Púshkar, la otra ciudad sagrada del hinduismo, que muestra una India auténtica

Alejandro Avaría Z. 6 de junio de 2026 07:28 9 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Salud

Púshkar, India. Viajar por India es una experiencia sensorial y visual. Más que un recorrido geográfico, cada tramo del camino revela nuevas texturas, historias y luces, y nos recuerda que en este país muchas veces lo más extraordinario ocurre entre un destino y el siguiente. En esta oportunidad, nuestro objetivo era hacer un viaje por distintos lugares del país, pero con una búsqueda en particular: queríamos encontrar rincones no muy vistos ni muy fotografiados, pero que tuviesen varios símbolos atractivos desde la mirada occidental.

La música tradicional acompaña las celebraciones religiosas Alejandro Avaría Z/El Mercurio

Y así, junto a un grupo de viajeros y fotógrafos, fue como llegamos a Púskhar, en el estado de Rajastán, en el noroeste del país. Situada en el borde del desierto de Thar, a unos 460 kilómetros -o siete horas por tierra- desde Delhi, esta es una de las ciudades más antiguas de India y también un lugar sagrado para el hinduismo.

Aquí se encuentra el lago Púshkar Sarovar, que está rodeado de 52 ghats o escalinatas ceremoniales que los peregrinos usan para bañarse en sus aguas. Según la tradición hinduista, este lago nació cuando el dios Brahma dejó caer una flor de loto sobre la tierra y, desde entonces, miles de fieles viajan hasta aquí para realizar abluciones rituales, ofrecer flores, encender lámparas y caminar en silencio alrededor del lago.

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A pocos pasos se levanta además una de las edificaciones religiosas más singulares de toda India: el templo de Brahma, el más importante dedicado al dios creador dentro del hinduismo. Por esta razón, Púshkar ha sido durante siglos un lugar de peregrinaje espiritual. Para muchos creyentes, llegar hasta aquí y realizar el ritual en el lago representa un acto de purificación y renovación.

Un encuentro con los colores, la vida y los rituales de un pueblo místico Alejandro Avaría Z/El Mercurio

Nuestro viaje en sí comenzó en Nueva Delhi, una ciudad donde el tiempo parece convivir en capas. Es el punto de inicio de una travesía que lentamente se adentra en el norte de India, recorriendo ciudades históricas, templos, mercados y paisajes que siempre parecen estar a la espera de una fotografía. Desde la capital, el camino conduce hacia Jaipur, la llamada Ciudad Rosa.

El trayecto permite comenzar a entender el pulso del país: carreteras donde conviven camiones pintados, motocicletas, camellos y bicicletas, mientras el paisaje cambia lentamente entre pueblos, campos y pequeños templos al borde del camino.

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En Jaipur aparecen los primeros grandes escenarios: palacios, observatorios astronómicos y fachadas monumentales que al atardecer se tiñen de tonos cálidos. Desde allí la ruta continúa hacia Púshkar, atravesando el corazón del Rajastán. El viaje se vuelve más polvoriento y rural, acercándose poco a poco al desierto.

Palacio del Agua, en Jaipur, camino a Púshkar Alejandro Avaría Z/El Mercurio

Púshkar, que de alguna forma recuerda al pueblo de La Tirana, en el desierto de Tarapacá, en el norte chileno, recibe con una atmósfera completamente distinta: un lugar que durante los días que estuvimos -en noviembre- se transforma completamente por uno de los eventos culturales más singulares de India: la feria de camellos.

La feria de camellos

Durante cinco días, en las cercanías del desierto de Thar, se levanta un paisaje casi irreal: miles de camellos llegan junto a sus cuidadores desde distintos rincones del Rajastán. Comerciantes, pastores nómadas, músicos y peregrinos comparten un mismo territorio temporal hecho de polvo, colores y movimiento, formando una especie de campamento gitano en medio de la arena.

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Rituales de meditación y purificación Alejandro Avaría Z/El Mercurio

Las siluetas de los animales recortadas contra el cielo del atardecer, las caravanas avanzando lentamente y los mercados improvisados convierten a este lugar en un escenario humano extraordinario para la fotografía. A diferencia de otros destinos más reconocidos y populares, como Jaipur o la también ciudad sagrada de Varanasi, en Púshkar nos sucedió algo muy particular: prácticamente no vimos a otros fotógrafos occidentales.

De hecho, en la feria de camellos, que tiene como objetivo la compra y venta de estos animales, y todo lo relacionado con sus herramientas y utensilios, éramos nosotros lo que de pronto comenzamos a llamar la atención. La gente tenía una confianza extrema con nosotros y realmente disfrutaban que los fuéramos a visitar, y que alguien de Occidente estuviera presente en un evento tan tradicional para ellos. Así que tuvimos el privilegio de compartir y ser parte de sus invitados de una forma espontánea.

Todos los años en noviembre se realiza la feria de los camellos Alejandro Avaría Z/El Mercurio

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Recuerdo especialmente a una señora mayor que se nos acercó y nos invitó a tomar un té chai hecho con leche de cabra al interior de su carpa. Allí nos presentó a su familia, también a las siete cabras que tenía adentro de su tienda, mientras sus parientes tocaban música tradicional para nosotros.

Estas son ceremonias que hay que aceptar de una forma abierta, porque así se logra que nos integren y seamos parte de ellos, aunque sea por unos momentos. Eso era justamente lo que buscábamos. Como fotógrafo, creo que un viaje a la India se construye a partir de la visualización, de definir primero qué querés ver y retratar.

