El futuro de la salud no es solo curar: por qué la prevención y la experiencia del paciente ganan protagonismo

“La medicina está entrando en una nueva etapa, ya no solo se centra en la enfermedad, sino que busca anticiparse”, comenzó diciendo Alejandro Horvat, periodista de LA NACION, en el panel de ‘Bienestar, cercanía humana y seguridad’ del summit de Salud del medio.

Los expertos en la temática Guido Montaruli, gerente ejecutivo de Comunicación, Prevención y Promoción de la Salud de OSDE; Pablo Pérez Ramírez, gerente ejecutivo Comercial de Marketing de Diagnóstico Maipú; y Federico Blanco, gerente de Legales de Datastar, profundizaron en el nuevo paradigma de la industria que busca asegurar la longevidad junto con una mejor calidad de vida.

Guido Montaruli y Pablo Pérez hablan del bienestar, cercanía humana y seguridad

¿Qué significa para una empresa como OSDE la idea de cuidar al paciente antes de una enfermedad? Montaruli respondió: “Nos exige mayor concientización, promoción de hábitos saludables y la puesta en marcha de una doble agenda: la del futuro y la del presente”, explicó.

Añadió también que el enfoque preventivo de la salud es complejo y precisa de un trabajo en conjunto de los actores públicos y privados del sector. “Otro gran desafío de este nuevo enfoque es asegurar que el sistema pueda afrontar los costos de todo lo que conlleva el proceso de prevención”, subrayó Montaruli.

Guido Montaruli, de OSDE, señaló que el enfoque preventivo de la salud es complejo y precisa de un trabajo en conjunto de los actores públicos y privados del sector Fabián Malavolta

Respecto de cómo acercar a la gente a los centros de atención, Pérez Ramírez, de Diagnóstico Maipú, contó que en 2026 lanzaron una campaña con el lema “El mejor lugar para ir aunque no tengas ganas”.

“Tenemos un foco muy importante en la experiencia del paciente cuando viene a nuestros centros. Buscamos cambiar el concepto de obligación por el de adopción de un hábito de cuidado”, profundizó.

Para lograrlo, contó, estudian el patient journey (o viaje del paciente) −recorrido completo que hace una persona dentro del sistema de salud− y detectan ‘puntos de dolor’ que son convertidos en oportunidades para innovar y mejorar la atención.

Dentro del recorrido que el paciente hace desde la consulta hasta el tratamiento, es fundamental la seguridad y trazabilidad de los datos. Blanco, de Datastar, lo define como un “deber fundamental que responde a lo sensible que es la información de los pacientes”.

En el caso de su compañía, explicó, busca garantizar que la información circule bajo ámbitos de protección y se pueda saber quiénes son todos los actores que están involucrados en la cadena de circulación del dato.

Federico Blanco (Datastar) habló de la cadena de circulación de los datos de los pacientes Fabián Malavolta

“¿Es posible mejorar la experiencia del paciente sin perder la calidez humana?”. Frente a esta pregunta, Montaruli respondió que es clave discernir que los pacientes ante todo son personas. “El desafío es investigar cada vez más qué pasa detrás de los datos que nos da la medicina, qué conductas hay más allá del dato de una resonancia o un laboratorio”, dijo. Para el ejecutivo, la tecnología debe ser un canal para brindar un mejor servicio y no tiene que ser el fin.

En línea con el avance de la tecnología en la industria de la salud, Pérez Ramírez reveló que Diagnóstico Maipú fue uno de los primeros centros en instalar inteligencia artificial (IA) en sus resonadores. “Con ella logramos reducir el tiempo de duración del estudio y mejoramos la calidad de la imagen”, dijo. Como resultado, explicó, obtuvieron un doble impacto: por un lado, el paciente pasa menos tiempo en el resonador; y, por otro, con la mejora de la calidad de la imagen, el profesional brinda un mejor diagnóstico y tratamiento.

Por último, Blanco, experto en el tema, advirtió: “La IA viene a irrumpir en el sistema y a modificar cómo se abordan las situaciones”. Antes, continuó, la normativa estaba basada en identificar quiénes intervenían en la cadena que circula el dato, pero ahora con la IA surge la pregunta de qué es lo que está interviniendo en la cadena.