecer el bienestar digestivo. Acción antioxidante: algunos compuestos del orégano tienen propiedades antioxidantes que ayudan a proteger las células frente al estrés oxidativo.

algunos compuestos del orégano tienen propiedades antioxidantes que ayudan a proteger las células frente al estrés oxidativo. Propiedades antimicrobianas: determinadas sustancias presentes en la planta han mostrado actividad frente a algunos microorganismos en estudios de laboratorio.

determinadas sustancias presentes en la planta han mostrado actividad frente a algunos microorganismos en estudios de laboratorio. Aporte de minerales: el orégano contiene pequeñas cantidades de minerales que complementan su perfil nutricional.

el orégano contiene pequeñas cantidades de minerales que complementan su perfil nutricional. Bienestar general: tomada como parte de una alimentación equilibrada, esta infusión puede ser una opción sencilla para variar el consumo de bebidas sin azúcar.

Determinadas sustancias presentes en la planta han mostrado actividad frente a algunos microorganismos en estudios de laboratorio

¿Cómo preparar té de orégano paso a paso?

Preparar una infusión de orégano es un proceso sencillo que requiere pocos ingredientes y unos minutos. Para obtener una bebida con buen sabor y aprovechar las características de la planta, se recomienda seguir estos pasos:

Calentar el agua: coloque una taza de agua en una olla y llévela a ebullición.

coloque una taza de agua en una olla y llévela a ebullición. Agregar el orégano: retire el agua del fuego y añada una cucharadita de orégano seco.

retire el agua del fuego y añada una cucharadita de orégano seco. Dejar reposar: cubra la taza y permita que la planta permanezca en el agua durante unos 5 a 10 minutos.

cubra la taza y permita que la planta permanezca en el agua durante unos 5 a 10 minutos. Colar la infusión: pase la preparación por un colador para retirar las hojas.

pase la preparación por un colador para retirar las hojas. Servir: consuma el té caliente o déjelo enfriar si se prefiere una bebida a temperatura ambiente. Puede añadirse un poco de limón para modificar el sabor, sin necesidad de incorporar azúcar.

Por Maria Luisa Alvarez Mejia.