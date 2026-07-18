Qué dicen los astros sobre el resultado de la final entre Argentina y España

Algunos analizan estadísticas, revisan antecedentes o estudian el rendimiento de los rivales de la selección argentina. Otros, en cambio, buscan respuestas en las cartas astrales, los tránsitos planetarios o las configuraciones del cielo. Las redes sociales, principalmente, se llenan de posteos que anticipan posibles resultados y miles de hinchas esperan con ansiedad saber qué “dicen los astros” sobre el destino de la Scaloneta.

Sin embargo, quienes se dedican profesionalmente a la astrología hacen una aclaración que suele perderse en medio de la euforia futbolera: que sus análisis no pretenden adivinar el futuro. “No es videncia, es interpretación. Esto no es una predicción, es un pronóstico”, aseguran.

Santiago Rodríguez Spuch, autor de Astrología argumental: el arte de elegir el mejor momento y conocido en X como @AstroArgumental, y Juan Cruz Sirius, astrólogo y youtuber detrás de la cuenta @JuanCruzSirius, son los dos expertos cuyas interpretaciones más tracción tienen en redes sociales. A continuación, una síntesis de las tendencias que observa cada uno para el la final Argentina-España del domingo.

El pronóstico de @AstroArgumental

Hasta ahora, los siete pronósticos de los partidos de Argentina en el Mundial que ha hecho Rodríguez Spuch fueron correctos, tanto en la complejidad de los partidos, los obstáculos, los puntos favorables e incluso, los minutos en los que sucederían jugadas clave.

De cara al partido del domingo adelantó que ambos equipos presentan “gran paridad astrológica”.

El ascendente −signo del zodíaco que se encontraba en el horizonte este en el momento y lugar exacto de un evento− de la final comenzará aproximadamente en el grado 16 de Escorpio, adelantó. “El mismo formará un trígono casi exacto con el Mercurio natal de Lionel Messi, ubicado en el grado 16 de Cáncer. Mercurio es fundamental en los logros profesionales de Messi", explicó. Y señaló algo clave: “Es un indicio muy fuerte a favor de la Argentina”.

La luna estará activando la famosa canasta de Barbault −inusual alineación geométrica planetaria en astrología−, indicando un acontecimiento único y recordado en la historia, sentenció. Pero como habrá oposición a Saturno, el partido será durísimo y desafiará la capacidad combativa de los jugadores argentinos.

Analizando a Rodri, capitán de la selección de España, observó que las configuraciones astrológicas demuestran presión, vulnerabilidad, restricciones y una posible desilusión. En el caso del líder de Argentina, resaltó que la luna de su carta natal muestra que este año puede ser profundamente transformador, emocional y posiblemente vinculado con el cierre de una etapa.

Otros datos clave que resaltó sobre el enfrentamiento fueron:

Máxima precaución con jugadas peligrosas porque hay mayor probabilidad de expulsiones y lesiones.

Se destacarán jugando Julián Álvarez, Enzo Fernández y Dibu Martínez, que reciben contactos de Mercurio.

Minutos de activación astrológica (goles, jugadas o momentos relevantes del partido) serán a las 16:10 - 16:20 - 16:25 - 16:28 - 16:40 - 16:46 - 17:25 - 17:35 - 17:37 - 17:45 - 17:48 y 18:08.

Uno de los pronósticos anticipa que ambos equipos presentan gran paridad astrológica Imagen Ilustrativa generada con IA

El pronóstico de @JuanCruzSirius

Lleva más de 100 pronósticos cumplidos y evalúa tanto encuentros de fútbol como política nacional, internacional y sucesos mundiales. Tres meses antes del inicio del Mundial, el 22 de abril, Sirius publicó que Argentina llegaría a las instancias finales y pelearía por el título máximo.

“Mi pronóstico se basa principalmente en el estudio de cuatro cartas astrales (y otras de carácter secundario): las de la federación de fútbol, el debut mundialista histórico de cada equipo, debut del ciclo de cada DT y los capitanes”, anticipó.

Realizó una investigación astrológica de en qué signo estaba la luna en todos los partidos que Argentina jugó en los mundiales desde 1930 a la fecha para ver si se notaba una tendencia. “La luna el domingo estará en Libra y Argentina jugó 11 partidos con ella: ganó 6 y perdió 5″, dijo. Habló de una extrema paridad de juego entre ambos seleccionados, pero brindó un dato esperanzador: la final de Qatar 2022 se jugó con Luna en Libra.

“Es probable que el partido se defina por muy poco. De las cartas que tengo de España, comparándolas con las del seleccionado nacional, observo una leve ventaja astrológica para Argentina que debería alcanzarle para llevarse la cuarta estrella", concluyó.

Respecto de los minutos en los que habrá jugadas clave, para él serán a las 16:13, 16:32, 16:48, 17:24, 17:33, 17:49, 17:55, 18:06. En caso de que la duración del partido se extienga 18:14, 18:22 y 18:33.