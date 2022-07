Día Mundial del Cerebro: cuál es su punto G y otras 16 curiosidades sobre cómo funciona tu cabeza

El cerebro es uno de los órganos vitales del cuerpo. Controla las actividades cognitivas más fundamentales como: pensar, abstraer, leer y las reacciones del organismo como las acciones y funciones corporales que responden a estímulos sensoriales.

Fue la Federación Mundial de Neurología (WFN por sus siglas en inglés) quien elevó su voz para proclamar el Día Mundial del Cerebro, para celebrar cada 22 de julio y promover conciencia sobre su potencial, riesgos y enfermedades.

Mantener este órgano sano implica no sólo prevenir la aparición de enfermedades, sino generar bienestar, calidad de vida y preparase para un envejecimiento saludable. Algunas de las claves para mantenerlo sano son: tener una buena alimentación, hacer ejercicio físico y tomar las horas necesarias de descanso.

Por otra parte, este órgano genera dudas como por ejemplo: por qué algunas cosas generan placer, cómo se originan los pensamientos negativos y cómo hacer para “ahorrar energía” en el cerebro son algunos de los interrogantes más frecuentes

1) ¿En qué se parecen el cerebro humano y el universo?

El cerebro es una representación en pequeña escala del universo, los especialistas de un estudio hecho por el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Bologna, se han ocupado de comparar detalladamente dos de los sistemas más complejos de la naturaleza y han encontrado que:

El cerebro humano es el objeto más complejo en el universo conocido. Tan complejo que todavía no se termina de comprender del todo cómo funciona. Lo mismo ocurre con el universo, el cual hasta la actualidad no se ha descubierto del todo

En promedio el cerebro humano pesa apenas un poco más de un kilo, aunque cuenta con aproximadamente 100 billones de interconexiones neuronales y 100 mil millones de neuronas. Asimismo, el universo observable está conformado por una red cósmica de 100 mil millones de galaxias aproximadamente, lo que hace que este sea otro aspecto similar que comparte con la mente humana

2) ¿Cómo evitar la pérdida de memoria a medida que se envejece?

Según el neurocientífico Dr. Richard Restak, neurólogo y profesor clínico de la Facultad de Medicina y Salud de la Universidad del Hospital George Washington, el deterioro mental no es inevitable, pero da consejos para desarrollar y mantener una memoria saludable:

Prestar atención ya que algunos lapsos de memoria son en realidad tienen que ver con la falta de atención y no de memoria

Encontrar desafíos de memoria cotidianos regulares como hacer una lista de compras y memorizarla.

regulares como hacer una lista de compras y memorizarla. Jugar con la memoria , por ejemplo, recordar a todos los presidentes de un país comenzando desde el actual hasta los más antiguos

, por ejemplo, recordar a todos los presidentes de un país comenzando desde el actual hasta los más antiguos Leer más novelas ya que la ficción requiere un compromiso activo con el texto

ya que la ficción requiere un compromiso activo con el texto Tener cuidado con la tecnología porque esta desvía el enfoque de la tarea que se está haciendo

3) ¿Qué pasa en el cerebro mientras dormimos?

Gracias a que el cerebro continúa funcionando mientras uno duerme, los signos vitales permanecen activos, el organismo se recupera del día ya vivido y la mente se prepara para disfrutar del día de mañana. “El sueño es un proceso activo, que se da en forma de ciclos que a su vez presentan varias etapas o fases. Durante el mismo se asienta el aprendizaje, se promueve la reducción o “limpieza” de las conexiones cerebrales redundantes o “inútiles”, y se apoya la consolidación de memoria episódica dependiente del hipocampo al incrementar la conectividad sináptica a este nivel; en síntesis tiene un papel fundamental en el desarrollo normal del cerebro y en la regulación de la memoria emocional”, dice la médica neuróloga Celeste Esliman (M.N 152999).

4) ¿Cuál es la temperatura del cerebro?

Tanto la temperatura corporal como la del cerebro fluctúan a lo largo del día según un estudio llamado Brain temperature and its role in physiology and pathophysiology. La temperatura cerebral es elevada durante la mañana y decae a lo largo de la tarde hasta que alcanza sus mínimos de temperatura durante la noche.

Otro estudio publicado en Oxford Academic sostiene que la temperatura cerebral media es de 38.5 grados, y que las regiones cerebrales más profundas suelen superar los 40 grados, especialmente en las mujeres durante el día.

