Qué es el “Honeymoon Effect” o efecto luna de miel: la ciencia detrás de esa etapa en la que todo parece perfecto

Hacé memoria y volvé a la historia de amor más espectacular de tu vida. Esa que te dio vuelta el tablero, te hizo perder la cabeza y pensar -aunque sea por un rato- que todo era posible. No tiene que haber durado mucho para haber sido real. Cuando te pasó, ¿te sentías bien? ¿Motivado, enérgico, radiante, feliz? ¿Sentías que la vida era color de rosas? ¿Todo parecía jugar a tu favor? Para Bruce Lipton, biólogo y padre de la epigenética, este estado de éxtasis no pertenece al terreno de lo azaroso o romántico, sino al campo de la biología. “Cuando estamos enamorados cambia nuestra química cerebral y física: la concentración de dopamina, asociada con el placer y la recompensa, aumenta, y la tristeza y la ansiedad disminuyen drásticamente”, explica. El problema, plantea el autor de The Honeymoon Effect: The Science of Creating Heaven on Earth (El efecto luna de miel: la ciencia de crear el paraíso en la tierra, en español), radica en que esa plenitud rara vez se sostiene.

En un mano a mano con LA NACION, Lipton responde a preguntas sobre el llamado honeymoon effect, o “efecto luna de miel”: qué impacto tiene en nuestro bienestar, qué papel juega el subconsciente en su aparición y desvanecimiento y cómo podemos reprogramar nuestras creencias para poder vivir en un estado de dicha 24/7, sin depender de un vínculo amoroso.

Bruce Lipton es autor del libro publicado en 2013, The Honeymoon Effect: The Science of Creating Heaven on Earth

—En tu libro sugerís que el honeymoon effect tiene una base biológica específica: ¿qué ocurre a nivel celular y neuroquímico cuando una persona está enamorada?

—El amor suele describirse como algo misterioso o puramente emocional y, sin embargo, la biología muestra que estar enamorado es una experiencia fisiológica poderosa. Cuando una persona se enamora, el cerebro libera un cóctel único de hormonas y neurotransmisores que influyen de manera drástica en todo el cuerpo.

—¿Cuáles son las principales hormonas involucradas en este estado y cómo impactan en la salud física y mental del cuerpo?

—Entre las más importantes están la dopamina, la oxitocina, la serotonina, las endorfinas y la vasopresina. La dopamina estimula el placer, la motivación y la recompensa; la oxitocina genera confianza y vínculo; la serotonina contribuye al equilibrio emocional; las endorfinas producen sensaciones de bienestar y alivio natural del dolor; y la vasopresina cumple un rol en el apego a largo plazo. En conjunto, estos químicos desplazan al cuerpo hacia lo que podría llamarse un estado biológico de crecimiento. En esta condición, el sistema inmune se fortalece, la reparación celular mejora, la digestión funciona con eficiencia y el cerebro se vuelve más flexible y creativo. Las personas con frecuencia reportan más energía, optimismo y claridad durante la honeymoon phase (fase de luna de miel) porque su biología está funcionando bajo una química diseñada para la vitalidad y no para el estrés.

—Muchas personas creen que el amor es algo etéreo o puramente emocional. Vos lo vinculás con la biología y la física cuántica. ¿Cómo se explica el amor a través de estas disciplinas?

—Desde la perspectiva de la biología moderna, el amor no es simplemente un sentimiento sino una señal biológica que influye en el comportamiento celular. Las células responden principalmente a señales de su entorno en lugar de estar controladas de manera estricta por programas genéticos. La membrana celular actúa como un sensor sofisticado, interpretando información química y energética del entorno que la rodea. Cuando el cerebro percibe seguridad, afecto y conexión, libera una química que les indica a las células que el entorno es favorable. Esto estimula el crecimiento, la sanación y el desarrollo. La física cuántica agrega otra capa a esta comprensión al demostrar que la energía y la información influyen sobre la materia. Los pensamientos y las percepciones generan señales energéticas que el cerebro traduce en mensajes bioquímicos.

El amor es una señal biológica que influye en el comportamiento celular ShotPrime Studio - Shutterstock

Cuando experimentamos amor, aprecio o alegría, no solo estamos experimentando una emoción, sino también alterando el entorno informacional que influye en nuestra biología. En este sentido, el amor se convierte en una poderosa señal de coherencia entre mente, cuerpo y entorno.

—¿Por qué la mayoría de las personas experimenta este estado de plenitud solo durante un período de tiempo breve —la etapa de luna de miel— y luego lo pierde?

—El honeymoon effect suele desvanecerse no porque el amor desaparezca, sino porque la programación subconsciente empieza a tomar nuevamente el control. Durante las primeras etapas del romance, el cerebro libera grandes cantidades de dopamina y otros neuroquímicos que intensifican la conciencia y mantienen nuestra atención enfocada en las experiencias positivas. Sin embargo, con el tiempo, las rutinas diarias regresan y el cerebro empieza a operar de acuerdo con hábitos subconscientes.

—¿Qué rol juega el subconsciente en este proceso?

—La investigación sugiere que alrededor del 95% de nuestros comportamientos y percepciones están controlados por la mente subconsciente, que contiene programas formados en gran medida durante los primeros siete años de vida. Muchos de estos programas incluyen creencias sobre las relaciones, la confianza, el conflicto y el valor personal. Cuando estas creencias son limitantes o negativas, eventualmente emergen e influyen en la manera en que interactuamos con nuestra pareja.

