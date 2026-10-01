Los expertos en psicología coinciden: quienes cambian de opinión en público no es por falta de carácter, sino por una mayor flexibilidad cognitiva

Mientras que algunas personas tienen la costumbre de hacerlo al finalizar una conversación para darle la razón a la otra parte para dar por concluido un momento tenso, también están los que cambian de opinión en cualquier momento de la charla y sin importar lo que pueda suceder. Ante esto, la psicología analizó qué las motiva a hacerlo frente a los demás o en público y los expertos coinciden en que no es por falta de carácter, sino por una mayor flexibilidad cognitiva. A continuación más detalles.

¿Qué dice la psicología de quienes cambian de opinión en público?

Cambiar de opinión en público es una muestra de flexibilidad cognitiva que permite adaptar el pensamiento cuando aparecen argumentos o evidencias mejores, humildad intelectual y madurez emocional, en lugar de debilidad o falta de carácter.

Los expertos destacan que las personas que tienen esta costumbre se caracterizan por reconocer que el conocimiento previo podía ser incompleto o erróneo sin sentir que la identidad personal está bajo ataque; además, priorizan el comprender la realidad por encima de mantener una fachada de perfección ante los demás.

Y es que cuando alguien cambia su discurso o lo que piensa no implica necesariamente falta de personalidad ni contradicción, sino que esto exige suficiente seguridad para aceptar que una nueva información, una experiencia o una conversación han modificado la perspectiva inicial.

Las personas que tienen esta costumbre se caracterizan por reconocer que el conocimiento previo podía ser incompleto o erróneo sin sentir que la identidad personal está bajo ataque Shutterstock - Shutterstock

¿Por qué las personas cambian de opinión en público?

Se trata de personas con una mayor flexibilidad cognitiva que suelen evaluar distintas perspectivas antes de tomar una decisión definitiva. Saben que comparar fuentes, valorar argumentos y distinguir entre una evidencia sólida y una afirmación llamativa los ayudará.

Además, tienen humildad intelectual porque saben que todas las opiniones tienen el mismo valor. Una investigación publicada en Personality and Individual Differences (DOI) encontró una relación entre flexibilidad cognitiva y humildad intelectual, especialmente en la disposición a modificar los propios puntos de vista cuando aparece nueva evidencia.

Estas personas también gozan de una buena inteligencia emocional porque suelen distinguir entre cuestionar una idea y cuestionar el valor de quien la expresa. Esa diferencia les permite aceptar críticas sin interpretarlas como ataques personales.