Estas fluctuaciones de la temperatura cerebral también dependen de las actividades que se realicen durante el día. Las zonas que más variación presentan son las más profundas como el hipotálamo. En el caso de las mujeres, el ciclo menstrual y la fluctuación de hormonas influyen en la actividad neuronal, y eso queda reflejado en la temperatura cerebral.

5) ¿Qué alimentos mejoran el rendimiento cerebral?

La vitamina E puede mejorar las funciones cognitivas y la memoria en el cerebro de las personas mayores, por su fuerte calidad antioxidante. Esta vitamina ayuda con la producción de neurotransmisores como los que controlan la atención y las acciones de respuesta.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina las verduras de hoja verde ofrecen vitamina E y ayudan a las neuronas a regular el aprendizaje y la memoria. También proporcionan vitamina A, C y K, que cuentan con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias respectivamente. Esto es importante ya que el estrés oxidativo y la inflamación son dos cosas que más afectan la cabeza.

Otros alimentos como los frutos secos, las semillas, el pescado y los cereales fortificados también contienen vitaminas que ayudan a mejorar el rendimiento del cerebro.

6) ¿Por qué es importante oxigenar el cerebro y cómo hacerlo?

Conocido también como hipoxia cerebral, la falta de oxígeno en el cerebro es una forma de deficiencia que afecta a este órgano, según los expertos de la Fundación Dacer, siendo una emergencia médica que afecta los hemisferios cerebrales.

Las células del cerebro son extremadamente sensibles a la falta de oxígeno. Por eso, algunas comienzan a morir en menos de cinco minutos después de interrumpirse el suministro de oxígeno. Para oxigenarlo los profesionales recomiendan:

Beber un vaso de agua al levantarse ya que el cerebro está compuesto en un 70 % por agua

al levantarse ya que el cerebro está compuesto en un 70 % por agua Hacer respiraciones profundas. Inspirar por la nariz mientras que se infla el diafragma y la panza, luego se exhala por la boca de forma controlada y pausada.

Inspirar por la nariz mientras que se infla el diafragma y la panza, luego se exhala por la boca de forma controlada y pausada. Meditar y escuchar música binaural. Estas permiten reducir las ondas cerebrales y que el cuerpo y la mente puedan descansar de forma conjunta

7) ¿Qué hace que después de la menopausia cambie el cerebro?

Las mujeres que pasaron por la menopausia pueden tener más de un biomarcador cerebral llamado hiperintensidades de materia blanca que las mujeres premenopáusicas o los hombres de la misma edad, según un estudio publicado en Neurologist.

Estas hiperintensidades de la materia blanca aumentan a medida que el cerebro envejece, y aunque tenerlas no significa que una persona desarrollará demencia o tendrá un accidente cerebrovascular, cantidades más grandes pueden aumentar el riesgo de una persona a sufrir problemas como Alzheimer o demencia senil.

8) ¿Qué es el punto G del cerebro y cómo encontrarlo?

Una investigación publicada en el Journal of Clinical Investigation halló que la estimulación eléctrica del haz del cíngulo -ubicado en el área media del cerebro que cumple funciones determinantes en la actividad cerebral del sistema límbico- hacía reír y sentirse felices a quienes recibían esos estímulos.

Los investigadores decidieron comprobar hasta qué punto los pacientes repentinamente alegres con electrodos conectados en el haz del cíngulo conservaban su nivel de cognición. Les hicieron pruebas de memoria, atención y lenguaje y comprobaron que la estimulación que les hacía sentir tan bien no interfería en su capacidad de análisis.

9) ¿Cuál es el área del cerebro que te conecta con la felicidad?

Según la Dra. Esliman el cerebro no tiene un solo centro emocional, sino que diferentes emociones involucran diferentes estructuras, “sentimos alegría en nuestro cuerpo debido a la liberación de dopamina y serotonina, dos tipos de neurotransmisores en el cerebro”, añade. Ambos químicos están fuertemente asociados con la felicidad.

10) ¿Cómo procesa el cerebro los insultos?

Investigadores de la Universidad de Utrecht en Holanda descubrieron que escuchar un insulto equivale a recibir un cachetazo en la cara independientemente de si el insulto es dirigido a uno o a otra persona.

Además, durante las pruebas comprobaron que las personas tenían la misma reacción frente a insultos incluso si no había una interacción directa con otra persona, es decir, los pacientes se veían igual de afectados por más que el insulto fuera escuchado de lejos o por un dispositivo tecnológico.

