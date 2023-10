escuchar

La gente camina bajo el intenso rayo de sol de Miami. Saben que están lejos de la frescura del mar, sin embargo, no parecen necesitarlo. Se frenan a cada rato. Preparan el celular o una cámara para sacar fotos o para formar parte del retrato porque este lugar se presta para eso. Aunque también lo hacen para dejarse llevar por alguna fantasía. Hay jóvenes, grandes y chicos. No importa la edad. También hay turistas y locales. Todos se sorprenden de diferentes maneras. A veces no saben para dónde mirar. Giran su cabeza para todos lados y siempre se encuentran con algún mural distinto que les llamó la atención.

Los señalan. Sonríen de manera cómplice. Sea por sus variedades de colores o por sus artes impresionantes. Así la gente vive y disfruta de Wynwood, el distrito artístico callejero más grande del mundo. Una visita obligada en esta perla de la Florida, que permite alejarse por un momento de la burbuja de Miami Beach y los grandes paseos de compras.

El mural de Lionel Messi en las calles de Wyndwood, uno de los más fotografiados CHANDAN KHANNA - AFP

Wynwood es un barrio histórico que está al norte del downtown de Miami y ubicado dentro del condado de Miami Dade. Es muy fácil de llegar. Se encuentra a unos 30 minutos en auto de las playas, a 20 de Brickell y al lado de la autopista interestatal 95.

Pero Wynwood no siempre tuvo la impronta seductora de estos tiempos. Sino todo lo contrario. En los años 50 era conocido como Little San Juan y allí residían familias puertorriqueñas que arribaban a Florida. Durante décadas, la pobreza, la inseguridad, las drogas y el delito eran moneda corriente en esas calles.

Sin embargo, el entorno y el ambiente mutó rotundamente para los años 2000. Sucedió de la mano de un urbanista llamado Tony Goldman. Gracias a su idea de darle un giro radical a la zona que se percibía desangelada, las paredes de Wynwood, que pertenecían a galpones, talleres y espacios fabriles en el corazón de Miami, comenzaron a llenarse de arte y vida a través de grafitis, dibujos y murales repletos de colores y de diferentes tamaños. Desde el inicio de este milenio la zona no para de crecer. Y así fue como comenzó a atraer a turistas que se sorprenden por la calidad de las obras y pinturas. Hoy por hoy, Wynwood es uno de los lugares más visitados de Miami y funciona casi como una galería artística a cielo abierto.

De día y de noche

Dentro de todo este contexto cool y colorido que gira en torno de Wynwood, también puede observarse gastronomía de lujo con cartas que contienen diferentes platos con alternativas para todos. No está de más darse un descanso en el paseo para sentarse y refrescarse con alguna cerveza o un trago. Lo cierto es que Wynwood, no sólo es una elección para hacer durante el día. La noche de este distrito también tiene su movida con los diferentes restaurantes o sitios que cuentan con buena música y diversión. También se presentan negocios de cualquier ramo que, en su mayoría, se relacionan con el arte.

La zona tiene hoy dos grandes subdistritos: Wynwood Art District y Wynwood Fashion Design. Todo el barrio posee oficinas, condominios y tiendas de alta gama. Dentro de su mencionada actividad artística de museos, también posee galerías de arte, y la más importante y reconocida del lugar es, sin dudas, Wynwood Walls. Allí se exponen las obras de diferentes artistas de prestigio mundial y lo hacen de manera rotativa por lo que, si se vuelve a la ciudad, no siempre se observarán los mismos murales. El valor de su entrada es de 12 dólares y realmente es un paseo para no perdérselo.

Aunque para una ciudad cálida como Miami el paseo caminando puede resultar engorroso existe una gran alternativa para disfrutarlo con comodidad. Quien ofrece este recorrido es Wynwood Buggies. Esta compañía brinda una gran opción, con explicación concreta que permite entender todo desde otro lugar.

La aventura se realiza en buggies eléctricos y ecológicos, similares a carritos de golf, conducidos por guías que explican con una perspectiva sumamente privilegiada cómo se va desarrollando todo, y de qué se trata la cultura del grafiti y el arte callejero. Para que la experiencia sea completa, hasta se puede pintar con aerosol en algún mural del distrito de arte más importante del mundo. Desde hace más de 10 años, Wynwood Buggies ofrece diferentes tipos de tours.

Sin dudas, Wynwood ofrece magia, una estimulación visual y de los sentidos que se experimenta. Es impresionante cómo las diferentes vanguardias culturales y artísticas provocaron que, un sitio fantasma, se convierta en uno de los barrios más interesantes y activos de Miami. Una muestra clara de que el arte puede cambiar el mundo hostil que nos rodea.

