Elogio al invierno: los beneficios del frío en el cuerpo y la mente

Boris Pasternak escribió Doctor Zhivago rodeado de nieve siberiana y bajo una persecución que duró décadas. La novela, prohibida en la Unión Soviética durante más de 30 años, ganó el Nobel en 1958 y fue rechazada por su autor a instancias del régimen. Esa tensión entre el frío exterior (político, literal, implacable) y el calor interior que Zhivago y Lara construyen en medio del invierno ruso no es una metáfora accidental. Pasternak sabía algo que la ciencia tardó en confirmar: que el frío estructura. Que el invierno no apaga la vida, sino que la devuelve a su forma más esencial. Leer esa novela en julio porteño, con el viento del sur golpeando las ventanas, produce una revelación extraña: el frío siempre fue un maestro. Fuimos nosotros quienes dejamos de escucharlo.

La biología lo sabe desde mucho antes que la literatura. Cada invierno, el cuerpo humano despliega una coreografía fisiológica de precisión extraordinaria. El primero de sus mecanismos estrella es la termogénesis, ese proceso mediante el cual el organismo genera calor interno para mantener su temperatura central estable frente al descenso externo. El tejido adiposo marrón entra en escena. Investigaciones del Instituto Karolinska de Estocolmo demostraron que los adultos expuestos regularmente a temperaturas frías activan de manera significativa sus depósitos de grasa parda, con un efecto directo sobre el metabolismo basal y el control del peso corporal. La grasa marrón, a diferencia de su par blanca, quema calorías en lugar de almacenarlas.

El cronobiólogo Frank Scheer, del Brigham and Women’s Hospital de Boston, lleva más de dos décadas estudiando la relación entre los ciclos de luz, temperatura y biología humana. Sus conclusiones son contundentes: “El invierno no es una estación que el cuerpo deba tolerar, sino una señal que espera. La reducción de las horas de luz solar activa el eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal de una manera que el verano no puede replicar. Esa activación tiene efectos sobre la producción hormonal, la plasticidad neuronal y la capacidad de consolidación de la memoria durante el sueño. Estamos diseñados para el frío”.

El invierno no es una estación que el cuerpo deba tolerar, sino una señal que espera Yana Iskayeva - Moment RF

El sueño es, precisamente, uno de los grandes beneficiados del invierno. Las noches más largas y la caída de la temperatura ambiente facilitan la arquitectura del sueño profundo: el incremento de las fases de ondas lentas, durante las cuales el cerebro realiza su trabajo más intenso de reparación celular, consolidación de aprendizajes y limpieza de residuos metabólicos a través del sistema glinfático. Un estudio publicado en la revista Current Biology, basado en comunidades sin acceso a luz artificial en Bolivia, Namibia y la Argentina, confirmó que los patrones de sueño se alargan de manera espontánea durante el invierno incluso en personas que desconocen el concepto de higiene del sueño.

Lucrecia Agüero tiene 36 años, es profesora de educación física y entrena a grupos de running en los parques de Palermo durante todo el año. El invierno es la estación que más disfruta enseñar. “En verano la gente sale a correr por estética o por rutina –dice–. En invierno, los que vienen tienen algo distinto: una determinación más silenciosa, más íntima. Y los resultados son sorprendentes. La recuperación muscular en días de frío es más rápida. Los alumnos duermen mejor, llegan con más energía. El frío los despierta”.

La temperatura fría también activa la producción de norepinefrina, neurotransmisor clave en los procesos de atención, concentración y estado de ánimo. Un estudio de la Universidad de Finlandia Oriental, publicado en el European Journal of Applied Physiology, reveló que la exposición controlada al frío incrementa los niveles de norepinefrina hasta en un 300%, con efectos sostenidos en el tiempo que impactan sobre la memoria de trabajo y la regulación emocional.

