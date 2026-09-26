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LA NACION

Los expertos en psicología coinciden: quienes no se despiden tras abandonar un lugar pueden estar sobrecargados emocionalmente

Los especialistas en salud mental han realizado estudios para entender por qué hay personas que abandonan un sitio sin despedirse

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Evitar despedirse puede significar que uno intenta liberarse de una situación social que le está causando estrés o saturación
Evitar despedirse puede significar que uno intenta liberarse de una situación social que le está causando estrés o saturaciónShutterstock

Cada vez que abandonamos una reunión, fiesta o cualquier evento que hayamos compartido con ciertas personas cercanas, lo ideal es despedirse de cada una, ya que se trata de un acto de cortesía; sin embargo, hay individuos que tienen la costumbre de no despedirse. La acción se interpreta como poca educación, pero los psicólogos tienen una explicación al respecto que es sumamente interesante. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Sigue leyendo este artículo informativo.

Seguramente te identificas con este caso; estás en una fiesta o reunión, y te retiras del lugar sin dar un aviso previo. En los minutos posteriores quizás te escriban tus amigos(a) preguntándote dónde te encuentras, sin saber que ya estás rumbo hacia tu hogar.

Con lo señalado, ¿realmente esta acción revela rasgos negativos? Existen estudios al respecto que te permitirán comprender por qué un hombre o una mujer no se despide tras abandonar un sitio.

Qué dice la psicología de las personas que no se despiden tras abandonar un lugar

Trudy Meehan, profesora del Centro de Psicología Positiva y Salud de la Universidad de Medicina y Ciencias de la Salud RCSI, explicó en un artículo para The Conversation que una salida discreta de un lugar en específico puede tratarse de un mecanismo para proteger la energía social.

Despedirse es un acto de cortesía
Despedirse es un acto de cortesía

¿Qué significa lo señalado? Supongamos, si estuviste en una reunión o evento social que consistía en dialogar con distintas personas a la vez o que te obligaba a encajar en un grupo, te sentirás saturado emocionalmente. Entonces, cuando se presenta la posibilidad de abandonar el lugar, lo realizas sin dudarlo.

Para la profesional citada, no tiene por qué considerarse como un mal gesto; al contrario.

Meehan también añade que ciertas personas sienten incomodidad al momento de despedirse, pues consideran que estarán llamando la atención. Entonces, para evitar ese momento, se retiran sin despedirse de los presentes.

Es importante aclarar que este comportamiento ocurre habitualmente donde existe una gran cantidad de personas, tales como fiestas o cualquier otro evento social.

Otros expertos en psicología señalan que este comportamiento puede estar relacionado a las personas introvertidas o altamente sensibles. Si bien estas personas les agrada socializar, lo hacen en tiempos cortos y con unos cuantos; entonces, al presenciar mucha gente y ruido, prefieren retirarse.

No saludar al irse de un lugar puede ser una forma de proteger la energía social
No saludar al irse de un lugar puede ser una forma de proteger la energía socialShutterstock - Shutterstock
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