En Púshkar, la espiritualidad es lo que manda Alejandro Avaría Z/El Mercurio

Entonces, la imagen pasa a ser el tema más relevante y todo lo que está detrás, el aura del lugar, queda como complemento. En mi caso, yo me había puesto un objetivo, que era llevar solo un lente de 50 milímetros. Eso significaba que tenía que tener un acercamiento, construir una relación con las personas que iba a fotografiar, pero sin ser invasivo, para generar la imagen que esperaba.

Durante la feria se realizan carreras de camellos y exposiciones muy llamativas como el Sand Art Festival, una muestra de enormes e intrincadas esculturas de arena que elaboran artistas locales y que representan distintos elementos de su cultura, ya sea de un dios o de los mismos camellos. Alguna de ellas pueden medir más de 5 metros de altura: es una escala impresionante. Las levantan junto a la feria y quedan ahí por un tiempo, hasta que se deshacen con el viento.

Construida a orillas del lago del mismo nombre, Púshkar es una ciudad bañada, fundada y orientada por el tema espiritual. Lo más importante es el tránsito de veneración y conexión con lo sagrado. Eso se nota, por ejemplo, en el uso del sari por parte de las mujeres: la profundidad de los colores que utilizan, como el rojo, tiene que ver con un acercamiento hacia este lado más espiritual.

Con otra lógica

Al ser una ciudad sagrada, existen ciertas restricciones, como que está prohibido el consumo de alcohol. Además, Púshkar no tiene la urbanización clásica, sobre todo desde un punto de vista más occidental o español. Es otra lógica, una especie de caos ordenado. Las calles no son rectangulares, sino más bien curvas, con adoquines, y los ejes tienen que ver con los templos y con lo que significa la cultura de la oración. El casco central de Púshkar es transitable solamente en bicicleta, a pie o en tuk-tuks. Es muy raro ver otro tipo de vehículo, porque además perderían el tiempo: hay tanta gente dando vueltas que resultaría casi imposible avanzar.

Como sea, por más que a veces uno tenga que enfrentarse a miles y miles de personas que caminan hacia uno, sobre todo durante las peregrinaciones, es un lugar donde se siente seguridad. Alguien podría pensar que moverse por cuenta propia en estos sitios es peligroso, que en cualquier momento podrían asaltarte o robarte el equipo fotográfico, pero eso no sucede. La percepción de seguridad es exquisita, y muy distinta a la que uno comúnmente tiene en Occidente.

En Púshkar, tal como sucede en otros lugares de India, es la espiritualidad lo que manda. Es parte de su vida. Eso se muestra en los puntos de colores -verdes, rojos, amarillos- que las personas llevan en su frente. Esos puntos marcan las etapas de su camino espiritual: los que entraron en el período de oración tienen un color, las mujeres tienen un punto rojo cuando están casadas. Esa es la lógica que poco a poco comenzamos a entender mientras recorríamos sus calles.

El culto al dios creador

El templo de Brahma, por cierto, también muestra el carácter sagrado de Púshkar, y la espiritualidad de los miles de peregrinos que llegan hasta aquí para venerarlo durante el llamado Kartik Purnima, el festival hindú que se celebra durante la luna llena del mes de Kartik (aproximadamente, noviembre) y que marca la culminación de ese ciclo sagrado.

No existe otro lugar como este en India que esté dedicado al dios creador. Y esto se explica por una leyenda del hinduismo que dice que Brahma, quien debía realizar un sacrificio a orillas del lago junto a su esposa Savitri, perdió la paciencia porque ella se había retrasado en llegar; entonces decidió casarse con una joven local, Gayatri. Cuando Savritri se enteró de la traición, enfurecida maldijo a Brahma, decretando que solo sería adorado en Púshkar y no en otros lugares del mundo.

La devoción de los fieles que se ve y siente en este lugar es impactante. Llegan miles de personas, familias completas que esperan horas su turno para subir por las escaleras del templo y rendirle culto a Brahma. Es una visita rápida, pero muy intensa y potente, de peregrinos que a veces recorren dos mil kilómetros solo para verlo, aunque sea por un par de segundos. Así, entre la espiritualidad del lago y el bullicio de la feria de los camellos, Púshkar de pronto se convertía en un escenario único, donde lo sagrado y lo cotidiano convivían en el mismo espacio: peregrinos rezando al amanecer, comerciantes negociando en el desierto y camellos que seguían atravesando lentamente la luz dorada del Rajastán.

Datos útiles

Cómo llegar

Desde Púshkar hasta Nueva Delhi, en auto, se demora poco más de seis horas. También se puede llegar en tren o en ómnibus. La mayoría de los turistas visita Púshkar después de Jaipur, la capital del Rajastán, que queda a medio camino.

Paseos

Templo de Brahma. Los visitantes deben quitarse el calzado en señal de respeto, como sucede en todos los templos hinduistas.

Visita a los ghats. Son escalinatas que descienden hasta el agua. En Pushkar hay más de 50 ghats y la mayoría de los fieles baja por ellos para hacer sus abluciones, que son purificaciones de diferentes partes del cuerpo que suelen anteceder a algunos rituales.

Mejor época

Entre octubre y marzo es la mejor época, porque se evita el calor extremo.

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