La hibernación social como recurso

Mientras el cuerpo individual despliega su bioquímica invernal, algo ocurre también en el cuerpo colectivo. Las comunidades, como organismos, responden al frío con una inteligencia propia: ese repliegue suave y compartido hacia adentro que se activa cada vez que las temperaturas bajan y los atardeceres se adelantan merece ser leído como un recurso. La psicóloga Herminia Traverso, especializada en bienestar comunitario y psicología estacional, lleva años investigando cómo el invierno transforma la calidad de los vínculos humanos: “Existe una paradoja fascinante en la hibernación social: la gente reduce la cantidad de sus interacciones durante el invierno, pero aumenta notablemente su calidad. Las reuniones son más pequeñas, más largas, más profundas. Las conversaciones son más íntimas. Hay menos presión por el rendimiento social, como la obligación de divertirse o de mostrarse, y más espacio para la presencia genuina. El frío funciona como un filtro que deja pasar solo lo esencial”.

Julianne Holt-Lunstad, profesora de psicología y neurociencia en la Brigham Young University y autora de investigaciones pioneras sobre conexión social y mortalidad, publicó en Perspectives on Psychological Science un metaanálisis que demostró que la calidad de los vínculos sociales incide sobre la longevidad de manera comparable a factores de riesgo clásicos como el sedentarismo o la obesidad. Su conclusión central: no es la cantidad de contacto social lo que protege la salud, sino su profundidad afectiva. “Estar integrado en relaciones íntimas de alta calidad se asocia con una reducción del riesgo de mortalidad por todas las causas –señala Holt-Lunstad–. Y, precisamente, el invierno, al reducir la superficie de las interacciones, tiende a concentrar su intensidad”. Las reuniones pequeñas alrededor de una mesa, las tardes compartidas bajo mantas, los proyectos domésticos en familia son rituales que fortalecen exactamente el tipo de vínculo que esa investigación identifica como protector.

La gente reduce la cantidad de sus interacciones durante el invierno, pero aumenta notablemente su calidad

Leandro Hassan, 29 años, contador público en una firma de auditoría, cuenta que su relación con el invierno cambió radicalmente desde que dejó de pelear contra él. “Antes intentaba mantener el mismo ritmo social del verano en invierno y terminaba agotado –relata–, resentido con la estación. Un año decidí aceptar la invitación que el frío me hacía: quedarme en casa más seguido, ver películas con mis padres, leer los libros que acumulaba. Descubrí que mi capacidad de concentración en el trabajo mejoró enormemente. Y que las pocas salidas que hacía en invierno las disfrutaba muchísimo más que las decenas de salidas de verano”.

Como una filosofía

Existe un país donde el sol desaparece durante semanas enteras y, sin embargo, sus habitantes se ubican sistemáticamente entre los más felices del mundo. Noruega lleva décadas en los primeros puestos del Índice de Felicidad Mundial. Lo mismo ocurre con Dinamarca. La coincidencia dista de ser casual: ambas culturas han desarrollado, a lo largo de siglos de inviernos extremos, una filosofía práctica de bienestar que nace precisamente del frío, no a pesar de él.

El koselig noruego (se dice kushli) es un concepto que resiste la traducción directa. Engloba una atmósfera de calidez íntima y confort emocional que se construye activamente: velas encendidas, mantas de lana, bebidas calientes, conversaciones sin prisa. El hygge danés opera sobre principios similares: una cualidad de presencia y comodidad compartida que se cultiva de manera deliberada durante los meses de oscuridad. Meik Wiking, CEO del Instituto de Investigación de la Felicidad de Copenhague y autor de El pequeño libro del hygge, describe su esencia como “una atmósfera y una experiencia. Es estar con las personas que amamos. Una sensación de hogar. Una percepción de estar seguros”. Wiking sostiene que ese estado deliberado de confort compartido “es uno de los factores que explica la posición de Dinamarca en los primeros puestos del Informe Mundial de la Felicidad de Naciones Unidas”.

La física Cora Dvorkin, profesora en la Universidad de Harvard, cuya investigación sobre cosmología la ha llevado a reflexionar sobre los ritmos del universo y su relación con los ciclos terrestres, asegura que lo que la fascina “del koselig y el hygge, desde una mirada científica, es que no son escapismos ni negaciones de la realidad física. Son respuestas inteligentes a ella. Estas culturas observaron durante generaciones lo que el cuerpo necesitaba en invierno: calor, luz íntima, conexión, quietud, y construyeron rituales para proveerlo de manera sostenible. Es, en cierto modo, biomimetismo cultural: la sociedad imitando la sabiduría del organismo”.