11) ¿Cómo afecta al cerebro una pena de amor?

“Se cree que la tristeza tiene su base anatómica en varias estructuras cerebrales como el hipocampo, la corteza pre frontal, la amígdala y todavía quedan por descubrirse otras áreas involucradas. Así como cuando estamos felices hay químicos neurotransmisores que actúan en ciertas partes del cerebro y nos generan esa emoción, algo similar sucede con la tristeza. Estos mecanismos luego volverán a su estado de equilibrio o no, y en ese caso es muy importante consultar con el equipo de salud mental”, destaca la médica neuróloga Celeste Esliman.

12) ¿Cuántos pensamientos tenemos por día?

Una persona común por lo general tiene aproximadamente 6,000 pensamientos por día, según sugiere una investigación hecha por la Universidad de Queen en Canadá. Los investigadores dicen que han desarrollado una manera nunca antes vista de detectar cuándo termina un pensamiento y otro comienza. Esto lo descubrieron mediante el uso de imagen por resonancia magnética (MRI) y le adjudicaron a los pensamientos intrusivos el nombre de “gusanos de cerebro”.

13) ¿Hay diferencia entre el cerebro de las mujeres y el los hombres?

Para Esliman esto es un mito. “Las mujeres, hombres, personas no binarias y otras identidades, desarrollan su cerebro a partir de múltiples factores, como los vínculos, el ambiente, la alimentación, el ejercicio, el manejo del estrés, que lo van moldeando a lo largo de toda una vida. Nuestro cerebro esta en constante cambio, y eso no depende del sexo biológico”, concluye.

14) ¿Cuándo y por qué tu cerebro activa el ahorro de energía?

Ante falta de comida o el estar en una situación de riesgo, una persona probablemente pueda ver reducida su capacidad de visión. Puede que al comienzo no se pueda vislumbrar esta pérdida del sentido de la vista, pero conforme pasan las horas tras un tiempo prolongado sin comer, se agudizará este efecto. Esto es así debido a la falta de aportación de azúcar y glucosa, la cual es fundamental para alimentar las células cerebrales ya que se convierte en trifosfato de adenosina (ATP) químico que ayuda con el procesamiento de información.

Los investigadores del estudio Brain metabolism during short-term starvation in humansnotaron que en roedores analizados se veía una pérdida en torno al 15-20% de su peso con el objetivo de sobrevivir a situaciones límite o de falta de alimento.

15) ¿Por qué se tienen pensamientos catastróficos/negativos?

La profesora de Neurociencia Aplicada de la Universidad de Reading, en el Reino Unido, Patricia Riddell definió el catastrofismo como “una tendencia a asumir que sucederá lo peor al imaginar una situación futura, incluso si tiene evidencia de que este no es el resultado más probable”. Al imaginar este tipo de sucesos se produce una reacción emocional y se usa esa respuesta para determinar cómo uno se sentirá en el futuro si es que eso ocurre.

16) ¿Qué le pasa al cerebro cuándo sentís placer?

Se les atribuye el nombre de respuesta sensorial meridiana autónoma (ASMR por sus siglas en inglés), es una sensación de hormigueo muy placentera que se inicia en el centro de la cabeza como respuesta al tacto de unas manos, pero también a sonidos, suspiros y golpeteos suaves y rítmicos.

El estudio publicado en la National Center for Biotechnology Information encontró una conectividad funcional atípica entre áreas del cerebro implicadas en el procesamiento sensorial y el control de la atención y un incremento de la actividad en las áreas del cerebro relacionadas con el procesamiento de las emociones. Por ende, cuando algo estimula los centros del placer del cerebro se segrega dopamina, un neurotransmisor encargado de generar sensación de bienestar.

17) ¿Por qué tenés más facilidad para algunas cosas y para otras no?

La memoria episódica es aquella que está relacionada con sucesos autobiográficos y otros eventos, asociados a un contexto espacial y temporal, que pueden rememorarse de forma explícita.

Esta se usa para codificar experiencias personales y la recuperación consciente de eventos y episodios del propio pasado. La recuperación de los recuerdos contenida en ella se realiza de forma explícita y voluntaria.

Especialistas del CONICET demostraron que la activación de la memoria episódica depende de la comunicación coordinada entre dos regiones del cerebro: el hipocampo ventral y la corteza prefrontal. El hallazgo, que se realizó a través de experimentos en modelos animales, se describe en el Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS).