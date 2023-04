Los barrios que los turistas no pueden dejar de visitar en Miami

escuchar

Si bien las playas de Miami y la intensa vida nocturna son dos de los aspectos más conocidos de la ciudad, los diferentes barrios ofrecen una gran variedad de atractivos para que los turistas consigan disfrutar de una experiencia completa. Desde la vibrante South Beach, hasta el tranquilo y artístico Wynwood, en cada rincón se puede experimentar una faceta particular del destino. Gracias a las recomendaciones de los propios turistas en plataformas digitales, hay algunos barrios que no se pueden dejar de conocer.

Little Havana

Little Havana tiene coloridas calles y un ambiente con todo el sabor cubano Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami

El epicentro de la cultura latina se localiza alrededor de la Calle Ocho, en el cuadrante que forman el río Miami, la autopista I-95 y Brickell. Este barrio surgió a partir de la llegada de los primeros inmigrantes cubanos en la década de los sesenta. Todo el tiempo se puede disfrutar de buenas opciones de lugares para comer, tiendas de tabaco y galerías de arte. “Maravilloso paseo, ambiente festivo, gente amable, rica comida y fabulosos mojitos. Comida deliciosa con música en vivo en Old Havana. El café cubano que preparan en The House of Cuban Coffee es buenísimo”, expresó una visitante en su reseña del sitio en TripAdvisor.

Wynwood

Los amantes del arte callejero deben reservar tiempo para hacer un recorrido a pie y explorar los murales y galerías de este vecindario, que se localiza al norte del Downtown Miami, del otro lado de la North 20th Street, y se extiende por unas 20 cuadras hasta la Interestatal 195. “El parque Wynwood Walls es el sitio más agradable para ver arte callejero, aunque hay que pagar entrada”, recomienda un artículo publicado por Thrillist. Además, entre los mejores sitios para comer destacan las opciones de Uchi, Doya y Bakan. Para refrescarse con bebidas y cocteles están J. Wakefield, Cerveceria La Tropical y Grails.

Coconut Grove

Los jardines de Villa Vizcaya, en Coconut Grove. Sofía López Mañán

Un ambiente bohemio y tranquilo caracteriza a esta zona del sur de Miami. Aquí se encuentran boutiques de arte local y tiendas de antigüedades. Además, se puede disfrutar de la naturaleza en el Parque Peacock y de las vistas impresionantes desde el Faro de Cape Florida. “Aunque no sea la zona más conocida, Coconut Grove es uno de los barrios más especiales”, dice una guía de la plataforma Civitatis, al tiempo que recomienda visitar el Museo Vizcaya, recorrer la Calle Brickell y pasar una velada en CocoWalk.

Coral Gables

Este es uno de los barrios más cool de Miami, con una intrigante historia que se remonta a casi un siglo atrás. Se distingue por su arquitectura mediterránea y sus hermosos jardines. Entre los atractivos que hay que conocer están el Hotel Biltmore, la famosa Venetian Pool y el curioso pasado de la Alhambra Water Tower. “La arquitectura es impresionante, definitivamente hay que visitar este lugar”, publicó un usuario de TripAdvisor.

Surfside

Justo al norte de Miami Beach se encuentra esta pequeña localidad, que ofrece la playa más familiar de la ciudad, con buenos restaurantes y estupendos hoteles, según la crónica de Thrillist. “La joya de la corona de Surfside es el Four Seasons Surf Club (...). Los ventanales que van del suelo al techo y las comodidades de alta tecnología de las habitaciones lo convierten en la última fantasía de Miami”, relata la publicación.

Además, en este barrio se puede visitar el Sea Turtle Awareness Program (Programa de concienciación sobre las tortugas marinas). De acuerdo con la temporada, se puede participar en la liberación de crías de tortugas en el mar.

South Beach

La piscina de The Villa Casa Casuarina, el hotel boutique que fue el hogar de Gianni Versace en Miami jetsetjansen

Finalmente, este es el lugar que combina lo mejor de Miami con hermosas playas, restaurantes, bares, clubs nocturnos y tiendas de moda. Además, se puede disfrutar de la arquitectura Art Deco de sus edificios. Entre los sitios de interés destaca la Casa Casuarina, donde vivió el diseñador Gianni Versace, la playa de Ocean Drive, la calle Lincoln Road y el Art Deco Welcome Center.

