Los expertos en psicología coinciden: las personas que no pueden evitar llorar al discutir no son débiles, sino que activan un mecanismo de defensa

Hay quienes quieren dejar claro su punto de vista desde el inicio y hasta tienden a alzar la voz para reforzar sus ideas, mientras que otros optan por callar o mostrarse más sensibles por lo que no pueden evitar derramar algunas lágrimas. Durante una pelea o intercambio de palabras, no todos reaccionan igual ni tienen el mismo manejo de la tensión propia del momento y es por eso que los expertos en psicología se encargaron de analizar los distintos modos en que se maneja la impotencia y frustración. Hoy te explico qué significa que una persona no pueda evitar llorar al discutir y qué refleja esto de su personalidad, ya que no se trata de debilidad, sino de la activación de un mecanismo de defensa que, para muchos, puede aparecer en el peor momento porque no están tristes, sino enfadados.

¿Qué significa para la psicología que una persona no pueda evitar llorar al discutir?

La psicología explica que llorar durante una discusión no es un signo de debilidad ni de excesiva sensibilidad. Se trata de una respuesta biológica y un mecanismo de afrontamiento ante la sobrecarga de estrés, la frustración y la sensación de impotencia que desbordan el sistema nervioso.

El llanto actúa como un regulador biológico diseñado para reducir los niveles de estrés en el organismo de manera acelerada y es que cuando nos enfrentamos a un conflicto, el sistema nervioso autónomo se activa de inmediato, liberando hormonas como el cortisol y la adrenalina.

Para la psicología, esto sucede como una manifestación de impotencia, frustración o rabia acumulada que el cuerpo no logra procesar únicamente a través de las palabras. También los expertos destacan que suele suele aparecer cuando sientes que no te comprenden, que tus argumentos no son escuchados o ante la falta de control de la situación.

La adrenalina, la frustración y la tensión emocional juegan un papel clave en el llanto durante las discusiones TUAINDEED

¿Qué motiva que una persona llore al discutir?

Para muchos, el llanto es sinónimo de tristeza y solo debería aparecer en esa circunstancia, pero durante una pelea lo que muchas veces se quiere evitar es dar esa sensación de fragilidad, pero el organismo tiene una respuesta diferente.

El fenómeno ocurre principalmente porque el cerebro no distingue la tristeza del enojo extremo. Cuando se eleva el ritmo cardíaco y la tensión muscular de forma drástica se activa un mecanismo de lucha o huida. Al alcanzar una saturación de estímulos, la amígdala cerebral, que gestiona nuestras emociones, envía una señal de emergencia. Es en ese momento exacto cuando las lágrimas aparecen como una válvula de escape natural.

De esta manera, el llanto ayuda a reducir los niveles de estrés en el organismo de manera acelerada.

Qué hacer si siempre se llora al discutir

Los expertos en psicología son enfáticos en afirmar que no significa que se sea débil o incapaz de gestionar las emociones, sino que se trata de una respuesta involuntaria del organismo ante situaciones emocionalmente exigentes. Para esto, existen algunas pautas que se pueden seguir:

Practicar técnicas para reducir la activación física como la respiración diafragmática que consta de inhalar profundamente expandiendo el abdomen para activar el sistema nervioso parasimpático y frenar la adrenalina.

Hacer una pausa temporal si la conversación se vuelve demasiado intensa, ya que alejarse del estímulo reduce la intensidad de la respuesta en la amígdala cerebral.

Intentar redirigir la atención hacia pensamientos más calmados.

Trabajar la comunicación asertiva para expresar lo que se siente sin acumular tensión.

Identificar las emociones antes de que lleguen al punto de desbordarse.