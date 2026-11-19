Gustavo Grobocopatel habló sobre la decisión que tomó junto con su familia de vender el control de Los Grobo Agropecuaria en 2016, la empresa que ayudó a desarrollar. Explicó que la salida fue parte de un plan que llevó más de diez años para evitar conflictos entre las siguientes generaciones y permitir que cada integrante de la familia eligiera su propio camino. “Yo pienso que las empresas familiares están condenadas al fracaso”, afirmó durante una conversación con su hijo Rosendo, en RepensAR Summit 2026, realizado en el Malba. Sus declaraciones se produjeron mientras la compañía atraviesa un concurso preventivo de acreedores y la familia Grobocopatel conserva el 10% de las acciones. También habló de las dificultades para acceder al capital, sus socios internacionales y los desafíos del campo.

Los Grobo Agropecuaria está en concurso preventivo desde febrero de 2025 y tiene un pasivo superior a los $351.000 millones. En los últimos días, alcanzó un acuerdo por dos años con el grupo brasileño AMaggi, que alquilará sus plantas de acopio y se hará cargo de la comercialización de granos e insumos, sujeto a aprobación judicial. Además, presentó una propuesta de pago a sus acreedores con quitas de hasta el 85% y plazos de hasta 15 años. Actualmente, Victoria Capital Partners controla el 90% de las acciones. Grobocopatel no hizo referencia a la crisis financiera actual ni al acuerdo con AMaggi.

Sobre la venta, contó que junto con sus hermanas, que eran sus socias, habían acordado desarrollar el negocio para venderlo en algún momento. “Teníamos con mis hermanas, que eran mis socias, la idea de que el mecanismo de captura de valor en la compañía de los accionistas no era retirar dividendos todos los años, sino en algún momento vender la compañía y que cada uno haga de su vida lo que quiera”, relató.

Para eso, profesionalizaron la empresa mediante directorios, auditorías y nuevos procedimientos. “La realidad es que todo ha sido un plan”, sostuvo. Y agregó: “Siempre he tratado de salir de la maraña de la empresa familiar”. Aclaró que valora la cultura de permanencia de estas compañías, algo que, según consideró, los fondos de inversión no siempre comprenden.

Gustavo Grobocopatel junto a su hijo Rosendo en RepensAR Summit 2026 RepensAR Summit 2026

“Me es difícil ver hoy a los 15 nietos de mi viejo trabajando juntos en una compañía”, señaló. “Podría haber sido, pero hubiese sido una especie de daga clavada en el corazón todos los días resolver los problemas entre los primos”, añadió.

También contó que ninguno de sus tres hijos eligió dedicarse al campo, pese a que tanto él como su esposa son ingenieros agrónomos. Una de sus hijas es médica neuróloga, otra es historiadora y Rosendo siguió un camino vinculado con la política. “Realmente, si hubiésemos seguido con el campo, los hubiese condicionado a ellos”, expresó. Recordó que, cuando tenía nueve años, su padre le propuso comprar un campo con la condición de que él se hiciera cargo. “Yo dije: ‘Sí, me voy a hacer cargo’”, relató. “Así que quería salir un poco de esa situación”, explicó.

Grobocopatel repasó los orígenes de Los Grobo. Su abuelo llegó a la Argentina en 1910 y recién en 1960 pudo comprar sus primeras 100 hectáreas. “Tardó 50 años en comprar 100 hectáreas”, recordó. En los años 70, su padre y sus tíos desarrollaron una empresa agropecuaria y, a comienzos de los 80, se separaron. Por entonces, Gustavo Grobocopatel terminó agronomía y participó en la creación de Los Grobo Agropecuaria.

El crecimiento agrícola y las oportunidades posteriores a la crisis de 2001 permitieron ampliar el negocio hacia la producción y comercialización de granos, la industria avícola, los agroquímicos y la molinería. “Teníamos esta proyección de hacer una empresa agroindustrial y después trascender los límites de la Argentina y crear una especie de multilatina”, contó.

El empresario señaló que las compañías familiares enfrentan dificultades para financiar su crecimiento. “El campo son miles de empresas familiares con una dificultad muy grande de acceso al capital, porque las empresas familiares no están preparadas para recibir el capital en tiempo y forma”, afirmó.

La sede de Los Grobo en Carlos Casares, en la provincia de Buenos Aires

En su trayectoria tuvo como socios a productores, contratistas, acopiadores, fondos de inversión, empresarios brasileños y la japonesa Mitsubishi, que participó en Los Grobo en la Argentina y Brasil. “El tema de la gestión cultural, en términos generales, es clave”, sostuvo. “De cómo gestionás la cultura va a depender mucho de cómo funcionan los negocios”, agregó.

Acción social

Grobocopatel contó que creó Cuidarnos, una cooperativa dedicada al cuidado de adultos mayores junto con trabajadores de la economía popular. El proyecto surgió de su preocupación por las diferencias entre los sectores empresariales y las organizaciones sociales. “Yo tengo un diagnóstico sobre el tema de Argentina, que es el tema de la generación de islas que no se conectan entre sí”, señaló.

“A mí me interesa cruzar ese mundo y encontrar alguna forma de solución donde haya respeto mutuo sobre esa situación”, explicó. Según contó, incorporaron tecnología y herramientas de gestión para organizar el trabajo. “Yo creo que la mejor forma de conectar es haciendo algo juntos, no es solamente conversando”, sostuvo. También señaló que desde hace más de diez años realiza consultoría para gobiernos.

Sobre el futuro del agro, consideró que todavía quedan transformaciones pendientes. “El campo tiene el desafío enorme de industrializarse, de generar más servicios, de complejizar su matriz productiva, que son todas cosas pendientes de hace 20, 30 años, que por distintos motivos no pudimos hacer”, afirmó.

También cuestionó la relación del sector con el resto de la sociedad. “El campo es un sector bastante autorreferenciado, digamos, somos”, reconoció. Y planteó la necesidad de “empezar a mirar más ampliamente la Argentina, por supuesto, haciendo juntos cosas con otros”.