¿Qué pasa si te exponés al sol a primera hora de la mañana?, según la ciencia

Sun exposure in the morning is your body's natural way to wake up and reset🌞 It's science! Just 10-15 min of light in the morning: ✨Regulates your sleep-wake cycle ✨Boost serotonin for better mood and energy ✨Support your metabolism and immune health Your body responds to natural light, not just sunshine - so make it a daily habit, if you live in sunny Bali or rainy Norway😉