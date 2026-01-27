¿Tomás alcohol? Estas señales podrían indicar un problema, según expertos

Antes de dejar de tomar alcohol hace ocho años, Cecily Mak bebía todos los días para “suavizar los bordes de la vida”. No podía socializar sin una “ayudita alcohólica”. Mak, autora de Undimmed, un libro próximo a publicarse sobre cómo repensar el consumo de alcohol, me contó que gran parte de sus pensamientos estaban ocupados por la logística de la bebida: ¿Debería tomar esta noche? ¿Cuántas copas? ¿Solo vino? ¿A qué hora debería empezar —o dejar de tomar?

Este tipo de conversación mental constante en torno al alcohol es una de las “señales suaves” que podrían indicar que llegó el momento de examinar tu relación con el alcohol, dijo la Dra. Hannah Snyder, psiquiatra especializada en adicciones en la Clínica Cleveland.

Pero puede ser difícil para algunas personas reconocer estas señales, en parte porque el alcohol está en todos lados en nuestra sociedad, dijo el Dr. Charles Knowles, profesor de cirugía en la Queen Mary University de Londres y autor de Why We Drink Too Much.

La gente puede sentirse incómoda con su forma de beber, agregó, incluso si no cumple con los criterios de trastorno por consumo de alcohol, una condición médica caracterizada por la incapacidad de dejar de beber aunque afecte la seguridad, salud o relaciones personales.

Casi la mitad de los estadounidenses está intentando beber menos, según una encuesta de Gallup de 2025, y la mayoría de los encuestados cree que incluso el consumo moderado de alcohol es perjudicial para la salud.

Si estás reconsiderando tu relación con el alcohol, estas son otras señales a las que, según los expertos, deberías prestar atención:

Ya intentaste reducir y no pudiste

Stephen Holt, director de la Clínica de Recuperación de Adicciones de la Escuela de Medicina de Yale, menciona el cuestionario CAGE, una prueba de detección informal utilizada por profesionales para identificar un consumo problemático de alcohol. Una de las preguntas es: ¿Intentaste sin éxito limitar cuánto bebés?

La "charla mental" sobre el alcohol puede ser una señal temprana de una relación problemática con la bebida Shutterstock

“Si sos de esas personas que dicen ‘Está bien, este año voy a controlarme’, y no lográs ese objetivo, entonces es algo preocupante”, dijo el Dr. Holt.

Enero seco puede ser útil como un “experimento socialmente aceptado y de bajo riesgo para ver cómo te sentís”, dijo la Dra. Snyder. “Y no da tanto miedo como decir: ‘Nunca más voy a tomar’”. También tiene mucho apoyo social incorporado, añadió.

No sabés con certeza cuánto alcohol estás tomando

Las Guías Alimentarias de EE.UU. recomiendan limitar el consumo de alcohol a no más de una bebida por día para mujeres y no más de dos para hombres. (Algunos expertos creen que cualquier cantidad de alcohol es dañina.)

Pero a veces uno pierde la cuenta de cuánto está tomando, dijo la Dra. Snyder. “Tal vez estás viendo el partido y no prestás atención a cuántas bebidas llevás”, explicó, o con los años, tu consumo ha “aumentado gradualmente”.

El Dr. Knowles, él mismo un alcohólico en recuperación que dejó de beber hace diez años, recomienda llevar un diario durante una semana y anotar exactamente cuánto alcohol consumís. El número puede sorprenderte, dijo.

Intentar dejar de tomar sin éxito es una de las señales más claras de alerta

Dependés del alcohol para atravesar ciertas situaciones

La Dra. Snyder dice que suele oír de sus pacientes que necesitan una copa para soportar una fiesta o relajarse después de que se acuestan los hijos. Algunas personas que no son, por definición, alcohólicas, “sin embargo han llegado a depender del alcohol como un bastón para sobrellevar la vida cotidiana”, escribió el Dr. Knowles en su libro.

El Dr. Knowles sugiere preguntarte: ¿Por qué, específicamente, estoy tomando? ¿Es para desestresarme, por ejemplo, o para sentirme mejor conmigo mismo?

Entonces, considerá alternativas que puedan brindar un efecto similar, dijo la Dra. Snyder. Si tomás para relajarte a la noche, podés probar rutinas como leer, meditar o salir a caminar. Si tenés ansiedad social, podrías beneficiarte con terapia, agregó.

Sentís culpa o te ponés a la defensiva por tu forma de tomar

La culpa por el consumo o molestarte cuando alguien lo menciona también son señales importantes, dijo el Dr. Holt. “Si te ponés a la defensiva cuando un ser querido, amigo o compañero de trabajo te dice: ‘Estabas bastante pasado anoche en la fiesta’, eso merece tu atención”, señaló.

Si te sentís incómodo con tu consumo, probá hablar con un amigo que esté en recuperación, sugirió la Dra. Snyder. También podés hablar con tu médico de cabecera o con un terapeuta. Los tratamientos van desde el acompañamiento psicológico hasta medicación.

Unirte a un grupo de apoyo también puede ser útil, señaló A. Benjamin Srivastava, profesor asistente de psiquiatría clínica en el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia. En reuniones virtuales, como las de Alcohólicos Anónimos, “no tenés que hablar”, dijo la Dra. Snyder. “Podés quedarte en silencio todo el tiempo, si querés, y simplemente observar cómo funciona todo”. Si no encontrás el grupo adecuado de entrada, seguí buscando, dijo el Dr. Holt. “Es como comprarse un par de jeans”.