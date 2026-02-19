Por qué tus ideas más creativas pueden aparecer después de una noche de sueño

La neurocientífica Karen Konkoly es una soñadora lúcida. Cuando está dormida e inmersa en un sueño, sabe que está, de hecho, soñando. Una de sus cosas favoritas para hacer durante estas travesías del sueño es plantear preguntas personales, incluso existenciales, explorando el misterioso territorio de su propia mente subconsciente.

Como investigadora que estudia la mente humana, Konkoly ha leído muchos artículos científicos que postulan distintas explicaciones sobre por qué los humanos soñamos, y se ha propuesto como misión ponerlas a prueba rigurosamente.

En un nuevo estudio publicado en la revista Neuroscience of Consciousness, Konkoly y sus colegas abordan la popular pregunta de si los sueños pueden despertar la creatividad o generar insight. El equipo pidió a voluntarios que intentaran resolver acertijos que requieren una revelación creativa tipo eureka para solucionarse. Luego, se fueron a dormir en un laboratorio del sueño con instrucciones de intentar soñar con los problemas que no habían podido resolver.

En las primeras horas de la mañana, cuando los soñadores se encontraban en la fase del sueño asociada con sueños vívidos, los investigadores reprodujeron “bandas sonoras” asociadas con la mitad de los acertijos para inducir a las personas a soñar con ellos. Al despertar, las personas eran mejores resolviendo los acertijos que habían sido incorporados en sus sueños.

“La investigación sobre el sueño es difícil de hacer, y la investigación sobre creatividad es difícil de hacer; y cuando las combinás, es doblemente difícil”, dijo John Kounios, neurocientífico cognitivo de la Universidad de Drexel que no participó en la investigación. “Cuando leí este artículo, lo primero que pensé fue: Wow”.

Ingeniería de sueños

Los sueños son el supuesto origen de grandes obras de arte, descubrimientos científicos o piezas musicales icónicas. El problema es que es difícil probar de manera sistemática si estas son historias atractivas construidas a posteriori o si están arraigadas en la compleja neurobiología del sueño.

Los sueños son el supuesto origen de grandes obras de arte, descubrimientos científicos o piezas musicales icónicas Freepik

Y la historia de la humanidad está llena de ejemplos de personas que intentaron diseñar sus sueños. Tore Nielsen, director del Laboratorio de Sueños y Pesadillas de la Universidad de Montreal, remonta esto a los antiguos griegos y a los rituales de incubación del sueño destinados a sanar o a obtener nuevo conocimiento.

En el nuevo estudio, los investigadores decidieron intentar diseñar sueños durante el sueño REM, la fase del sueño más asociada con sueños vívidos. A los voluntarios se les presentaron acertijos como: ¿Cómo plantar cuatro árboles a la misma distancia entre sí?

“¿Te quedás atrapado pensando en un problema solo de la manera habitual y por eso te bloqueás? ¿O podés ir más allá y pensar de manera más creativa?”, dijo Ken Paller, quien dirige el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva en la Universidad Northwestern, donde Konkoly fue investigadora posdoctoral.

La respuesta llega cuando las personas piensan el problema en tres dimensiones, en lugar de dos. Si imaginan una pirámide con un árbol plantado en la punta, más alto que los otros, y el resto en un plano inferior formando un triángulo alrededor, cada árbol puede estar a la misma distancia de los demás.

Los investigadores reprodujeron una banda sonora única para cada acertijo. Luego, durante la madrugada, cuando las personas estaban dormidas, los investigadores les dieron la señal para pensar en la mitad de esos acertijos no resueltos reproduciendo las bandas sonoras. Las señales funcionaron en poco más de la mitad de los soñadores, considerados respondedores, y algunas personas soñaron con acertijos sin señal alguna.

La respuesta llega cuando las personas piensan el problema en tres dimensiones, en lugar de dos Shutterstock

El 40% de las personas que incorporaron los acertijos en sus sueños, ya fuera con señal o sin ella, resolvieron los acertijos a la mañana siguiente, el doble de la tasa de quienes no lo hicieron.

Las personas que respondieron a las señales y soñaron con los acertijos cuando se les indicó también los resolvieron con mayor frecuencia, “proporcionando evidencia causal preliminar de que los sueños en sueño REM pueden promover la resolución creativa de problemas”, dijo Konkoly.

“Estaba mirando dentro de una cómoda y había papeles. … Los acertijos estaban en los papeles que estaba revisando. … Resolví uno de ellos y tuve como una pequeña celebración. … Aunque no recuerdo cuál resolví”, recordó un participante.

Nielsen dijo en un correo electrónico que los hallazgos del estudio están en línea con otros que han encontrado mejoras en la resolución de problemas y la creatividad después del sueño REM.

“Una explicación para esto es que durante el sueño REM las redes asociativas de la mente funcionan de manera diferente, permitiendo que los eventos mentales entren en contacto con otros contenidos de memoria más remotos”, dijo Nielsen.

“En un estado alterado como este, un estímulo como ‘pan’ no llevaría asociativamente a ‘manteca’ como lo haría habitualmente en el estado de vigilia; más bien, podría evocar el recuerdo de trigo, harina, una prensa para panini (todas asociaciones distantes del pan) —o incluso efectivo u otro dinero (otras asociaciones remotas)”.

Kounios señaló que una limitación del estudio fue que incluyó un número relativamente pequeño de participantes y de sueños. Le gustaría ver que el experimento se repita y se amplíe, pero dijo que las pistas que ofrece son fascinantes.

“Basado en lo que se ha hecho, diría que el sueño podría ser la forma más poderosa de aumentar la creatividad”, dijo Kounios.

El sueño ayuda a consolidar la memoria, lo que podría ayudar a una persona a reconocer detalles y asociaciones ocultas Shutterstock

La siguiente pregunta importante: ¿Qué tenía el sueño que ayudaba a las personas a generar ideas creativas? Señaló que otras investigaciones sobre creatividad muestran que estar de buen ánimo potencia la creatividad.

Pero también se sabe que el sueño ayuda a consolidar la memoria, lo que podría ayudar a una persona a reconocer detalles y asociaciones ocultas. También podría favorecer el “olvido de la fijación”, es decir, liberarse de quedar atascado intentando resolver un problema de una sola manera.

El trabajo se basa en otro estudio que estimuló la resolución de problemas con sonidos durante una parte diferente del ciclo del sueño, el sueño de ondas lentas. Ambos artículos sugieren que el sueño es importante, sostuvo Adam Haar Horowitz, director ejecutivo de DUST Systems, una empresa emergente de investigación centrada en la ingeniería de sueños.

“El sueño REM es esta hermosa reconfiguración de las piezas del rompecabezas”, dijo Horowitz. “Es valioso de una manera en la que no podés trabajar mientras estás despierto. Tenés una mente diferente por la noche”.