Desde la psicología también aparecen voces concordantes. Kari Leibowitz, investigadora de la Universidad de Stanford, pasó un año en Tromsø, a 200 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, donde el sol no sale durante dos meses. Publicó junto a Joar Vittersø en el International Journal of Wellbeing un estudio sobre noruegos de distintas latitudes. Sus hallazgos fueron contundentes: las personas con una mentalidad positiva hacia el invierno presentaban mayor satisfacción vital y emociones más positivas. Más aún, los habitantes del norte más extremo, quienes sufren la oscuridad más intensa, exhibieron los índices más altos de bienestar. “El mindset invernal es un factor de bienestar estacional que ha sido sistemáticamente ignorado”, concluye Leibowitz. El frío, en otras palabras, no deprime a quienes aprendieron a leerlo como oportunidad.

El koselig noruego engloba una atmósfera de calidez íntima y confort emocional que se construye activamente: velas encendidas, mantas de lana, bebidas calientes, conversaciones sin prisa Anastasiia Krivenok - Moment RF

Resiliencia, pausa y disfrute consciente

Volver a Pasternak, a Zhivago y Lara construyendo calor en medio de la estepa helada, implica ahora entender esa imagen de otro modo. El invierno ruso no era el escenario trágico de su amor: era su condición de posibilidad. El frío los obligó a la interioridad, a la presencia, a la esencialidad. Lo que la novela narra como épica romántica, la ciencia lo confirma como biología. El invierno enseña. Y lo que enseña resulta imposible de aprender en cualquier otra estación. “Esta es la única estación que nos obliga a confrontar la incomodidad sin posibilidad de escapar hacia afuera –indica Traverso–. En verano, el malestar tiene una salida: la playa, la terraza, la calle. En invierno, la respuesta es hacia adentro. Eso es una práctica espiritual y psicológica de primer orden. Las culturas que han aprendido a habitarlo en lugar de evitarlo desarrollan una tolerancia al malestar, una capacidad de encontrar recursos internos, que se traduce en resiliencia frente a los desafíos de todo el año. El invierno enfoca”.

El filósofo Albert Borgmann, en su teoría de las prácticas focales, señala que el bienestar profundo emerge de aquellas actividades que concentran la atención y vinculan el cuerpo, la comunidad y el entorno de manera integrada. El fuego del hogar es su ejemplo paradigmático: requiere ser atendido, calienta el espacio común, convoca a quienes están cerca, estructura el tiempo doméstico. El invierno es, en ese sentido, la estación de las prácticas focales por excelencia: cocinar guisos lentos, leer en silencio, compartir el desayuno antes del amanecer. Actos simples que, en su aparente intrascendencia, contienen una densidad de presencia que el verano, con su dispersión y su vértigo social, raramente ofrece.

El mayor malentendido

Scheer retoma la perspectiva desde la biología para señalar lo que considera el mayor malentendido respecto del invierno: “Durante décadas, la medicina occidental trató la estacionalidad como un problema a resolver: la fototerapia para compensar la falta de luz, los suplementos para reemplazar lo que el frío supuestamente nos quita. Pero esa perspectiva está invertida. El invierno no nos limita, por el contrario, nos ofrece. Nos da sueño profundo, nos propone la lentitud necesaria, nos brinda señales hormonales que regulan ciclos que el ritmo artificial de vida moderna ha distorsionado. Resistir el invierno es fortalecer una parte del propio sistema de salud”.

Agüero completa: “Mis alumnos que más progresan en el año son los que no abandonan en invierno. Pero lo interesante es que el progreso es también interno. Llegan a la primavera más tranquilos, más seguros de sí mismos. El invierno les enseñó algo que el sol no”.

Hassan agrega su propia epifanía: “Descubrí que el invierno me devuelve algo que el resto del año me roba: la sensación de tener tiempo. De estar donde estoy. En invierno no existe el lugar al cual ir urgente. Eso, que antes me parecía un defecto de la estación, ahora entiendo que es su regalo más valioso”.

El invierno dista de ser el enemigo del bienestar. Es, quizás, su versión más honesta: la que prescinde de la distracción y el espectáculo, y ofrece en cambio profundidad y regreso. La pregunta que cada julio plantea no es cómo sobrevivir el frío, sino cómo aprender de él. El cuerpo ya sabe la respuesta. Hace falta, solamente, escucharlo.