Prótesis dentales: por qué desaconsejan el uso excesivo y prolongado de adhesivos con zinc

Quienes usan prótesis dentales lo saben bien: los adhesivos resuelven una función tan concreta y decisiva como la de ayudar a que un reemplazo protésico se mantenga en su lugar y estable. Ese simple gesto permite a las personas ganar seguridad en situaciones cotidianas como comer, hablar o reírse.

Pero en realidad son varias las cuestiones para tener en cuenta al momento de elegir un adhesivo: además, por supuesto, de su capacidad de fijación, resulta también clave conocer cómo se compone y las recomendaciones para usarlo correctamente.

Fue en 2008 que Sharon P. Nations, MD, neuróloga de la University of Texas Southwestern Medical Center de Dallas, describió junto a sus colaboradores casos de enfermedad neurológica y deficiencia de cobre en personas que durante años habían estado utilizando grandes cantidades de crema adhesiva con zinc. Solo un año después, Peter Hedera, MD, neurólogo del departamento de Neurología de la Vanderbilt University de Nashville y su equipo reportaron hallazgos similares en 11 pacientes, en su mayoría usuarios de prótesis mal ajustadas y con un consumo excesivo y prolongado de adhesivos con zinc. Tras suspender el producto, los niveles de zinc y cobre tendieron a normalizarse. Estos antecedentes impulsaron nuevas investigaciones sobre los adhesivos dentales como posible fuente de exposición excesiva al zinc.

La clave: pautas de uso responsable

La Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos reconoció los reportes que vinculaban el sobreuso crónico de adhesivos con zinc con daño neurológico, entumecimiento y hormigueo. Los casos publicados describían consumos de al menos dos tubos por semana, aunque las instrucciones indicaban que cada tubo debía durar en realidad entre siete y ocho semanas. La agencia recomendó entonces respetar las indicaciones de uso, controlar el consumo, consultar al odontólogo y considerar también alternativas sin zinc.

A su vez, un panel multidisciplinario convocado por el American College of Prosthodontists revisó más de 300 resúmenes y 120 publicaciones. Sus guías señalaron que el uso inadecuado de adhesivos con zinc podía asociarse con efectos sistémicos adversos y recomendaron a la vez evitar ese ingrediente como medida de precaución, sin desconocer tampoco la utilidad de estos productos cuando complementan una prótesis correctamente adaptada.

La Confederación Odontológica de la República Argentina (CORA) recomienda los adhesivos libres de zinc y destaca que el cuidado de las prótesis no depende únicamente de lograr una buena fijación, sino también de elegir el producto de manera informada. El consejo es que el uso de adhesivos debe ser complementado con pautas de uso responsable (empezando por aplicar la cantidad que se indica) y consultar siempre con el odontólogo.

El acompañamiento odontológico, en todo caso, resulta vital: permite seleccionar el adhesivo más adecuado, detectar si la prótesis necesita ajustes y sostener un uso seguro a lo largo del tiempo.

Fuentes consultadas

Felton, D., Cooper, L., Duqum, I., Minsley, G., Guckes, A., Haug, S., Meredith, P., Solie, C., Avery, D., & Chandler, N. D. (2011). Evidence-based guidelines for the care and maintenance of complete dentures: A publication of the American College of Prosthodontists. Journal of Prosthodontics, 20(Suppl. 1), S1-S12. https://doi.org/10.1111/j.1532-849X.2010.00683.x

Hedera, P., Peltier, A., Fink, J. K., Wilcock, S., London, Z., & Brewer, G. J. (2009). Myelopolyneuropathy and pancytopenia due to copper deficiency and high zinc levels of unknown origin II: The denture cream is a primary source of excessive zinc. NeuroToxicology, 30(6), 996-999. https://doi.org/10.1016/j.neuro.2009.08.008

Nations, S. P., Boyer, P. J., Love, L. A., Burritt, M. F., Butz, J. A., Wolfe, G. I., Hynan, L. S., Reisch, J., & Trivedi, J. R. (2008). Denture cream: An unusual source of excess zinc, leading to hypocupremia and neurologic disease. Neurology, 71(9), 639-643. https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000312375.79881.94

U.S. Food and Drug Administration. (s. f.). Denture adhesives. Recuperado el 21 de septiembre de 2026, de https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/denture-adhesives

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