Diez curiosidades de la historia de Estados Unidos que quizás no conocías

Escuchar

Si conocer realmente un lugar implica tener claro hasta sus más extraños detalles, saber de Estados Unidos no es una tarea fácil, ya que a lo largo de su historia ha sido una nación que no ha parado de generar de sucesos curiosos y extraordinarios. Ha encabezado los más extraños rankings, fue protagonista de hechos totalmente insólitos y hay diez curiosidades que son para destacar.

Este listado seguramente servirá para acercarte un poco más a la historia de Estados Unidos.

El 4 de julio es una fiesta federal en Estados Unidos iStock

Quién diseñó la bandera de Estados Unidos

La bandera de Estados Unidos ha cambiado con la historia de la nación. La primera bandera oficial roja, blanca y azul, con 13 estrellas y 13 rayas, data de 1777, mientras que la actual con 50 estrellas fue creada en 1960, el año en que Alaska y Hawái se convirtieron en estados.

El último diseño, de hecho, fue elegido entre otros 1.500, bastante similares con 50 estrellas, de los cuales, al menos tres, eran idénticos. Lo cierto es que el seleccionado fue creado por un joven de 17 años de Ohio llamado Robert G. Heft, que lo ideó en el marco de un trabajo escolar por el que obtuvo una nota bastante baja.

La Navidad fue ilegal

Celebrar la Navidad fue ilegal hasta 1907 ya que se consideraba una antigua fiesta pagana que no encajaba con la religiosidad del país. Obviamente, la prohibición encontraba sus raíces en Inglaterra donde en 1644 los puritanos decidieron abolirla por tratarse de una fiesta pagana, sin ninguna justificación bíblica.

Tuvo 9 capitales distintas

Desde 1800 es Washington DC, pero hasta ese momento otras 8 ciudades también fueron consideradas capitales.

Filadelfia (Pensilvania) La actual capital de Pensilvania es la ciudad en la que se reunieron los padres fundadores de Estados Unidos y donde, en 1776, firmaron la Declaración de Independencia. Y en 1787, la Constitución.

(Pensilvania) La actual capital de Pensilvania es la ciudad en la que se reunieron los padres fundadores de Estados Unidos y donde, en 1776, firmaron la Declaración de Independencia. Y en 1787, la Constitución. Baltimore jugó un papel clave en la Revolución estadounidense. El Congreso se reunió en Henry Fite House, entre diciembre de 1776 y febrero de 1777, lo que convirtió a esta ciudad costera en la capital de los Estados Unidos durante ese periodo.

jugó un papel clave en la Revolución estadounidense. El Congreso se reunió en Henry Fite House, entre diciembre de 1776 y febrero de 1777, lo que convirtió a esta ciudad costera en la capital de los Estados Unidos durante ese periodo. Annapolis , La actual capital del estado de Maryland acogió al Congreso en Maryland State House, entre 1783 y 1784, apenas nueve meses.

, La actual capital del estado de Maryland acogió al Congreso en Maryland State House, entre 1783 y 1784, apenas nueve meses. Lancaster fue sede del Congreso un único día, el 27 de septiembre de 1777, en Court House, lo que fue suficiente para ser considerada una de las capitales temporales de Estados Unidos.

fue sede del Congreso un único día, el 27 de septiembre de 1777, en Court House, lo que fue suficiente para ser considerada una de las capitales temporales de Estados Unidos. York , por su parte, fue capital del estado entre 1777 y 1778.

, por su parte, fue capital del estado entre 1777 y 1778. Princeton tuvo el honor de ser la capital de Estados Unidos durante unos meses en 1783.

tuvo el honor de ser la capital de Estados Unidos durante unos meses en 1783. Trenton , es la actual capital de Nueva Jersey y fue capital de Estados Unidos durante dos meses, en 1784.

, es la actual capital de Nueva Jersey y fue capital de Estados Unidos durante dos meses, en 1784. Nueva York fue capital de la nación entre 1785 y 1788 y en ella se elevó el primer capitolio de los Estados Unidos y fue el escenario de la investidura de George Washington en 1789.