Lo que las personas suelen interpretar como el fin del amor es, en realidad, la expresión de patrones inconscientes que siempre estuvieron presentes por debajo de la excitación inicial de la relación.

—¿Podrías ampliar más sobre estos patrones o creencias inconscientes y cómo suelen originarse?

—Muchas de las creencias que limitan nuestra capacidad de experimentar amor se originan en la primera infancia y operan automáticamente por debajo de la conciencia. Algunas de las más comunes incluyen la idea de que uno no es suficiente, de que el amor inevitablemente conduce al sufrimiento, de que no se puede confiar en las personas o de que la felicidad nunca dura. Como estas creencias están almacenadas en la mente subconsciente, simplemente comprenderlas a nivel intelectual muchas veces no alcanza para cambiarlas, porque el subconsciente aprende principalmente a través de la repetición y de la experiencia emocional.

—¿Cómo podemos reprogramarlas?

—Técnicas como mindfulness, la visualización, el reenmarque emocional, entre otras formas de reprogramación del subconsciente, pueden reemplazar gradualmente los patrones limitantes por creencias que sostengan la confianza, la conexión y la autoestima. A medida que estos programas internos cambian, también cambia nuestra percepción de la vida.

El cuerpo responde a la señal emocional de conexión y aprecio independientemente de su fuente PeopleImages - Shutterstock

—Uno de los aspectos más disruptivos -e interesantes- de tu enfoque es la idea de que no necesitamos una relación romántica para vivir en el “estado de luna de miel”. ¿Qué prácticas o enfoques recomendás para construir vínculos nutritivos y significativos por fuera de los lazos románticos tradicionales?

—Sí, es una de las ideas más importantes de este trabajo: el estado de luna de miel no depende de otra persona. Las relaciones románticas pueden activar ese estado de manera temporaria, pero la experiencia en sí misma es, fundamentalmente, un estado de conciencia. Cuando las personas cultivan aprecio, gratitud, curiosidad y presencia en su vida cotidiana, activan muchos de los mismos circuitos neuroquímicos asociados con el amor romántico.

Actividades como la meditación, el trabajo creativo con sentido, las amistades auténticas, el tiempo en la naturaleza y la participación en la comunidad pueden generar respuestas bioquímicas similares en el cerebro. El cuerpo responde a la señal emocional de conexión y aprecio independientemente de su fuente. El estado de luna de miel, por lo tanto, puede cultivarse de manera intencional a través de la forma en que percibimos e interactuamos con la vida.

—¿Qué rol tienen la autopercepción y el autocuidado en la creación de este estado interno de plenitud?

—La autopercepción es uno de los reguladores más influyentes de nuestra biología. Si una persona alberga creencias subconscientes como “no soy digno”, “el amor no es seguro” o “las relaciones siempre terminan en dolor”, el cerebro interpreta la vida a través de esos filtros y libera química del estrés. Las hormonas del estrés colocan al cuerpo en modo de protección, desviando energía que deja de destinarse al crecimiento y la sanación.

Por su parte, las prácticas de autocuidado -ya sean emocionales, físicas o psicológicas- ayudan a devolver al cuerpo a un estado de seguridad y coherencia. Cuando cultivamos autoaceptación y compasión hacia nosotros mismos, el cerebro empieza a liberar una química asociada con el bienestar en lugar del miedo. El cuerpo responde de inmediato a estas señales, reforzando la salud y la resiliencia.

—¿Dirías que estar enamorado de la vida, de una vocación o del momento presente, puede tener efectos comparables al amor romántico desde un punto de vista fisiológico?

—Desde una perspectiva fisiológica, el cuerpo no diferencia si la señal emocional del amor proviene de una pareja romántica, de una pasión creativa, de una experiencia espiritual o de una profunda apreciación por la vida. Si el estado emocional es genuino, el cerebro libera una química asociada con el placer, la conexión y el crecimiento. Muchas personas que se sienten profundamente conectadas con un propósito significativo o que cultivan gratitud y presencia experimentan una biología muy similar al estado de luna de miel. En este sentido, enamorarse de la vida misma puede producir muchos de los mismos beneficios asociados con el amor romántico.

—¿Qué impacto creés que tendría sobre la salud global que más personas vivieran en un estado interno de amor, estén o no en una relación?

—Las implicancias para la salud global podrían ser profundas. El estrés crónico es uno de los mayores contribuyentes a las enfermedades modernas, incluidos los trastornos cardiovasculares, la disfunción inmune, el desequilibrio metabólico y afecciones de salud mental como la ansiedad y la depresión. Cuando las personas viven principalmente en un estado de miedo o inseguridad, el cuerpo permanece en modo de protección durante períodos prolongados. En cambio, emociones como el aprecio, la compasión y el amor desplazan al cuerpo hacia el modo de crecimiento, favoreciendo la sanación, la resiliencia y el bienestar. Si las sociedades cultivaran entornos que alentaran la cooperación, la conexión y el propósito, el impacto podría extenderse mucho más allá de las relaciones individuales. Las comunidades podrían volverse más saludables, los costos sanitarios podrían disminuir y la calidad de vida general podría mejorar de manera significativa.