Mi hermano y yo no hablamos desde hace cuatro años por una disputa sobre una propiedad familiar. Nuestros padres querían reducir el tamaño de su vivienda y dejar nuestra granja familiar. Yo me ofrecí a comprar la granja, pero el precio excedía mi presupuesto. Entonces les pedí que me dieran la porción más pequeña y no desarrollada de la granja, y propuse que esto fuera considerado como equivalente a la ayuda financiera que mi hermano había recibido previamente para el pago inicial de su casa, aproximadamente del mismo valor.

Cuando le conté a mi hermano sobre esto, se enojó porque yo había hecho un “cálculo” de la ayuda que cada uno había recibido. Ambos dijimos cosas feas durante esa conversación. Atribuyo algunas de mis palabras hirientes a un resentimiento inconsciente: mi hermano y yo solíamos hablar de cómo haríamos todo lo posible por mantener la granja en la familia, y cuando llegó el momento de actuar, él no lo hizo.

Pienso frecuentemente en nuestra discusión, pero mi hermano parece haber descartado la relación por completo. Incluso cuando le supliqué que nuestros padres están en los últimos años de su vida, que nuestros hijos crecen sin tíos ni primos, y que nosotros también envejeceremos y moriremos, él no muestra ninguna disposición a reconciliarse. Incluso rechaza la idea de tolerarnos solo para que nuestros padres e hijos puedan estar juntos.

Ni siquiera entiendo del todo cómo nuestra relación, antes tan fuerte, se rompió de forma tan traumática, considerando que parece una disputa hereditaria bastante común, lo que me hace pensar que nuestra relación no era tan fuerte como yo creía. ¿Hay algo que pueda hacer para sanar esta ruptura?

La respuesta de la terapeuta:

Estás cargando con una gran pérdida. No solo la relación con tu hermano, sino también un futuro en el que tu familia permanecía unida, la granja seguía en la familia, y tus hijos crecían con un sentido de conexión entre generaciones.

No sé si tu hermano estará dispuesto a reconectarse, pero puedes aumentar esa posibilidad cambiando tu enfoque.

Cuando el duelo por una relación perdida también incluye la pérdida de un futuro familiar compartido Shutterstock - Shutterstock

La reconciliación no trata tanto de la resolución, sino de la validación. Esto significa que la pregunta que deberías hacerte no es “¿Qué quiero que él entienda sobre cómo esta ruptura me afectó a mí?”, sino “¿Qué necesita que yo entienda sobre él?”.

En las familias, la justicia rara vez se basa en la igualdad; se basa en sentirse visto, valorado y comprendido.

Crees que trataste de hacer las cosas justas equiparando el valor de la tierra con el dinero que tus padres le dieron a él, pero en cambio activaste algo más profundo en tu hermano: un sentimiento de haber sido auditado, comparado, juzgado, irrespetado o incluso borrado.

Si tu “cálculo” te parecía justo, pregúntate: ¿Lo consultaste a él? Decís que “le contaste” sobre el arreglo, como si la decisión ya estuviera tomada. ¿Buscaron juntos una solución que resultara inclusiva y viable para ambos? Decís que él no hizo nada para mantener la granja; ¿tu expectativa estaba dentro de sus posibilidades? Si él no pudo participar, ¿se sintió avergonzado o disminuido por no poder ser parte de lo que decís que era un sueño familiar compartido? ¿Y tus padres? ¿Aceptaron el acuerdo sin preguntar a tu hermano cómo se sentía? Si fue así, ¿esto replicó un patrón familiar?

Muchas familias tienen “libros contables invisibles” que, al salir a la luz en situaciones como esta, revelan roles tácitos y heridas no resueltas: quién era el responsable, quién sacrificó más, quién fue más favorecido, más confiable o más amado. Si ignorás el efecto de ese “libro invisible”, tus intentos de reconciliación le parecerán sordos a la experiencia de tu hermano.

Por eso, en lugar de intentar que tu hermano te escuche, primero tendrás que ayudarlo a que él se sienta escuchado por vos. Incluso si solo estás conjeturando, reconocer una posible experiencia emocional puede ser increíblemente poderoso. Le dice: “Estoy dispuesto a salir de mi propia historia y entrar en la tuya”.

Podrías intentar algo así:

“Estuve pensando mucho en nuestra última conversación y en nuestra ruptura, y lamento profundamente las cosas hirientes que dije. Llegué a entender que eso vino de mis propios conflictos no resueltos, no por vos. Imagino que la manera en la que manejé la situación te hizo sentir ignorado, irrespetado o marginado en la familia, y también juzgado, como si te hubieran puesto en juicio por la ayuda que recibiste de nuestros padres cuando la necesitaste. Y probablemente también hay otras formas en las que te herí antes de todo esto. Me importás mucho y, aunque mis suposiciones puedan estar equivocadas, quiero entenderte mejor. Si alguna vez querés, podemos hablar de cómo te lastimé, sin ninguna presión de mi parte por reconciliarnos”.

Este es solo el primer paso, y puede que él necesite tiempo para confiar en que realmente querés comprender su experiencia. Pero si sos genuino y consistente en tus intenciones, podrías aprender más sobre tu hermano y también sobre vos mismo y el impacto de la historia familiar compartida, lo que eventualmente podría acercarlos al tipo de vínculo que creías tener y que ahora deseás recuperar.

Claro que puede que él no quiera eso. La reparación requiere de dos personas y, cuando una relación no puede sanar con la otra parte, hay que sanar internamente. Pero aunque el dolor del distanciamiento es profundo, podés elegir usar ese duelo como guía para crear el tipo de familia que tus hijos heredarán. No mediante una propiedad, sino a través de la curiosidad emocional, la autoconciencia y la aceptación de lo que podemos y no podemos cambiar.

La terapeuta Lori Gottlieb propone un cambio de perspectiva para sanar viejas heridas Shutterstock