ARCHIVO - La Corte Suprema en el Capitolio en Washington, el lunes 23 de octubre de 2023. (AP Foto/J. Scott Applewhite, Archivo) J. Scott Applewhite - AP

Es el país con más personas obesas del mundo

Según datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, 800 millones de personas en el mundo viven con obesidad. Además, se estima que para el 2030, se alcancen 250 millones de casos, debido al incremento en la obesidad infantil en los últimos años.

De acuerdo con un estudio británico publicado en la revista ‘The Lancet’, el país con un mayor índice de obesidad es Estados Unidos, mientras que México se encuentra en la sexta posición.

El primer bar del país está en Nueva York

El primer restaurante-bar de América se fundó en 1668, en el pequeño pueblo de Tappan, que hoy es parte del estado. The Old 76 House no es solo un punto de encuentro que continúa vigente, sino que es un pedazo del pasado que se niega a morir. Fue cuartel temporal durante la Guerra de Independencia para el General Benedict Arnold y George Washington, así como prisión para el célebre espía John André.

Wyoming fue pionero con el voto femenino

En agosto de 1920 fue ratificada la Decimonovena Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que consagra el sufragio femenino. Hasta ese momento las mujeres podían votar en aquellos estados que así lo permitían; el primero en autorizar el voto femenino había sido Wyoming, en 1869.

Fotografía de archivo del 27 de marzo de 2008 de una vista aérea del Pentágono, en Washington. (AP Foto/Charles Dharapak, Archivo)

El Pentágono es el edificio de oficinas más grande del mundo

En realidad, lo era, porque en 2023 la India le arrebató el récord. La obra, que lleva el sello del estudio de arquitectura Morphogenesis, es conocida como Surat Diamond Bourse, y superó al tradicional edificio norteamericano, el Pentágono, por unos 40.000 metros cuadrados.

¿Cuánto costó Alaska?

En el año 1867 un alto funcionario estadounidense era objeto de burlas despiadadas por una compra estrambótica que había autorizado con fondos públicos. El 30 de marzo de ese año Estados Unidos acababa de pagar US$7,2 millones al gobierno imperial de Rusia por el territorio de Alaska, una inmensidad desolada que no parecía tener mayor utilidad económica.

La primera mujer en ganar un oro olímpico recibió un tazón de porcelana

Cuando las medallas no eran todavía una tradición en los Juegos Olímpicos, la golfista Margaret Abbott se convirtió en la primera mujer estadounidense en ganar un título Olímpico… aunque nunca lo supo.

Los Juegos de París 1900 marcaron la introducción de las pruebas femeninas al programa Olímpico. 22 mujeres tomaron parte de esos Juegos, entre ellas Margaret Abbott, una estudiante estadounidense que vivía en la capital francesa. En esta segunda edición de los Juegos Olímpicos de la era moderna, las mujeres pudieron competir en cinco deportes: golf, tenis, vela, hípica y croquet.

Margaret Abbott

Los Juegos Olímpicos de 1900 se celebraron a lo largo de seis meses en el marco de la Exposición de París –también conocida como la Feria Mundial- que incluyó varios eventos de exhibición, algunos de los cuales fueron confundidos con ser o no parte del programa Olímpico.

El 4 de octubre, Margaret firmó una tarjeta de 47 golpes en el torneo a nueve hoyos, y se hizo con el título, superando a sus compatriotas Pauline Whittier (49) y Daria Pratt (53). Por su parte, su madre (65) empató en el séptimo puesto. Margaret creyó que solo había ganado el torneo “Prix de la Ville de Compiegne” y nunca escuchó la palabra ‘Olímpico’, ni tampoco recibió una medalla por su logro, sino un tazón (las medallas se introdujeron recién en San Luis 1904).

Bessemer es la ciudad más peligrosa del país

Ubicada en el estado de Alabama, tiene una comunidad de 27.000 habitantes, donde las probabilidades de ser víctima de un delito son sorprendentemente altas. Situada a solo 26 kilómetros al sur de Birmingham, esta ciudad ha tenido un incremento preocupante en delitos físicos, hurtos y robos de vehículos, ganándose la reputación de tener la tasa de criminalidad más alta del país, con 33,18 delitos violentos por cada 1000 residentes, según detallan en el nuevo informe de StudyFinds.

LA NACION